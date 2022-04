Die „Wonder of the Seas“ - das größte Kreuzfahrtschiff der Welt

Das international zweitgrößte Kreuzfahrtunternehmen, „Royal Caribbean”, möchte mit seinen großen Schiffen nicht nur neue Standards setzen, sondern auch mit vielfältigen Unterhaltungsangeboten punkten. Ein Beweis dafür ist das fünfte Schiff der Oasis-Klasse, die „Wonder of the seas”, die das bislang größte Kreuzfahrtschiff der Reederei ist. Der Megaliner bietet als eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt ein umfassendes Unterhaltungsprogramm an Bord.

Die „Wonder of the seas” in Zahlen und Fakten

Im März 2022 wurde die „Wonder of the seas” in Dienst gestellt und startet zunächst von Florida aus eine luxuriöse Royal Caribbean Kreuzfahrt in die westliche und östliche Karibik. Mit einer Länge von 361 Metern und einer Höhe von 64 Metern beeindruckt das Kreuzfahrtschiff allein schon durch seine Größe. Auf den insgesamt 18 Decks kommen mehr als 6.900 Passagiere und 2.300 Besatzungsmitglieder unter.

Auch die Kabinen sind modern und komfortabel eingerichtet, sodass die Gäste an Bord alles vorfinden, um sich wohlzufühlen. Neben den standardisierten Außen- und Innenkabinen verfügt die „Wonder of the seas” über exklusive Balkonkabinen, die entweder einen schönen Meerblick oder einen Blick auf den Broadway bzw. Central Park bieten. Auch die Größe der Kabinen variiert: Während die Standard-Innenkabinen lediglich 13 m² umfassen, sind die luxuriösen Suiten mit Balkon und Whirlpool bis zu 200 m² groß.

Welche Reiseziele die „Wonder of the seas” ansteuert

Die Kreuzfahrt Reisen führen neben der östlichen und westlichen Karibik bis ins Mittelmeer. Bis zum April 2022 besuchen die Gäste vor allem private Reiseziele auf den Bahamas sowie auf Puerto Rico, Honduras und die Costa Maya in Mexiko. In den Sommermonaten steuert das Wunder der Meere dann Ziele im westlichen Mittelmeer an, darunter Florenz und Neapel in Italien, Mallorca auf den spanischen Balearen sowie die Provence in Frankreich. Nach der ersten Saison im europäischen Mittelmeer kehrt das Luxus-Kreuzfahrtschiff in den Heimathafen Cape Canaveral in Florida zurück, um kurz darauf wieder in die karibischen Gefilde aufzubrechen.

Atmosphäre und Themenbereiche an Bord

Die „Wonder of the Seas” versteht sich als ein lebendiges Kreuzfahrtschiff für alle Altersgruppen mit vielfältigen Unterhaltungsangeboten. So kommen auf dem „Wunder der Meere” sowohl Familien mit Kindern, Senioren als auch junge Menschen auf ihre Kosten. Ergänzt wurde das bereits bekannte Sieben-Themenbereiche-Prinzip durch eine “Suite Neighbourhood” im oberen Bereich. Zum Bummeln, Schlendern und Verweilen lädt das Herzstück auf dem Schiff, die Royal Promenade, ein. Pflanzenliebhaber dürfen den begrünten „Central Park” mit 12.000 Grünpflanzen mitten an Deck und dem authentischen Stadtparkambiente interessant finden. Der Broadwalk, der Vergnügungspiers imitiert und an dessen Ende sich ein Showtheater befindet, ist ein weiteres Highlight an Deck.

Unterhaltung, Sport und Wellness auf der „Wonder of the seas”

Die „Wonder of the seas” bietet ihren Gästen ein buntes Entertainmentprogramm. Broadway Musicals sind ebenso vertreten wie eine 30 Meter lange Wasserrutsche mit dem Namen „Ultimate Abyss". Zudem gibt es einen Comedy-Club sowie ereignisreiche Wassershows.

Aktivurlauber und Wellnessliebhaber finden auf der „Wonder of the seas” ebenfalls für sie passende Angebote vor. So offeriert das „Vitality Spa” eine Auswahl aus kosmetischen Anwendungen, Massageangeboten und Körperbehandlungen. Freizeitsportler können je nach Bedarf im Fitnessstudio ihre Muskelkraft trainieren, sich auf dem Ballsportfeld verausgaben oder den Surfsimulator ausprobieren.

Kulinarik und Nachtleben auf der „Wonder of the seas”

Die Vielfalt auf dem Kreuzfahrtschiff wird auch anhand der gastronomischen Angebote sichtbar. Neben dem Hauptrestaurant, das den Besuchern ein internationales, den Routen entsprechendes reichhaltiges Buffet anbietet, entdecken die Reisenden auf Wunsch weitere kulinarische Highlights in zahlreichen Spezialitätenrestaurants. Sie können die Gäste im „Hooked Seafood” frische Meeresfrüchte probieren und sogar Ostküsten-Austern ordern. „El Loco Fresh” hingegen serviert mexikanische Küche mit Burritos, würziger Salsa-Soße und mehr. Süße Naschkatzen sollten dem Sugar Beach Candy einen Besuch abstatten und von den feinen Eiskreationen schlemmen. Zu beachten gilt es, dass in den Spezialitätenrestaurants ein Aufpreis anfällt und für die Getränke an Bord ein Servicezuschlag erhoben wird.

Nach dem Abendessen erwartet die Gäste in der Vue Bar ein auffälliges „Farbspiel” an der Decke sowie leckere Cocktails. Wer sportlichen Ereignissen beiwohnen möchte, kehrt stattdessen in die Playmakers Sports Bar & Arcade ein und schaut dem Lieblingsteam beim Gewinnen (oder Verlieren) zu.

Für Kinder an Bord

Auch Kinder dürfen sich auf der „Wonder of the seas” über Beschäftigungsmöglichkeiten freuen. Sie können im Adventure Ocean spielen oder sich auf dem Wonder Playscape, einem Unterwasser-Spielplatz mit Rutschen und Klettergerüsten austoben.