Umweltfreundlich und flexibel: Mit einer App beim Shoppen kräftig Punkte sammeln

Viele Vorteile für Shoppingfans

Eine Plastikkarte weniger im Geldbeutel bedeutet einerseits, dass man ihn wieder besser schließen kann. Andererseits spart eine App Ressourcen. Das hat beispielsweise Takko Fashion erkannt und vor Kurzem die Takko Friends-App gelauncht. Zwar liegt der Fokus der App darauf, dass Kundinnen und Kunden damit bei jedem Einkauf Punkte sammeln und diese anschließend in Coupons einlösen können. Doch auch die gesamten Einkäufe und Kassenbons sind in das System integriert und einsehbar. Dadurch sind bald keine Kassenbons aus Papier mehr nötig. Neben dem Coupon-Bereich, in dem alle Vorteile und Rabatte auf einen Blick einsehbar sind, und der Einkaufsübersicht bietet die App weitere Funktionen: Im Newsbereich informiert der internationale Modeanbieter regelmäßig über neue Kampagnen und weiteren Neuigkeiten aus der Welt der Mode. Zudem hilft der Filialfinder mit integrierter Navigation, das nächstliegende Takko Fashion-Shoppingparadies ausfindig zu machen. Und alle, die lieber vom Sofa aus shoppen, können dies ebenfalls tun: Der Online-Shop ist in die App integriert und bietet Zugang zu etwa 3.500 Artikeln. Das Sortiment umfasst Kleidung, Wäsche und Accessoires für Damen, Herren, Kinder und Babys. Ab einem Einkaufswert von 29 Euro erfolgt der Versand der Ware für Takko Friends kostenfrei nach Hause. Mehr Informationen zur App gibt es in diesem Video:

Testphase gut überstanden

Die Friends-App wurde zunächst in Berlin und Brandenburg getestet. "Die Testphase hat mit mehr als 85.000 Downloads gezeigt, wie gerne unsere Kundinnen und Kunden von den vielen Vorteilen der App profitieren", sagt Manuela Holler, Senior Director Marketing bei Takko Fashion. Seit März ist die App nun in ganz Deutschland verfügbar. Auch nach dem Launch soll die Applikation weiter verbessert werden. Hierfür holt sich das Unternehmen regelmäßig Kunden-Feedback ein und prüft die Funktionalitäten. Ziel ist es, die App ab dem kommenden Jahr sukzessive in weiteren Ländern auszurollen. Die Friends-App steht für Android und iOS im App-Store zum kostenlosen Download zur Verfügung. Alle, die bisher Mitglied im VIP-Programm des Modekonzerns waren, können problemlos zur neuen App wechseln und erhalten einen 5-Euro-Willkommensgutschein.