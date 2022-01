Die Bergdörfer des Montafon

Das Montafon ist ein langgezogenes Tal in Vorarlberg (Österreich), das von der Bielerhöhe bis Bludenz reicht und von dem Fluss Ill durchzogen wird. Begrenzt wird Montafon im Norden von der Verwallgruppe und im Süden vom Rätikon und der Silvretta mit dem höchsten Berg des Vorarlbergs, dem 3.312 Meter hohen Piz Buin.

Foto: Elvie Lins on Unsplash

Insgesamt acht Bergdörfer befinden sich in Montafon und haben einen großen Anteil an der reichhaltigen Kultur der Gegend, die ebenso, wie Natur und Umwelt, von dem Heimatverein Montafon geschützt wird.

Jahr für Jahr mieten zahlreiche Urlauber eine Ferienwohnung in Montafon, um die kulturelle und landschaftliche Vielfältigkeit der Region zu erleben.

Die Geschichte des Montafon

Bereits vor 5.000 Jahren wurde das Montafon von Menschen besiedelt, das belegen unter anderem Teile einer bronzezeitlichen Burganlage, die vor etwa 3.500 Jahren im Friagawald bei Bartholomäberg erbaut wurde. Schon während der Bronze- und Eisenzeit und durch das Mittelalter hindurch war Montafon ein Zentrum des Bergbaus, in dem Eisen, Kupfer und Silber gewonnen wurde.

Rätoromanen besiedelten das Tal ebenso, wie später deutsche Siedler. Noch heute können Urlauber den rätoromanischen Einfluss an Fluss-, Orts- und auch Familiennamen, wie beispielsweise Gafluna oder Silvretta erkennen.

Ab dem 15. Jahrhundert regierten die Habsburger Vorarlberg und damit auch die Orte im Montafon. Von 1805 bis 1814 gehörte das Montafon zum Königreich Bayern, ab 1814 dann wieder zu Österreich. Das Montafon war zudem von 1945 bis 1955 Teil der französischen Besatzungszone in Österreich.

Bergdörfer im Montafon

Heute ist das Montafon vor allem bei Aktivurlaubern, Familien, Kulturinteressierten und Genießern beliebt, die eine Ferienwohnung im Montafon im Urlaub zur zweiten Heimat erklären. Egal, in welchem der acht Bergdörfer man eine Ferienwohnung im Montafon bucht, jedes hat seinen ganz eigenen Charme und mit dem Auto kann man die anderen Ortschaften in dem 39 Kilometer langen Tal problemlos besuchen.

Gaschurn-Partenen

Besonders Aktivurlauber entscheiden sich immer wieder, in Gaschurn-Partenen eine Ferienwohnung im Montafon zu mieten, denn das Bergdorf ist ein zertifiziertes Wanderdorf und bekannt für wunderbare Wanderwege. In der “Blauen Silvretta” gelegen, kann man von hier aus den Piz Buin erklimmen, spektakuläre Gletscherwelten erleben und das Panorama auf der Silvretta-Hochalpenstraße genießen.

Auch Wintersportler, Radfahrer und Mountainbiker kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten. Im Dorfzentrum von Gaschurn kann man außerdem die traditionellen Montafoner Häuser bestaunen.

St. Gallenkirch-Gortipohl

Sportliche Aktivitäten in Kombination mit Erholung stehen im Bergdorf St. Gallenkirch-Gortipohl zwischen der Silvretta und Verwall im Fokus. In den 80er Jahren wurde der Ort mit dem Bau der größten Kabinenumlaufbahn weltbekannt. Die Grasjoch Bahn verbindet das Hochjoch und die Silvretta zu einem der größten Skigebiete Österreichs.

Im Frühling und Sommer begibt man sich hier auf panoramareiche Höhenwanderungen und sieht mit etwas Glück auch die seltenen Montafoner Steinschafe. Seit einigen Jahren werden diese als Teil des Natur- und Kulturerbes von Montafon wieder gezüchtet.

Gargellen

Auf 1.423 Metern Höhe an der Schweizer Grenze gelegen, ist Gargellen das ursprünglichste der Bergdörfer im Montafon. In den Kraftort zieht es alle, die nach Stille suchen, auf alten Schmugglerpfaden wandern, Biken, Klettern oder Skifahren wollen. Besonders beeindruckend ist der Berggipfel der Madrisa, der das Tal hier majestätisch überragt.

Schruns-Tschagguns

Das zertifizierte Wanderdorf Schruns-Tschagguns im Herzen der Region gehört zu den größeren Bergdörfern des Montafons und bietet alles, was einen Urlaub in den Bergen ausmacht. Ob Klettern, Wandern, Mountainbiken, Ski oder Snowboard in den drei Höhenlagen Tal, Maisäß und Alpin gibt es unzählige Möglichkeiten, die Berglandschaft zu genießen. Das historische Stadtzentrum von Schruns lädt überdies zum Flanieren ein.

Silbertal

Silbertal ist ein Zeitzeuge, der noch heute daran erinnert, dass am Kristberg von vor einem halben Jahrtausend Edelmetall abgebaut wurde. In einer wilden Naturkulisse kann man hier der Geschichte auf den Grund gehen. Im hinteren Silbertal führen Wanderungen entlang der Litz durch das wohl einzigartigste und ursprünglichste Gebiet im Vorarlberg.

Bartholomäberg

Bartholomäberg wird auch als “Wiege des Montafons” bezeichnet und ist für viele, die nach einer Ferienwohnung im Montafon suchen, der ideale Ausgangspunkt. Hier kann man sich über die 4.000 Jahre alte Kultur und die spannende Siedlungsgeschichte informieren. Im Sommer wandert man in der Umgebung über wunderschöne Blumenwiesen, bewundert Maisäß-Häuser und genießt den Blick auf die Gipfelketten in der Ferne. Im Winter erkundet man die Gegend auf Winterwanderwegen und auf Schneeschuhtouren.

Vandans

Am Fuße der majestätischen Zimba gelegen, befindet sich das einst schönste Blumendorf Europas. Eine Mischung aus ländlichem Charme, traditioneller Bauweise und moderner Architektur lockt Touristen. Besonders bei Kletterern ist Vandans beliebt, denn im Rätikon findet man zahlreiche Herausforderungen.

St. Anton im Montafon

St. Anton im Montafon liegt am Taleingang in einer waldreichen Umgebung. Die kleine Ortschaft ist perfekt, um von hier aus ausgedehnte und abwechslungsreiche Wanderungen zu unternehmen, oder auch auf dem spektakulären Klettersteig zwischen zwei Wasserfällen ein Abenteuer zu erleben.

Das Montafon bietet auf kleinster Fläche eine ganz besondere Umgebung für einen aktiven und dennoch entspannten Urlaub inmitten von Natur und Kultur.