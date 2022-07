Sommermode 2022 – stilsicher in jedem Alter

Egal wie alt man ist, für jeden Geschmack und jedes Alter gibt es den richtigen Look. Nicht nur die Sommermode für mollige Frauen kann sich in diesem Jahr wieder sehen lassen. Hier folgen ein paar Trends zur Sommermode 2022, die einfach für jedes Alter passen sowie Vorschläge speziell für verschiedene Altersgruppen.

Zeitlose Sommermode 2022 – passt einfach immer

Ob zum aufregenden Sommerfestival mit den Lieblingsbands oder für die Einladung zur Gartenparty – im Sommer 2022 sind einige Looks wieder total angesagt. Die aktuelle Sommermode 2022 Trends passen dieses Jahr besonders gut und lassen sich von Frauen in jedem Alter tragen, da sie zeitlos modern und absolute Klassiker sind – ob Mode große Größen, festliche Sommermode Damen oder Sommer Mode für Frauen ab 50.

Kleider aus Leinen – angenehm luftig

An heißen Tagen wünschen sich viele Frauen unkomplizierte und luftig geschnittene Mode. Ein Kleid aus leichtem Leinenstoff erfüllt genau diesen Zweck. Es umschmeichelt locker die Figur und kann von Frauen ab 20 ebenso gut getragen werden wie von Frauen weit über 50. Kleider aus Leinen haben zudem den Vorteil, dass sie besonders lässig wirken und mit dem leicht zerknitterten Look immer modisch aussehen.

Perfekt zum Kombinieren – Bermudas

Auch die Bermudahose gehört einfach zum Sommer dazu und darf daher in der Sommermode 2002 nicht fehlen. Dieses Stück aus der Sommermode 2022 Damen eignet sich für Frauen jeden Alters und kann hervorragend mit einem lässigen Top oder einer schicken Sommerbluse kombiniert werden. Dazu passen Flipflops oder leichte Sandalen.

Uniform-Look – ideal fürs Büro

Wer in der Sommermode Damen ein Outfit fürs Büro und geschäftliche Anlässe sucht, liegt mit dem Uniform-Look richtig. Dieser besteht zum Beispiel aus einem Blazer und Midirock – die zusammen sehr klassisch bis elegant wirken. Dunkle Farben dominieren, dürfen aber gerne durch ein farbiges Highlight (z. B. Handtasche, Tuch) aufgelockert werden. Ideal ist die Uniform als Sommer Mode für Mollige, da sie gekonnt kleine Problemzonen kaschiert.

Egal in welchem Alter – schicke Sommerschuhe müssen einfach immer sein. Auch mit Make-up, bunten Nagellacken sowie einem professionellen Haarstyling können Frauen jeden Alters ihre ganz persönlichen Vorzüge optimal betonen und die Sommermode 2022 ergänzen.

Sommermode ab 20 – cool, mutig und frech

Bei jungen Frauen kommen oft stylische und sehr ausgefallene Looks gut an. In dieser Lebensphase sind viele Frauen besonders mutig, was den Modestil angeht. Schließlich muss der individuelle Look, der zu einem passt, erst noch gefunden werden. Knallige Farben, extreme Kontraste und wilde Materialmixe sind natürlich auch für mutige Frauen über 30, 40 und 50 tragbar.

Sommermode ab 30 – dem eigenen Stil gerecht werden

Ab 30 haben viele Frauen ihren ganz persönlichen Stil gefunden, probieren aber natürlich weiterhin gerne etwas Neues aus. Wer genau weiß, welche Schnitte und Farben einem gut stehen, greift hier in der Regel zum richtigen Outfit. Jeans mit Sneaker und femininer Bluse sind hier ebenso erlaubt wie sehr auffällige Accessoires.

Zeitlos ab 40

Frauen ab 40 wissen, was Ihnen perfekt. Da Familie, Freunde und der Beruf in dieser Zeit oft besonders herausfordernd sind, fallen die Outfits in dieser Zeit oft sehr praktisch aus, müssen aber keinesfalls schlicht und langweilig sein. Sehr gut passen zum Beispiel lässige V-Blusen, Jeans oder Midi Röcke mit ausgewählten Accessoires, die jedes Outfit im Handumdrehen aufpeppen.

Styling mit 50 – Vorzüge elegant betonen

Ab 50 greifen Frauen bei der Sommermode gerne zu beliebten Basics, die vielseitig kombinierbar sind. So kommen sie besonders stilsicher zum richtigen Sommeroutfit. Ausgewählte Accessoire wie hochwertige Taschen, ein Stück in Kontrastfarben oder mit auffälligem Muster setzen das Outfit auch jenseits der 50 perfekt in Szene.