Der Sonne entgegen - Tipps für die Reise nach Spanien

Foto: Julia Kuzenkov - pexels.com

Wie kommt man am besten nach Spanien?

Am günstigsten und schnellsten kommt man mit dem Flugzeug nach Spanien. Ab Frankfurt bieten manche Fluggesellschaften Direktflüge nach Palma oder Barcelona schon für unter 100 Euro an. Ein weiterer Vorteil ist die Zeit: Sie steigen am Flughafen in Frankfurt ins Flugzeug ein und in nur zwei Stunden sind Sie schon im sonnigen Barcelona oder auf Mallorca.

Wohin mit dem Auto am Flughafen?

So mancher hat sich schon darüber geärgert: Der Parkplatz am Frankfurter Flughafen kostet unter Umständen mehr als das Flugticket nach Spanien. Doch das muss nicht sein. Am besten informiert man sich vor der Reise über Portale im Internet, welche Parkplätze vor Ort zur Verfügung stehen. Der Parkanbieter Vergleich für Frankfurt Flughafen ist beispielsweise eine gute Adresse.

Shuttle-Service, Valet-Parken oder Park, Sleep & Fly: Auf den Vergleichsportalen bekommt man einen guten Überblick über das Angebot und die Preise für die einzelnen Parkmöglichkeiten am Frankfurter Flughafen. So eignet sich beispielsweise die Option Park, Sleep & Fly für Reisende, die einen längeren Anfahrtsweg zum Flughafen haben oder deren Flugzeiten ungünstig liegen - beispielsweise in der Nacht oder am frühen Morgen.

Am besten reservieren Sie schon einige Zeit vor Ihrer Reise, damit der Urlaub so stressfrei wie möglich ablaufen kann.

Was ist die beste Reisezeit für Spanien?

Die empfohlene Reisezeit hängt davon ab, in welcher Region Spaniens Sie Ihren Urlaub verbringen möchten und welche Aktivitäten Sie planen. Die Balearen und die Küstenregionen am Mittelmeer sind zwischen Mai und September super für einen Badeurlaub – warme Sonnentage inklusive. Auf den Kanaren ist es in der Regel ganzjährig warm genug für den Strandtrip.

Aktivurlauber, die gern wandern möchten, sollten im Frühjahr oder Herbst anreisen. Der landschaftlich beeindruckende Norden Spaniens lädt Wanderfreunde und Sportler ein, die milde, nicht zu hohe Temperaturen zu schätzen wissen.

Welche Aktivitäten bieten sich in Spanien an?

Was Sie in Ihrem Urlaub in Spanien erleben können? So einiges! Am schönsten wird die Reise, wenn Sie Entspannung, Kultur und Nervenkitzel mixen. Hier stellen wir Ihnen die beliebtesten Aktivitäten für Ihren Spanien-Urlaub vor.

Strandurlaub machen

Die Küstenregionen von Malaga bis Barcelona, aber auch im Norden Spaniens bieten sich für einen Strandurlaub an. Ebenso sind die Balearischen oder Kanarischen Inseln für einen Strandurlaub perfekt und beeindrucken mit einer bunten Unterwasserwelt für Schnorchler und Taucher. Auch Surfer kommen hier auf ihre Kosten. Für einen Familienurlaub bieten sich die goldenen Sandstrände Andalusiens an. Partyurlauber hingegen kommen am Ballermann auf Mallorca nicht vorbei.

Wandern

Wanderungen in Spanien bedienen alle Fitnessgrade: Die richtig fitten Wanderer finden echte Herausforderungen in den Pyrenäen. Entspannte Spaziergänge durch die schöne mediterrane Landschaft sind in Mallorca auf der Tagesordnung. Etwas ganz Besonderes ist der Jakobsweg: Die Strecke verläuft quer durch Nordspanien.

Übrigens: Auch rund um die Hauptstadt Madrid gibt es hübsche Wanderwege. Und im nördlich gelegenen Baskenlande warten unberührte Natur und atemberaubende Ausblicke auf Berge und Meer auf Sie.

Kultur genießen

Spanien punktet nicht nur in Sachen Natur. Auch für Kulturbegeisterte hat das Land einiges zu bieten. Der Prado in Madrid ist eines der berühmtesten Kunstmuseen weltweit und stellt Werke von Künstlern wie Picasso, Rembrandt und Van Dyck aus. Malerei und Naturwissenschaft werden in Valencia - der Stadt der Künste und Wissenschaften - vereint. Sehenswert ist beispielsweise das naturwissenschaftliche Museum in Valencia mit seinem riesigen Aquarium. Katalonien kann mit seinen Künstlern Salvador Dalí und Antoni Gaudí aufwarten: Das Dalí-Theatermuseum in Figueres - etwa 150 km nördlich von Barcelona - und der Park Güell, der von Gaudí entworfen wurde, sind immer einen Besuch wert.

Fazit

Sonne, Strand und Kultur: Spanien ist nicht umsonst das beliebteste Reiseland der Deutschen. Die Anreise mit dem Flugzeug, geht schnell und unkompliziert. Um die Flugreise bequem antreten zu können, bucht man am besten vor der Reise einen Parkplatz am Flughafen Frankfurt.