Ein Wochenende im Münsterland – was kann man unternehmen?

Das Münsterland ist nicht nur für Touristen ein Traum und immer mehr Bewohner dieses schönen Landstriches entdecken in der direkten Umgebung wunderbare Plätze, an denen man am Wochenende den Alltagsstress vergessen kann. Bei schönem Wetter bietet das Münsterland verschiedene Möglichkeiten, ein traumhaftes Wochenende zu verbringen und besonders die örtlichen Begebenheiten laden zu ausgiebigen Wander- und Radtouren ein. Neben den vielen landschaftlichen Highlights kann das Münsterland auch mit vielen kulturellen Angeboten aufwarten.

Die Stadt Münster

Selbst Bewohner der beliebten Studentenstadt kennen nicht alle Ecken ihrer Heimat und somit ist es durchaus lohnend, die eigene Stadt näher zu erkunden. An einem Wochenende bietet es sich an, die sehenswerte Innenstadt zu besuchen und den Prinzipalmarkt mit seinen historischen Giebelhäusern in aller Ruhe zu genießen. Natürlich kennt man als Bewohner von Münster das Rathaus, in welchem im Jahr 1648 der Westfälische Frieden geschlossen wurde, aber nur wenige Einwohner sind sich bewusst, dass der geschichtsträchtige Saal des Westfälischen Friedens auch zu besichtigen ist. An einem Samstag sollte man sich den Münsteraner Wochenmarkt nicht entgehen lassen. Möchte man am Sonntag ein Festmahl anbieten, so kann man auf dem Markt frische Lebensmittel erwerben, die zum Großteil von regionalen Anbietern verkauft werden.

Burg Vischering

Möchte man sein Wochenende nicht in der Stadt verbringen, so bietet sich ein Trip nach Lüdingshausen an. Lüdingshausen liegt nur etwa 15 Kilometer von Münster entfernt und begeistert Besucher mit zwei imposanten Burgen. Besonders beliebt ist die Wasserburg Vischering, die von zwei Wassergräben umsäumt wird. Ist die Burg für den Besucherverkehr geschlossen, so ist es trotzdem möglich den äußeren Bereich zu betreten und die Wasserburg zu Fuß zu umrunden. Informiert man sich über die Öffnungszeiten, so sollte man das Burgmuseum besuchen, welches man innerhalb der Wasserburg vorfindet.

Venner Moor

Besonders Wanderfreunden ist das Venner Moor ein Begriff. Das Moor lässt sich von Münster mit dem Auto schnell erreichen und bietet auf rund 148 Hektar viele erschlossene Wanderwege an. Nicht nur Wanderprofis werden von der atemberaubenden Landschaft angelockt – auch kleine Rundwege, welche besonders bei Familien mit Kindern beliebt sind, laden zu einer kleinen Wanderrunde ein. An vielen Stellen werden zwar Bohlenwege angeboten, aber bei nassem Wetter sollte trotzdem auf das passende Schuhwerk geachtet werden.