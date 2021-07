Camping boomt: Wachstum bei Übernachtungen und Neuzulassungen von Campingfahrzeugen

Camping ist ein Wachstumsbereich in der Reisebranche, der selbst durch die Coronakrise keinen wesentlichen Einbruch erfahren hat. Im Gegenteil, die Krise hat das Interesse an individuell planbarem Urlaub im Herzen der Natur noch einmal verstärkt.

Die Zahl der Neuzulassungen von Campingfahrzeugen ist im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr noch einmal gewachsen. Die Anzahl der Übernachtungen hat sich seit 2013 kontinuierlich gesteigert und 2019 einen neuen Höhepunkt erreicht. Das beliebteste Reiseziel der deutschen Camper bleibt das eigene Land, dennoch haben Kroatien, Frankreich und Italien nichts an Anziehungskraft verloren.

Das angestaubte Image von Camping mit unbequemen Übernachtungen im Zelt oder als Reiseform für ältere Menschen gehört längst der Vergangenheit an. Immer mehr Menschen haben Camping als perfekte Urlaubsform für sich entdeckt. Die individuelle Reiseplanung mit einem hohen Maß an Unabhängigkeit und das Reisemobil als Rückzugsort begeistert viele Neu-Camper. Dies spiegelt sich vor allem im Wachstum der Neuzulassungen von Campingfahrzeugen wider.

Boom bei Neuzulassungen von Reisemobilen in Deutschland

Die interessanten Camping-Statistiken von PINCAMP zeigen, wie sich die Neuzulassungen in den vergangenen Jahren entwickelt haben. “Ein moderater Anstieg der Zulassungszahlen bei Caravans und starkes Wachstum bei Reisemobilen kennzeichnen den Markt der Freizeitfahrzeuge.” charakterisiert Uwe Frers, Geschäftsführer ADAC Camping GmbH | PiNCAMP, die Entwicklung in den zurückliegenden Monaten und Jahren.

2018 hatte es im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 6,6 Prozent bei den neu zugelassenen Caravans gegeben. Im Jahr 2019 lag das Wachstum bei 9,8 Prozent für Wohnwagen im Vergleich zum Vorjahr. 2020 war hingegen deutlich zurückhaltender mit nur einem leichten Plus von 2,3 Prozent.

Die Nachfrage auf dem Markt konzentriert sich in erster Linie auf Reisemobile. 2017 wurden im Zeitraum zwischen Januar und August 33.857 neue Wohnmobile für den Straßenverkehr zugelassen. Nur ein Jahr später waren es im gleichen Zeitraum schon 38.814 (+14,6 Prozent) und 2019 konnte dieser Wert noch einmal auf 45.460 Fahrzeuge (+17,1 Prozent) gesteigert werden. Das Interesse an Reisemobilen war auch in der Coronakrise ungebrochen. 58.112 (+27,8 Prozent) neu zugelassene Wohnmobile für den Zeitraum von Januar bis August 2020 sprechen eine deutliche Sprache.

Übernachtungen in Deutschland und Europa steigen kontinuierlich

Eine fast logische Konsequenz durch den Boom beim Verkauf von Campingfahrzeugen ist die kontinuierliche Zunahme der Übernachtungen auf den Camping- und Stellplätzen in Deutschland und Europa. Im Jahr 2013 konnten die Campingplätze 25,996 Millionen Übernachtungen verzeichnen. 2016 überschritt der Wert mit 30,485 Millionen schon den magischen Wert von 30 Millionen. Selbst dieser konnte 2019 mit 35,756 Millionen Übernachtungen auf Camping- und Stellplätzen als Rekordwert abgelöst werden.

