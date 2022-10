Ferienhaus vermieten - ein neuer Trend in Deutschland?

Mit der Gesundheitslage und den Ereignissen der letzten Jahre hat sich auch das Reiseverhalten vieler Touristen verändert. Wo früher noch Fernreisen auf dem Programm standen, haben einige den Urlaub in der Heimat für sich entdeckt und halten sich dabei in den beliebten Urlaubsregionen in Deutschland auf.

Dass Urlaub in Deutschland im Moment angesagt ist, bedingt auch den folgenden Trend. Es gibt immer mehr Deutsche, die eine Ferienimmobilie abseits vom eigentlichen Zuhause kaufen, um diese als Rückzugsort zu nutzen. Der Besitz einer solchen Immobilie führt nicht nur dazu, dass man als Eigentümer viel Zeit in dem Haus verbringt, sondern auch, dass man sich dazu entschließt, die Immobilie als Ferienhaus vermieten zu wollen. Mit der steigenden Anzahl an Ferienhäusern, die gekauft werden, steigt demnach auch die Anzahl der Objekte, die Mietern zur Verfügung stehen.

Die Entwicklung der letzten Jahre

Schon in den letzten Jahren konnte man beobachten, dass die Anzahl an Übernachtungen in Ferienhäusern konstant steigt. Seit dem Jahr 2020 wird in dem Bereich ein besonderes Wachstum verzeichnet. Gleichzeitig gibt es auch immer mehr Besitzer von Ferienhäusern. Dies ist nicht einzig und allein auf die steigende Nachfrage, sondern auch auf die allgemeinen Umstände zurückzuführen. Bei vielen Besitzern stand deshalb auch die eigene Nutzung der Häuser zunächst im Vordergrund. Wer plötzlich im Home Office arbeitet oder aufgrund der Einreisebestimmungen nicht mehr die Möglichkeit hat, ein anderes Land zu besuchen, hat mit einem eigenen Ferienhaus in Deutschland die perfekte Alternative gefunden. Ein Punkt, der den Trend der Vermietung jedoch vorangetrieben hat, ist, dass die Nachfrage nach Mietobjekten selbst während der Pandemie nicht gesunken ist. Da die Miete eines Ferienhauses für viele immer noch als sicherste Option erschien, sind die Zahlen bei Ferienhäusern - anders als in der Hotelbranche - nicht zurückgegangen.

Bei einem Trend, der unmittelbar mit der Nachfrage zusammenhängt, handelt es sich um die Mischnutzung. Wie man an der Bezeichnung erkennen kann, beschreibt dies die Tendenz, dass Ferienhäuser abwechselnd sowohl von Eigentümern als auch von Mietern genutzt werden. Der Trend stellt vor allem für diejenigen, die ihr Ferienhaus nicht von Beginn an vermieten wollten, die perfekte Lösung dar. Der große Vorteil für Vermieter ist, dass man eigenständig bestimmen kann, in welchem Zeitraum man das Haus zur Vermietung anbietet und in welchem man es selbst bezieht. Die Möglichkeit, die Immobilie in den Ferien zu nutzen, besteht damit weiterhin.

Zusätzliche Einnahme

Obwohl es sich vor allem in den Ferien anbietet, entscheiden sich viele Besitzer dagegen, die langen Sommerferien in der eigenen Immobilie zu verbringen. Das hat auch einen guten Grund. Das Potential, durch die Vermietung der Immobilie Einnahmen zu generieren, orientiert sich an der Nachfrage - und diese ist noch immer in den Ferien am höchsten. Die Höhe der Einnahmen, die durch die Vermietung entstehen, hängt von mehreren Faktoren ab. Bei der Lage, der Einrichtung oder dem Zustand des Hauses handelt es sich nur um einige Punkte, die beim Preis eine Rolle spielen. Wer anfangs investiert und es schafft, danach so häufig wie möglich zu vermieten, kann die Ferienimmobilie schon bald als perfekte Einnahmequelle ansehen. Dass die Nachfrage danach besteht, hat sich selbst während der Pandemie gezeigt.

Technische Fortschritte

Die technische Komponente spielt beim Trend der Ferienhausvermietung ebenfalls eine große Rolle. Webseiten und Apps tragen dazu bei, dass nicht nur die Suche nach dem perfekten Feriendomizil immer leichter wird, sondern auch der Austausch zwischen Vermieter und Mieter. Ein Besitzer muss heutzutage längst nicht mehr selbst vor Ort sein, um ein Ferienhaus zu verwalten und an neue Mieter zu übergeben. Die meisten Details werden durch nützliche Apps geregelt. Durch die Online-Applikationen wird die Abstimmung zwischen den beiden Parteien erleichtert. Mieter wünschen sich Flexibilität. Vermieter können mit den entsprechenden technischen Applikationen darauf reagieren und Ferienimmobilien in Zukunft noch kurzfristiger und reibungsloser vermieten. Ein wichtiger Aspekt, der den Trend der Ferienhausvermietung zusätzlich verstärkt.