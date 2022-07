Korallen in Australien und Pinguin-Tauchgänge in den USA

Eine neue Flugverbindung von Katar nach Düsseldorf startet, ein schweizer Zug ist auf Rekordjagd. In Australien führen indigene Guides über eine Koralleninsel, und in San Diego tauchen Pinguine ab.

Birch Aquarium at Scripps Institution of Oceanography/Visit Cailfornia/dpa-tmn

Foto: Birch Aquarium at Scripps Institution of Oceanography/Visit Cailfornia/dpa-tmn

In Kalifornien können Urlauber im «Birch Aquarium at Scripps» in San Diego die Ausstellung «Beyster Family Little Blue Penguins» mit den kleinsten Pinguinen der Welt sehen.

Die Schweizer Bahnen sind zum 175. Geburtstag auf einen Weltrekord aus: Am 29. Oktober 2022 startet in Preda (Graubünden) das Signal für den 1910 Meter langen Zug der Rhätischen Bahn auf grün. Einen längeren Personenzug gab es weltweit noch nie, teilt die Bahngesellschaft mit. Die Reise auf einer Schmalspurbahn geht durch enge Kurven, zahlreiche Tunnel und über Viadukte und Brücken.

Der Zug mit 25 «Capricorn»-Triebzügen, die über 100 Personenwagen verfügen, fährt auf der Unesco-Welterbestrecke Albula/Bernina von Preda bis Bergün. Nach der 46-minütigen Fahrt wartet ein Festgelände. Die Anreise ist ausschließlich mit dem Zug möglich, die maximale Besucherzahl liegt bei 3000. Der Vorverkauf für die Tickets beginnt am 2. August 2022.

Indigene Guides führen über australische Koralleninsel

Wunyami - Touristen am Great Barrier Reef an der Ostküste Australiens können die Insel Green Island ab sofort durch eine indigene Führung kennenlernen. Guides der GuruGulu Gungganji (Yarrabah) und der Gimuy Yidinji (Cairns) erzählen von den Zeremonien ihrer beiden Stämme, ihr reiches Erbe sowie ihre tiefe Verbundenheit zur Insel und zum Meer.

Die einstündige Wunyami Cultural Walking Tour wird zweimal täglich angeboten. Der Vormittags-Ausflug startet um 9.45 Uhr, der Nachmittags-Ausflug um 13 Uhr. Die Teilnahme an der Tour kostet umgerechnet 19 Euro. Die Fähren vom Reef Fleet Terminal in Cairns nach Green Island gehen mindestens zweimal täglich.

Abtauchen in die Welt der blauen Pinguine

San Diego - Im Kalifornien können Urlauber ab sofort im «Birch Aquarium at Scripps» in San Diego die Ausstellung «Beyster Family Little Blue Penguins» mit den kleinsten Pinguinen der Welt sehen. Die «Little Blues» sind knapp 30 cm groß und nur 900 g bis 1,3 kg schwer - und bekannt für ihre einzigartige blaue Farbe und ihre große Persönlichkeit. Besucher tauchen in die Welt der Blauen Zwergpinguine ein und erfahren etwas über die Herausforderungen, denen sich diese Vögel in freier Wildbahn stellen müssen.

Qatar Airways fliegt ab November nach Düsseldorf

Hannover/Doha - Qatar Airways gibt eine neue Verbindung bekannt. Die Fluggesellschaft verkehrt ab dem 15. November täglich zwischen Düsseldorf und Doha. Düsseldorf wird damit das vierte deutsche Ziel, das die nationale Fluggesellschaft von Katar anfliegt. Die Strecke wird mit einer modernen Boeing 787 Dreamliner mit 22 Sitzen in der Business Class und 232 Sitzen in der Economy Class bedient.