Mit diesem Ergebnis belegt Deutschland im europäischen Vergleich allerdings nur auf Rang 4. Die Spitzenposition im Jahr 2019 hatte Frankreich inne. Das schöne Land mit seiner Mittelmeer- und Atlantikküste verbuchte 128,602 Millionen Übernachtungen und liegt damit klar als attraktivstes Reiseziel für Camper vorn. Mit 54,599 Millionen und 40,721 Millionen Übernachtungen folgen Italien und Spanien auf den weiteren Podiumsplätzen. Hinter Deutschland können die Niederlande mit 21,875 Millionen, Kroatien mit 19,174 Millionen, Schweden mit 16,747 Millionen und Dänemark mit 11,037 Millionen hervorragende Zahlen in Europa nachweisen.

Die beliebtesten Reiseziele der deutschen Camper

Aufgrund der beeindruckenden Übernachtungszahlen von Frankreich liegt der Rückschluss nahe, dass unser Nachbarland auch das beliebteste Reiseziel bei den deutschen Campern gewesen ist. Die Statistik unterstreicht jedoch, dass deutsche Camper vor allem gerne im eigenen Land ihren Urlaub verbringen. 35,1 Prozent entschieden sich im Jahr 2020 für die heimatlichen Gefilde. Kroatien mit 15,4 Prozent, Italien mit 14,9 Prozent und Frankreich mit 9,5 Prozent folgen auf den weiteren Plätzen. Österreich (5,8 Prozent), Spanien (2,3 Prozent), die Niederlande, Griechenland und Norwegen (jeweils 2 Prozent) sowie die Schweiz vervollständigen die Top 10 der beliebtesten Reiseziele für Campingurlaub.

Unterschiede gibt es zwischen Caravan-Besitzern und Wohnmobilisten. Der Caravan-Urlaub 2020 führte zunächst auch nach Deutschland (26,8 Prozent), aber Kroatien mit 21,7 Prozent und Italien mit 18,4 Prozent weisen bei den Caravans keine großen Rückstand auf. Die Wohnmobilisten legten die Fokus zunächst auf Deutschland mit 40,7 Prozent. Italien mit 12,6 Prozent, Kroatien mit 11,2 Prozent und Frankreich mit 9,8 Prozent haben hier klar das Nachsehen.

ADAC Sterne-Klassifikation in Deutschland & Europa

Bei der Suche nach dem perfekten Campingplatz ist die ADAC Sterne-Klassifikation eine wertvolle Hilfe. Jedes Jahr bewerten die ADAC-Inspekteure zahlreiche Campingplätze in Deutschland und Europa auf der Basis von zahlreichen Faktoren, die objektiv beurteilt werden. Dazu gehören unter anderem die Lage, die Ausstattung oder der angebotene Service.

Besonders herausragend erweisen sich die ADAC Superplätze mit fünf Sternen, die fast alle Anforderungen und höchste Ansprüche erfüllen. Schleswig-Holstein mit fünf Superplätzen, Baden-Württemberg mit vier und Bayern mit drei weisen dahingehend die größte Dichte auf. In Europa hat Italien mit 28 Superplätzen die Nase vorn. Die Niederlande mit 23 und Frankreich mit 21 hervorragenden Campingplätzen folgen auf den weiteren Rängen.

Die beste durchschnittliche Bewertung durch die ADAC Inspektoren weist das Bundesland Bremen auf. Hier gibt es nur sehr wenige Campingplätze, aber diese verfügen im Durchschnitt über eine Bewertung von 3,5 Sternen. Höher anzurechnen ist dies bei Schleswig-Holstein mit 3,4 Sternen und Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls mit durchschnittlich 3,4 Sternen, da diese über deutlich mehr Campinganlagen verfügen. Die Schlusslichter in dieser Statistik sind die beiden Städte Hamburg mit 2,7 Sternen und Berlin mit 2,5 Sternen im Durchschnitt, da dort oftmals das Unterhaltungs- und Freizeitangebot deutlich kleiner ausfällt.

Diese beeindruckenden Zahlen und Statistiken unterstreichen, das Camping auch in den kommenden Jahren eine interessante Alternative bei der Urlaubsplanung sein wird.