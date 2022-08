Flugverspätung: Entschädigung auch bei Firmentarif

Die gesetzliche Lage

In der letzten Zeit gab es mehrere Fälle, in denen das Gericht entscheiden musste, ob ein Passagier mit einem Ticket zu einem vergünstigten Firmentarif eine Entschädigung für einen verspätet gestarteten oder annullierten Flug verlangen kann. In allen Fällen wurde zugunsten der Fluggäste entschieden.

Eine Dame auf Geschäftsreise erreichte ihr Ziel mit mehr als drei Stunden Verspätung. Grund dafür war die Annullierung des Anschlussfluges. An sich ein klarer Fall - doch die Airline verweigerte die Zahlung einer Entschädigung. Als Begründung gab sie an, dass das Ticket zu einem Firmentarif gebucht worden war und daher etwas 5% unter dem normalen Preis lag. Außerdem sei dieser Tarif nur wenigen zur Firma gehörenden Personen zugänglich.

Die Frau reichte Klage ein und blieb in der ersten und zweiten Instanz erfolglos. Es wurde auf die Fluggastrechteverordnung verwiesen, die einen derartigen Anspruch für vergünstigte Flüge ausschließe. Daraufhin wurde der Fall an den Bundesgerichtshof übergeben - und der gab der Klägerin schließlich recht.

Es lag zwar eine Abweichung vom Normaltarif vor, der in diesem Fall gebuchte Firmentarif war allerdings für einen weiten Kreis von Großkunden verfügbar. Bei Verträgen von Firmenkunden mit der Airline ist der Kreis von Berechtigten nicht beschränkt, sondern weitgehend öffentlich zugänglich. Die Fluggesellschaft musste der Klägerin eine Entschädigung für die Flugverspätung bezahlen.

Flughilfeportale setzen sich ein

Weitere Fälle wurden vom Flughilfeportal Flightright gegen die Airline Lufthansa gewonnen. Zwei Passagiere hatten Tickets zu einem Firmentarif erworben. Einer der Fluggäste hatte eine Verspätung, der Flug des anderen wurde storniert. In beiden Fällen lehnte die Lufthansa die Zahlung einer Entschädigung ab. Auch hier hieß es, der Anspruch können nicht geltend gemacht werden, wenn das TIcket zu einem vergünstigten Tarif gebucht wurde.

Das Flughilfeportal erklärte, dass die Fluggastrechteverordnung für alle Tarife gelte und eine Corporate Tarif eine Art von Mengenrabatt sein. Außerdem entsprächen sie einem Programm zur Bindung von Kunden - im Gegensatz zu fast kostenlosen Tarifen, die allerdings nur Mitarbeitern von Airlines zur Verfügung stehen.

Ein weiteres wichtiges Argument: Flugverspätungen oder Annullierungen betreffen laut der europäischen Fluggastrechteverordnung den Fluggast selbst und nicht die Firma, über die der Flug gebucht wurde - also hat der Fluggast Anspruch auf Entschädigung für seine Unannehmlichkeiten.

Ein neues System soll Abhilfe schaffen

Zusammen mit der Unternehmensberatungsfirma Conovum hat Flightright nun ein innovatives System entwickelt, um diesen Prozess für Unternehmen zu automatisieren. Die erzielten Beträge sollen in die Förderung ökologischer und sozialer Projekte investiert werden. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass sich die Airlines gegen dieses System wehren werden.

Zusammenfassung

Auch wer sein Ticket über seine Firma gebucht hat, hat bei Verspätungen und Ausfällen die gleichen Rechte wie jeder Fluggast. Man sollte sich also keineswegs von der Airline mit der Aussage abspeisen lassen, dass diese Regelung für vergünstigte Tarif nicht gelte. Geben Sie den Fall an Fachleute ab - Flughilfeportale im Internet machen Ihre Rechte geltend.