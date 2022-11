Perlen kombinieren: Worauf es wirklich ankommt

Perlen gelten vielerorts als kostbarster Schmuck der Welt. Sie sind bei Jung und Alt beliebt, auch deshalb, weil sie als zeitlose Schmuckstücke vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zulassen. Der nachfolgende Artikel zeigt auf, was es beim Tragen und Kombinieren von Perlenschmuck allgemein zu beachten gilt.

Perlen zu unterschiedlichen Anlässen tragen: So geht es richtig

Perlen, die in beinahe jedem femininen Schmuckkasten zu finden sind, gibt es inzwischen in vielen unterschiedlichen Varianten. Nicht nur in runder Form, da die festen Perlen teilweise unterschiedlichsten Arten angehören. Die klassischen Perlen, die aus der Akoya-Auster gewonnen werden, heißen Akoya-Perlen. Daneben gibt es noch Zuchtperlen, die halbrund sind und Mabe-Perlen genannt werden. Als „Könige” unter den Perlen gelten indes die Exemplare aus der Südsee, mit Namen „Südsee-Perlen”. Sie können mit bis zu 17 Millimetern eine beträchtliche Größe erreichen und gelten auch deshalb als Inbegriff der Schönheit.

Doch wie sich die vielseitigen Natur- oder Zuchtperlen am besten tragen lassen, darüber scheiden sich die Geister. Fest steht: Elegante und stilvolle Perlen Ohrringe sollten dem Anlass entsprechend kombiniert werden. Eine Hochzeit ist beispielsweise eine Feier, auf der eine Frau mit edlen Perlen Ohrringen zu beeindrucken weiß. Farblich macht es sich gut, wenn die ausgewählten Perlen farblich entweder mit dem eigenen Outfit oder dem Hochzeitskleid der Braut harmonieren. Neben dem Farbton ist auch die Länge wichtig, denn idealerweise sollte eine Perlenkette weder Überlänge haben, noch zu kurz geraten. Eine Kombination aus verschiedenen Perlenarten sollten Hochzeitsgäste vermeiden, da diese zu sehr von dem Brautpaar und dessen Kleidung ablenken könnten.

Foto: klenota.de

Anders gestaltet sich die Kombination von Perlenketten im Job. Ob im Büro oder bei einem Meeting bzw. Vorstellungsgespräch: Einfacher Perlenschmuck ergänzt formelle Kleidung hervorragend, ohne Fehl am Platz oder überladen zu wirken. Hier gilt jedoch, lediglich entweder eine Perlenkette oder Ohrringe als Perlen zu tragen. Beides kombiniert wirkt hier überladen und nicht dem Anlass entsprechend. Außerhalb von Geschäftstreffen spricht nichts dagegen, stilistisch mit Perlenschmuck zu „experimentieren”. So hinterlassen zum Beispiel pastellfarbene Perlen einen fantasievollen Eindruck und sehen bei einem entspannten Stadtbummel mit der besten Freundin ebenso anmutig aus wie bei einem romantischen Date.

Anderen Schmuck mit Perlen kombinieren: So klappt es

Ihre einzigartige Form verleiht der Perle eine natürliche Eleganz, die wiederum leider nicht immer mit anderen Schmuckarten zusammenpasst. Deshalb ist es in einigen Situationen, speziell zu formellen Anlässen, nicht sinnvoll, mit Perlen und anderem Schmuck zu experimentieren. Vorsichtige Kombinationen sind mit Edelsteinen möglich, wobei es hierbei stark auf die Form und Farbe des jeweiligen Steins ankommt. Gelbgoldene Edelsteine harmonieren gut mit Perlen in Creme. Weißgold und Silber passen zu schneeweißen Perlen. Lediglich metallische Töne sehen gemeinsam mit den zarten Perlen überladen aus und sollten daher nicht ausgewählt werden. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann mit hellen und cremefarbenen Perlen und den dazugehörigen Kleidungsstücken grundsätzlich nicht viel verkehrt machen. Liebhaber von mythischen Outfits haben alternativ die Option, die hellen Perlen als Kontrast zu dunklen, eleganten Kleidern auszuwählen.

Styling-Tipps für Perlen: Was das richtige Outfit ausmacht

Perlen eröffnen vielseitige Styling-Möglichkeiten, die es zu nutzen gilt. Absolut im Trend liegen hierbei Stilbrüche, etwa mit Mustern wie Pünktchen oder Animal-Prints. Eine Perlenkette setzt zum Leopardenkleid ein Statement, nicht weniger. Im Alltag kommt die Perlenkette wunderbar mit einem klassischen T-Shirt mit Rundhalsausschnitt zur Geltung. Und selbst bei kühlen Temperaturen muss die Perlenkette nicht in der Schatulle bleiben, sondern sieht gemeinsam mit einem schlichten schwarzen Rollkragenpullover schön aus.

Etwas luxuriöser wirkt der Layering-Look, der sich zum Beispiel bei Winterkleidung seit vielen Jahrzehnten bewährt hat. Hierbei trägt Frau mehrere Ketten übereinander, wodurch die Kombination einzigartig und individuell wirkt. Hierbei sollten jedoch maximal zwei Farben gleichzeitig, die gut zusammenpassen, verbunden werden. Dies kann zum Beispiel die bewährte Kombination aus Goldschmuck und weißen Perlen sein. Sinnvoll kann es sein, die Kettenlänge etwas abzustufen, damit sich die Perlen gut in Szene setzen lassen. Hierbei gehört die größere und etwas schwerere Kette nach unten, während die leichtere Kette oben getragen werden sollte. Selbst Armbänder mit Perlen lassen sich im beliebten Layering-Look stylen. Sie bieten sich dann an, wenn beispielsweise ein hochgeschlossenes Outfit, das keinen Raum für eine Kette lässt, getragen wird. Falls der Layering-Look gefällt, aber nicht zahlreiche neue Ketten vorhanden sind, besteht zudem die Möglichkeit, alte und neue Perlenketten miteinander zu mixen. So kommen die Stücke auf ihre „alten Tage” noch einmal aus dem Schrank und werten das Outfit auf.