Entspannter Urlaub mit dem Hund: bewährte Tipps für Hundebesitzer

Viele Hundeliebhaber und Hundeliebhaberinnen möchten ihre vierbeinigen Gefährten auch während des Urlaubs nicht allein lassen. Zwar ließen sich diese zur Not auch für die Zeit der Reise in einer Tierpension unterbringen, doch ist es ja gerade der Reiz eines Urlaubs, dass man mehr Zeit miteinander verbringen kann als im normalen Alltag neben der beruflichen Tätigkeit und sonstigen Verpflichtungen. Das gilt nicht nur innerhalb der Familie, sondern natürlich auch für Mensch und Hund. Und ebenso wie Frauchen und Herrchen sich in der freien Natur eine entspannende Auszeit vom Alltag nehmen und neue Energie tanken können, trifft das auch für Hunde zu, – vor allem, wenn diese in der Stadt leben und sonst die Wohnung fast nur zum Gassigehen verlassen.

Worauf sollte beim Urlaub mit Hund geachtet werden?

Bei der Planung eines Urlaubs mit Hund empfiehlt sich die Wahl eines Reisezieles, das in einer überschaubaren Fahrzeit erreichbar ist. Die Anreise mit dem eigenen Auto – am besten mit einem Kombi – ist hier in jedem Fall die beste Wahl, weil der Hund in einer ausreichend großen Transportbox im Kofferraum am besten reist und die Fahrt nahezu jederzeit für eine Pause unterbrochen werden kann. Flugreisen in einer Transportbox im Frachtraum oder weite Bahnfahrten mit stundenlangem Leinen- und Maulkorbzwang sind dagegen für Hunde mit einer Menge unnötigem Stress verbunden. Zudem gelten bei Flugreisen zusätzliche Restriktionen und Anmeldefristen, die den Planungsaufwand für die Reise erhöhen. Viele traumhaft schöne Reiseziele lassen sich auch perfekt mit dem Auto erreichen, und ein Urlaub mit Hund kann insofern auch indirekt dabei helfen, sich einmal wieder die Schönheiten inländischer Urlaubslandschaften bewusst zu machen. Der nächste entscheidende Punkt ist natürlich die Wahl einer geeigneten Urlaubsunterkunft. Wer seinen Urlaub in für ihre reizvollen Naturlandschaften bekannten Urlaubsregionen Nordrhein-Westfalens wie beispielsweise der Eifel oder dem Sauerland verbringen möchte, findet dafür zahlreiche Ferienhäuser wo Hunde erlaubt sind. Ein hundefreundliches

Ferienhaus ist meist die entspannteste Option für alle Beteiligten, selbst wenn auch in manchen Hotels das Mitbringen von Hunden erlaubt ist. Doch im Ferienhaus ist der Bewegungsspielraum für die vierbeinigen Urlaubsgäste meist größer, besonders wenn dazu auch noch ein Garten gehört.

Was gehört beim Urlaub mit Hund ins Gepäck?

Idealerweise finden sich bereits bei der Buchung des Ferienhauses ein paar Angaben dazu, wie es innerhalb jeweiligen Ortes gelegen ist und über welche Ausstattung es mit Blick auf mitgebrachte Tiere verfügt. Im Zweifel ist es ratsam, diese Informationen vorab bei den Vermietern zu erfragen, um einerseits nicht unnötig viel Gepäck mitzunehmen, andererseits aber auch nicht zu riskieren, dass etwas Wesentliches fehlt. Geklärt werden sollte vor allem, ob Futter- und Wassernäpfe sowie ein ausreichend großes Hundebett vorhanden sind. Maulkorb und Leine sollten natürlich ebenfalls mitgeführt werden, und besonders freut sich der kleine Liebling, wenn er im Urlaubsquartier seine vertraute Kuscheldecke von zu Hause und sein Lieblingsspielzeug vorfindet. Sicherheitshalber sollte auch ein kleiner Vorrat des bevorzugten Futters mitgenommen werden. Übrigens, sollte sich der Hund in der ungewohnten Umgebung des Urlaubsortes einmal verlaufen, kann ein Suchhund dabei helfen, ihn wieder wohlbehalten zu seinen Besitzern zurückzubringen. Für solche Fälle empfiehlt es sich, eine Duftprobe in Form von einigen Haaren bereitzuhalten.