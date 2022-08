Nachhaltige Mode – was ist das?

Was ist nachhaltige Mode?

Nachhaltige oder grüne Mode sind Textilien, die im Einklang mit Mensch und Natur hergestellt werden. Dies heißt, dass sie nicht nur aus nachhaltigen Materialien bestehen, sondern auch unter fairen Bedingungen produziert wurden. Dabei handelt es sich aber nicht nur um Bekleidung. Auch nachhaltiger Schmuck ist erhältlich, um den ökologischen Fußabdruck nochmals zu reduzieren.

Bei grüner Mode wird jedoch unter Fast Fashion und Slow Fashion unterschieden.

● Fast Fashion: Bei Fast Fashion geht es darum, um den aktuellen Trend abzubilden. Dabei wird die Bekleidung so billig wie möglich hergestellt und somit auch in Entwicklungsländern produziert. Die Arbeiter werden dabei sehr schlecht bezahlt und auch Kinderarbeit ist Fast Fashion keine Seltenheit. Auch die Materialien sind nicht hochwertig. Wie der Name eigentlich schon sagt, ist Fast Fashion nicht langlebig, da die Stoffe eine schlechte Qualität aufweisen und schnell kaputtgehen.

● Slow Fashion: Bei Slow Fashion handelt es sich um langlebige Mode. Diese wird aus nachhaltigen und auch hochwertigen Materialien hergestellt und Kinderarbeit ist hier Fehl am Platz. Bei der Slow Fashion wird jedoch häufig auf ein klassisches Design gesetzt, da es nicht so schnell aus der Mode kommt und zeitlos ist. Dabei sind nachhaltige Schuhe nicht selten sehr langlebig, sodass sie auch im Secondhand Laden noch angeboten werden können. Denn auch der Kauf und Verkauf im Secondhand Laden ist ein großer Beitrag, um nachhaltig zu sein.

Diese Kriterien stehen für nachhaltige Mode

Neben einer ressourcenschonenden Herstellung zählen auch die Materialien aus Bio-Rohstoffen oder regional produzierte Kleidung sowie Upcycling und Recycling und gute Arbeitsbedingungen für grüne Mode. Damit ein Label seine Ware nachhaltige Mode nennen darf, müssen alle fünf Bedingungen erfüllt sein. Leider betreiben einigen Unternehmen Greenwashing, was bedeutet, dass sie nur ein oder zwei Kriterien erfüllen und trotzdem ihre Mode nachhaltig nennen. Dies ist nicht zulässig und das Unternehmen möchte nur davon profitieren, aber nichts für die Umwelt tun. Wer auf nachhaltige Kleidung setzt, findet hier eine Übersicht über die Zertifikate.

Ressourcenschonende Herstellung

Ein großes Problem ist vor allem die Verschwendung von Rohstoffen. Beim Kauf von nachhaltiger Kleidung, die ressourcenschonende hergestellt wurde oder beim Kauf von gebrauchter Bekleidung kann dem entgegengewirkt werden. Dabei spielen nicht nur kurze Lieferwege, sondern auch die Verwendung von schnell nachwachsenden Rohstoffen wie Hanf eine Rolle. Doch auch die Höhe des Wasser- und Energieverbrauchs ist entscheidend. Mittlerweile ist Bambus äußerst beliebt, da dieser bis zu einem Meter pro Tag wächst. Doch auch Baumschnittreste sind hervorragend geeignet, um Stoffe herzustellen.

Die Verwendung von Bio-Rohstoffen

Bei nachhaltiger Mode ist es natürlich wichtig, dass natürliche Materialien verwendet werden, die außerdem auch biologisch abbaubar sind. Damit wird sichergestellt, dass bei der Produktion keine Verunreinigung des Grundwassers erfolgt. Gleichzeitig ist der Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und chemischen Düngern bei Bio-Rohstoffen verboten.

Kleidung, die in der Region produziert wurde

Bei Kleidung, die in der Region hergestellt wurde, gibt es keine langen Lieferwege, da sich die Lieferkette meist nur auf die Region selbst begrenzt. Allerdings nur dann, wenn auch die Materialien aus der Region stammen.

Upcycling und Recycling bei Bekleidung

Wer über hochwertige Bekleidung verfügt, wird wissen, dass das Outfit eher nicht mehr passt, weil sich das Gewicht geändert hat und nicht, weil das Material kaputt ist. Um ein Wegwerfen zu vermeiden, setzen immer mehr Designer auf das Upcycling oder Recycling. So kann aus alten Jeans zum Beispiel mit wenigen Handgriffen eine Tasche oder ein Oberteil werden. Selbst in Schuhen finden sich heute immer öfter recycelte Plastikflaschen oder andere Materialien.

Gute Arbeitsbedingungen

Wer Mode mit dem offiziellen Fairtrade-Siegel kauft, kann sicher sein, dass ein fairer Handel stattgefunden hat. Dabei werden nicht nur angemessene Preise für die Rohstoffe gezahlt, sondern auch, dass es keine Kinderarbeit gibt und die Arbeiter faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen haben.

Wer diese Kriterien beim Kauf der Bekleidung beachtet, kann seinen ökologischen Fußabdruck um ein ganzes Stück verkleinern.