Auf zu den Fjorden: 130 Jahre Postschiffroute

An Bord eines Postschiffs geht für viele Passagiere ein Lebenstraum in Erfüllung: einmal die atemberaubende Natur auf einer Seereise in den hohen Norden Norwegens erleben. Die Route entlang von 100 Fjorden und 1.000 Bergen verläuft gut zur Hälfte durch arktische Breitengrade.

Von Bergen aus nimmt das Schiff Kurs auf Kirkenes im äußersten Nordosten des Landes, dann geht es zurück zur zweitgrößten Stadt Norwegens. Unterwegs werden 34 Häfen angelaufen und Waren an die Bewohner abgelegener Gemeinden geliefert. Währenddessen können die Reisenden jede Menge Eindrücke an Land sammeln: von majestätischen Fjorden, Bergen, Gletschern und malerischen Fischerdörfern.

Jubiläumsmenüs, historische Vorträge und grüne Technologie

Im Jahr 2023 existiert die legendäre Route seit 130 Jahren. Begründet wurde sie am 2. Juli 1893 von Kapitän Richard With, der mit dem Dampfer DS Vesterålen zur allerersten Postschiffreise in See stach. Längst gilt sie als fester Bestandteil der norwegischen Kultur. An Bord treffen einheimische Passagiere auf Reisende aus aller Welt und kommen miteinander ins Gespräch. Das Festjahr wird auch kulinarisch zelebriert: Gäste erwartet an Bord ein Fünf-Gänge-Jubiläumsmenü. Hurtigruten verbindet Tradition und Innovation - was Gäste auch im Jubiläumsjahr hautnah erleben können: Mit historischen Vorträgen und Aktionen an Bord wird die lange Geschichte der Postschiffroute gefeiert und mit modernisierten Hybrid-Schiffen sowie umfangreichen grünen Investitionen geht es nachhaltiger in die Zukunft. Mit den neusten Modernisierungen senkt Hurtigruten die CO2-Emissionen um 25 Prozent, die NOx-Emissionen sogar um 80 Prozent. Drei der insgesamt sieben Postschiffe werden bis nächstes Jahr zu Hybrid-Schiffen umgerüstet, angetrieben von emissionsarmen Motoren und Batteriepaketen.

Spitzbergen-Linie und Nordkap-Linie starten 2023

Reisende können sich zudem auf zwei neue Seereisen mit dem modernisierten Postschiff MS Trollfjord freuen. Die Spitzbergen-Linie, die Kapitän Richard With zum Ende des 19. Jahrhunderts als „Sportsman's Route“ etablierte, nimmt am 2. Juni 2023 den Betrieb auf: Das Abenteuer beginnt in Bergen und führt die Reisenden entlang der Lofoten, der Vesterålen und zum Nordkap. Von dort geht es weiter bis nach Longyearbyen, dem am weitesten im Norden gelegenen Städtchen der Welt, auf Spitzbergen. Die Reisedauer beträgt 16 Tage. Zum ersten Mal überhaupt begibt sich am 24. September 2023 ein Schiff auf die Nordkap-Linie: Die 15-tägige Reise bringt Gäste von Bergen bis zum Nordkap, anschließend geht es entlang der Küste wieder Richtung Süden, vorbei am ältesten Leuchtturm Norwegens in Lindesnes, dem südlichsten Punkt des Landes, bis in die Hauptstadt Oslo. Auf beiden Seereisen stehen Landgänge mit im Durchschnitt sieben Stunden Aufenthalt auf dem Programm. Für die Saison 2023/2024 können die neuen Linien ab sofort unter www.hurtigruten.de oder im Reisebüro gebucht werden. Gleiches gilt für die klassische Postschiffroute.