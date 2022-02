Dinosaurier-Skelett Tristan Otto kommt nach Berlin zurück

Der König ist zurück: Schon früher lockte er Millionen Besucher ins Museum. Bis vor kurzem beeindruckte er die Zuschauer in Kopenhagen. Bald kommt Saurierskelett Tristan Otto wieder nach Berlin.

Das Dinosaurier-Skelett Tristan Otto soll in diesem Jahr wieder als Exponat ins Berliner Naturkundemuseum zurückkehren. «Dieses Jahr, zweite Jahreshälfte, feiern wir wieder ganz groß Tristan.

Die Herbstferien wären da zum Beispiel eine gute Zeit», sagte der Direktor des Naturkundemuseums, Johannes Vogel, in der Sendung «Studio 3» im rbb-Fernsehen. «Er hat sogar noch Freunde mitgebracht», sagte der Direktor - ohne weitere Details dazu zu nennen.

«King of Dinosaurs»

Tristan Otto war bereits vier Jahre lang in dem Museum zu sehen und hatte dort etwa drei Millionen Gäste angelockt. Die zwei privaten Eigentümer benannten das Skelett nach ihren Söhnen und stellten es dem Berliner Naturkundemuseum kostenlos zur Verfügung.

Parallel forschten Wissenschaftler an den mehr als 65 Millionen Jahre alten Überresten des Raubsauriers aus der Oberkreidezeit. Das Skelett ist zwölf Meter lang und 4 Meter hoch. Es gilt mit 170 Original-Knochen als besonders gut erhalten. Bis Ende 2021 war Tristan Otto im Naturkundemuseum Kopenhagen zu Gast - in der Sonderausstellung «King of Dinosaurs».