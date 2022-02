Eine Reise nach New York planen – worauf kommt es eigentlich an?

Es gibt zahlreiche Deutsche, die sich über eine Reise nach New York Gedanken machen. Das ist nicht verwunderlich, denn die bevölkerungsreichste Stadt der USA hat eine Menge zu bieten, darunter zahlreiche Sehenswürdigkeiten, eine spannende Esskultur und sogar schöne Naturerlebnisse. Eine Reise nach New York sollte jedoch gut geplant sein, weswegen wir uns in diesem Artikel anschauen möchten, worauf es unter anderem ankommt.

Ohne Einreisegenehmigung geht es nicht

Brauche ich ein Visum für New York? Das ist eine der häufigsten Fragen, die sich Deutsche bei der Reiseplanung stellen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass ein Visum zumindest für Reisende aus Deutschland nicht erforderlich ist, da wir über das „Visa Waiver Program“ einreisen können. Das ändert jedoch nichts daran, dass einige Vorbereitungen notwendig sind – schließlich muss die elektronische Einreisegenehmigung (ESTA) erst einmal beantragt werden. Am besten wird das mehrere Wochen vor der Reise erledigt.

Kosten sollten im Vorhinein kalkuliert werden

Es gibt zahlreiche Reiseziele auf der Welt, die sich für Touristen anbieten und New York gehört definitiv dazu. Die Stadt ist jedoch alles andere als günstig: Prinzipiell gibt es zwar viele Wege, um Geld zu sparen, aber ohne eine vorherige Kalkulation gibt man am Ende deutlich mehr aus, als ursprünglich geplant war. Es ist daher ein Muss, sich rechtzeitig mit dem Thema zu befassen.

Reisezeit spielt auch bei New York eine Rolle

New York ist an sich eine Destination, die das ganze Jahr über beliebt ist. Das heißt jedoch nicht, dass die Reisezeit komplett außer Acht gelassen werden sollte. Gerade in den Sommermonaten kann es zu unangenehmen Hitzewellen kommen. Das ist suboptimal, denn Temperaturen um die 40 Grad inklusive Smog sind nicht gerade förderlich für einen erholsamen Urlaub. Es ist daher besser, im Frühling oder Herbst nach New York zu reisen.

Tickets für Sehenswürdigkeiten am besten vorab kaufen

Kaum eine Stadt hat so viele Sehenswürdigkeiten zu bieten wie New York, aber wer alle abklappern möchte, muss eine Menge Geld bezahlen. Glücklicherweise gibt es Möglichkeiten, um zu sparen und eine der besten ist der vorherige Kauf von Tickets über das Internet. Zuvor über das Internet gekaufte Tickets sind normalerweise deutlich günstiger als vor Ort. Zudem gibt es auch Optionen wie den sogenannten New York Pass. Der Pass ist zwar nicht allzu günstig, aber Touristen erhalten freien Eintritt zu über 100 Attraktionen. Sollten zahlreiche Sehenswürdigkeiten abgeklappert werden, bietet sich der Kauf eines entsprechenden Passes also definitiv an. Vor allem dann, wenn ein New York Pass für mehrere Tage gekauft wird.

Unterkünfte mit idealer Lage sind teuer aber sparen Zeit

Leider sind Unterkünfte in zentraler Lage alles andere als günstig und das gilt selbst dann, wenn es sich nur um ein kleines Zimmer über Airbnb oder einen vergleichbaren Anbieter handelt. Trotzdem bietet es sich gegebenenfalls an, eine Unterkunft in zentraler Lage auszusuchen. Eine solche Unterkunft spart schließlich eine Menge Zeit, da sich viele der beliebtesten Attraktionen mitten im Herzen von New York befinden. Das macht den gesamten Urlaub im einiges entspannter, weswegen es oft besser ist, etwas tiefer in die Tasche zu greifen.