Die 6 schönsten Luxusreisen

1. Luxus im schönen Griechenland

Nach wie vor gilt Griechenland als eines der beliebtesten Reiseziele, auch für Anbieter von Luxusreisen wie das Speldorfer Reisebüro. Doch welche Orte sind es genau, in denen sich ein Luxusurlaub in Griechenland lohnt?

Wer auf stilvolle Partys und extravagante Erlebnisse aus ist, ist mit Mykonos gut beraten. Die griechische Insel gilt als Partyhochburg, bietet aber dennoch einiges an Kultur und Geschichte. Wer also gerne typisch griechische Architektur bestaunt und am Strand entspannt, ist hier genau richtig. Die weißen Häuser mit ihren blauen Fensterläden stehen für das Bilderbuch-Griechenland, das Urlauber bei einem klassischen Griechenland-Urlaub erwarten. Nachts ist einiges geboten, da Mykonos zahlreiche Bars und Clubs bietet.

Urlauber, die statt Bars und Clubs eine Oase aus Schönheit und Luxus suchen, finden diese auf der griechischen Insel Kreta im Daios Cove Luxury Resort & Villas. Besonders die private Bucht und das türkisfarbene Meer laden zum Verweilen und Entspannen ein und ermöglichen es Luxusurlaubern neue Energie für ihren oft anstrengenden Alltag zu tanken.

Doch auch andere Orte in Griechenland warten mit Luxus-Resorts und Spas auf. So werden Luxusurlauber in Athen oder Korfu fündig und können einen luxuriösen und dennoch kulturell angereicherten Urlaub verbringen. Immerhin gibt es einige interessante Sehenswürdigkeiten zu bestaunen und auch die Kulinarik Griechenlands ist sehr überzeugend.

2. Seychellen – Luxus auf den Trauminseln

Beliebt bei Luxusurlaubern sind auch die Seychellen. Weiße Sandstrände, eine atemberaubende Natur und tolle Unterwasserwelten machen die Seychellen zu regelrechten Trauminseln. Im Indischen Ozean gelegen, werden sie auch häufig als Paradies auf Erden bezeichnet.

Die Seychellen bestehen aus verschiedenen Inseln, welche allesamt ihren ganz eigenen Reiz haben. Auf jeder Insel warten auf Luxusurlauber zahlreiche Resorts, die einen unvergleichlichen Aufenthalt bieten. Dabei gehören die Aussicht auf den türkisblauen Ozean und Infinity Pools selbstverständlich mit dazu.

3. Fidschi-Inseln: Das pazifische Paradies

Da die Fidschi-Inseln nach wie vor als Geheimtipp gelten, ist die Natur weitestgehend unberührt. Auch für Taucher ist hier das Richtige dabei: Glasklares Wasser und atemberaubende Korallenriffe machen jeden Taucherausflug zu einem Highlight. Ein Aktivurlaub ist somit auch auf den Fidschis möglich.

Doch nicht nur die Natur auf den Fidschi-Inseln überzeugt: Auch für Luxusreisen sind die Fidschis mit ihren exklusiven Resorts, die maximale Privatsphäre bieten, ein beliebtes Ziel. Sogar Prominente verbringen ihren Urlaub gerne auf den Fidschi-Inseln, da Luxus mit Ruhe und einer entspannten und diskreten Atmosphäre verbunden wird. Hier lassen sich Alltagssorgen ganz schnell vergessen.

4. Bora Bora – paradiesische Insel mit Luxusfaktor

Um bei den luxuriösen Inseln zu bleiben: Bora Bora gilt als weiteres Paradies, das von Luxusurlaubern hoch geschätzt wird. Die Insel liegt mitten in der Südsee – das ist auch einer der Gründe dafür, dass die Anfahrt sehr umständlich ist. Umso mehr lohnt sich das Reiseziel.

Luxuriöse Hotels und Resorts wechseln sich mit traumhaften Sandstränden ab, an denen man die Seele baumeln lassen und sich entspannen kann. Auch für die Flitterwochen eignet sich Bora Bora hervorragend, denn hier bietet die Insel romantische Villen und ein hohes Maß an Privatsphäre.

5. Dubai – die orientalische Weltmetropole

Immer beliebter ist auch die Stadt Dubai als Luxusreiseziel geworden. Die orientalische Stadt bietet einige der teuersten und luxuriösesten Hotels, die es auf der Welt gibt. In den meisten Luxus-Hotels sucht man vergebens Zimmer, denn vor allem Suiten sind hier angesagt. Ein Ausflug mit einem Privatjet ist übrigens fast schon ein Muss, wenn man in Dubai Urlaub macht. Hubschrauber und Piloten lassen sich ganz einfach vor Ort mieten.

Auch einen Ausflug auf die künstlich angelegte Palmeninsel Jumeirah sollten Urlauber einplanen. Eleganz und Extravaganz werden hier großgeschrieben. Für Shoppingausflüge sind Luxusboutiquen vorhanden und auch für Feinschmecker ist einiges geboten. Schöne Restaurants befinden sich zwischen Schiffswracks und versunkenen Schätzen. Vor allem Meerestiere stehen auf dem Speiseplan.

6. Oman – Kultur und Luxus im Orient

Neben Dubai ist auch der Oman ein Reiseziel im Orient, der bei Luxusurlaubern sehr beliebt ist. Während der Oman mit Dubai in Sachen Luxus definitiv mithalten kann, bietet er sogar noch mehr Kultur. Wer viel über die orientalische Kultur lernen möchte, ist hier genau richtig. Doch auch Hotels, die mit Gold, Marmor und Kristall aufwarten, kommen nicht zu kurz.

Der Oman bietet viele Sehenswürdigkeiten, die Luxus- und Kultururlauber gleichermaßen begeistern. Auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz – orientalische Spezialitäten findet man hier an jeder Ecke. Zudem können Urlauber den typisch orientalischen Basar besuchen und zwischen Marktschreiern und dem Geruch von Gewürzen um Waren feilschen.

Fazit

Es gibt viele Urlaubsziele, die sich für einen Luxusurlaub eigenen. Viele davon vereinen sogar Luxus mit Kultur, sodass jeder auf seine Kosten kommt. Ob im Orient oder in der Südsee – jedes Luxusurlaubsziel hat seinen ganz eigenen Reiz und zieht Urlauber in den Bann.