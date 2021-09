Die Inselgruppe der Balearen wartet mit den fünf bewohnten Inseln Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera und Cabrera. Während insbesondere Mallorca und Ibiza bekannt für Party- und Strandtourismus sind, bieten die Balearen für Aktivurlauber eine Fülle an Möglichkeiten. Wer also die Inseln zu Fuß erkunden oder einmal Radferien auf Mallorca verbringen möchte, findet hierfür genügend Angebote.

Die Highlights der Balearen

Mallorca: Der Gebirgszug der Serra de Tramuntana erstreckt sich vom Nordwesten aus über die gesamte Nordküste. Diese Gebirgslandschaft bietet abwechslungsreiche Wanderrouten. Nicht zuletzt dank zahlreicher malerischer Bergdörfer und typisch mallorquinischer Orte wie Valldemossa.

Menorca: Einer der Höhepunkte ist ein Besuch von Naveta des Tudons. Das 3.400 Jahre alte steinerne Grab ist das älteste erhaltene Europas. Angebunden an Fußweg und Landstraße lässt sich ein Ausflug dorthin ebenso für Radtouren wie Wanderungen einplanen. Ein weiterer Höhepunkt ist Cala Mitjana, eine Bucht mit Naturstrand, die sich nur zu Fuß erreichen lässt.

Ibiza: An der Westküste der Insel ragt die unbewohnte Felseninsel Es Vedrà aus dem Wasser empor. So manch einer vermutet in ihr sogar die Überreste des sagenumwobenen Atlantis. Ein weiteres Highlight ist die phönizische Siedlung Sa Caleta. Das Alter der Ruinen des UNESCO-Kulturerbes reicht bis ins Jahr 7 vor Christus zurück.

Formentera: Wer sich auf Formentera vom traumhaften Anblick der malerischen Sandstrände losreißen kann, sollte seinen Blick auf die Leuchttürme der Insel lenken. Cap de Barbaria und Far de la Mola erheben sich eingebettet in faszinierende Steilküstengebiete.

Cabrera: Die nur etwa 20 Einwohner zählende kleine Insel erlaubt nur eine begrenzte Anzahl an Touristen. Während der Hochsaison ist maximal eine Übernachtung dort erlaubt. Gute und zeitige Planung ist also alles. Die Belohnung: der Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera und die Burg von Cabrera.

Aktivurlaub auf den Balearen gestalten

Besonders für begeisterte Wanderer und Radfahrer, aber auch für Radsportprofis sind die Balearen ein attraktives Reiseziel. Denn die Inseln verfügen nicht nur über gut ausgebaute Wander- und Radwege, sie zeichnen sich auch durch ein mildes Klima das ganze Jahr über aus. Sie bieten auch die notwendige Abwechslung, die viele Aktivurlauber suchen. Flache oder bergige Strecken über die Inseln oder Wege mit traumhaften Ausblicken entlang der Küste - für jeden ist etwas dabei. Dabei steht es Reisenden frei, ob Sie die Inseln auf eigene Faust erkunden oder sich lieber von erfahrenen Tourguides begleiten lassen möchten. Zudem bieten die Balearen Aktivurlaubern das ganze Jahr über Anreize - auch außerhalb der typischen Touristensaison.

Die schönsten Strecken für Aktivurlauber

Die Inseln halten viele attraktive Angebote für Wanderurlaub oder Fahrradurlaub bereit. Wer das eigene Bike nicht via Flugzeug mitnehmen möchte, der findet vor Ort, wie auf Mallorca einen passenden Fahrradverleih. Die schönsten Strecken auf den Inseln sind:

- Mallorca: Wanderung rund um Port de Sóller, mit dem Rad zum Cap Formentor

- Menorca: Wanderrunde, ausgehend von Sant Tomàs, mit dem Fahrrad die Runde von Son Oleo

- Ibiza: Rundweg Carrer de s'Arenal Petit entlang der Küste, Runde von Santa Eulària des Riu mit dem Fahrrad

- Formentera: Wandern auf dem Römerpfad mit verschiedenen Zwischenstationen, Runde von Sant Francesc de Formentera per Rad

- Cabrera: Wanderweg ausgehend vom Hafen Porto de Cabrera hin zum Leuchtturm N'Ensiola

Auf zu den Balearen

Für Aktivurlauber warten mit den Balearischen Inseln fünf individuelle und sehr vielfältige Reiseziele. Ob Radferien auf Mallorca oder Wanderurlaub auf Formentera - die Inselgruppe hat einiges zu bieten. Neben den Optionen für Radtouren, Wanderungen oder einfache Spaziergänge ergeben sich genügend Gelegenheiten, einen entspannten Ausgleich zu finden. Höchste Zeit also, sich bei einem unvergesslichen Aktivreiseabenteuer selbst ein Bild davon zu machen.