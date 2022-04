Mit einem Bartroller zur volleren Bartpracht – ein Anwender-Check

Hierfür kannst du unter anderem einen Bartroller einsetzen. In diesem Artikel erhältst du Tipps und erfährst, welche Punkte für das Bartroller kaufen sprechen.



Folgende Informationen haben wir für dich zusammengetragen:

1. Was ist ein Bartroller / Bartwuchs Roller?

Zu einem dichten und schönen Bart gehören nicht nur Schnittfragen - auch Pflegeprodukte und ein das Anregen des Bartwuchses sind wichtige Themen, mit denen sich die meisten Bartträger beschäftigen.

Wenn der Bart nicht so richtig üppig wachsen will, gibt es verschiedene Hilfsmittel. In extremen Fällen kann eine Barttransplantation in Frage kommen, aber hier ist Vorsicht geboten. Monatelange äußere Einschränkungen und Bartausfall hören genau so zu den Nachteilen einer Transplantation wie die erheblichen Kosten und dass einfach auch immer etwas schiefgehen kann bei operativen Eingriffen. Es gibt zum Glück einige andere Optionen, die ausprobiert werden können.

Eine davon ist das Verwenden eines Bartrollers. Hierbei handelt es sich um eine Rolle an einem Griff, die man über das Gesicht rollt.

Diese Rolle ist mit kleinen spitzen Nadeln versehen. Die Anwendung erinnert an die eines Nassrasierers. Statt der Klingen führt man die Rolle mit den Nadeln über das Gesicht.

Die Nadeln ritzen die Haut ganz leicht an und regen so die Durchblutung an. Dadurch soll der Bartwuchs angeregt werden, sodass Pflege- und Mikronährstoffe in die Haut eindringen. So kann von innen und außen der Haarwuchs im Gesicht verbessert werden.

Angewendet wird der Bartroller ein- bis zweimal in der Woche.

2. Bartroller Anwendung – So geht es richtig

Damit man mit der Bartroller Anwendung die besten Ergebnisse erzielt, sollte man einige Punkte beachten. Wichtig ist zunächst einmal, dass die Haut nicht überreizt wird. Aus diesem Grund wird dazu geraten, die Bartroller Anwendung ein- bis zweimal in der Woche durchzuführen. Am besten erst einmal mit weniger Anwendungen beginnen, damit sich das Gesicht daran gewöhnen kann. Es sollte am Anfang immer mindestens ein Tag Pause dazwischen sein. Diese Pause dient der Erholung der Haut.

Wenn man mit der Bartroller Anwendung beginnt, sollte man nicht zu hohen Druck auf das Gesicht ausüben. Man führt den Roller wie einen Nassrasierer über dein Gesicht in der Bartzone. Die kleinen Nadeln ritzen die Haut leicht auf und regen die Durchblutung an. Optimal ist es, wenn man die Bartroller Anwendung mit der Verwendung von Pflegeprodukten kombiniert. So kann ein Bartpflegeöl gut eingearbeitet werden. Die Mikronährstoffe und Pflegestoffe dringen in die Haut ein und können so den Bartwuchs zu unterstützen.

Generell sollte man den Bartroller regelmäßig mit einem Desinfektionsmittel reinigen. Damit beugt man Hautinfektionen vor. Dann fährt man mit dem Roller mehrfach über das Gesicht. In der Regel wird zehnmal senkrecht und zehnmal waagerecht über die gleiche Stelle gefahren. Im Anschluss wird das Gesicht mit kaltem Wasser abgewaschen.

Am besten eignet sich die Bartroller Anwendung am Abend, denn die kleinen Nadeln hinterlassen Hautrötungen, die bis zu drei Stunden anhalten können. So kann sich die Haut über Nacht wieder beruhigen. Der Roller sollte mit heißem Wasser abgewaschen und im Anschluss desinfiziert werden.

3. Bartroller Erfahrung – Das berichten andere Anwender

Die eigene Bartroller Erfahrung wird von vielen Männern online geteilt. Die meisten berichten von einer unkomplizierten Anwendung. Sie erklären, dass die Führung des Rollers der eines Nassrasierers ähnelt. Es wird berichtet, dass bei geringem Druck kein Schmerz entsteht. Vielmehr wird die Empfindung bei den Nadeln als Prickeln beschrieben.

Die Haut ist gut durchblutet worden. Allerdings berichten auch manche Nutzer davon, dass sie von einer täglichen Anwendung abraten. Die Haut leidet dann unter unnötigen Irritationen, weil die Ruhephasen gefehlt haben.

Auch ein hoher Druck oder ein unrundes Rollen brachte die ein oder andere unschöne Bartroller Erfahrung mit sich. Hierbei kann die Haut zu doll verletzt werden. Generell gilt die Bartoller Anwendung als angenehm. Ist sie das nicht, dann ist von einem Anwendungsfehler auszugehen.

Viele Männer berichten, dass sie das Bartrollen mit einem Bartöl kombiniert haben. Die Pflegestoffe können mit einem Bartroller gut in die Haut eingearbeitet werden.



Als Geheimtipp gilt unter einigen erfahrenen Bartzüchtern die Kombination mit oraler Bartwuchsunterstützung. Hier gibt es beispielsweise die Bartwuchskapseln von Joe‘s Finest, die sich mit einer Zufriedenheitsgarantie und der Herstellung in Deutschland positiv abheben.

Wer die Microneedling Bart Anwendung mit Nährstoffen von innen ergänzt, kann auch den Glanz seines Barts erhöhen.

Kapseln zur oralen Anwendung unterscheiden sich von Mitteln zur äußeren Anwendung, die täglich eingeschmiert werden müssen, wie beispielsweise Minoxidil (das nicht für den Bart zugelassen ist, nur für die Kopfhaut).





4. Bartwuchsroller kaufen – Das sollte man beachten

Es gibt unterschiedliche Modelle der Bartroller. Sie bewegen sich in verschiedenen Preiskategorien. Erfahrungsberichte zeigen, dass die günstigen Modelle nicht immer gut in der Handhabung sind. Die Größe der Nadeln reicht von 0,25 mm bis 1,5 mm.

Aus diesem Grund sollte das Projekt Mikroneedling Bart mit einer Kombination aus den passenden Pflegemitteln und dem geeigneten Roller durchgeführt werden. Am besten tastet man sich mit einem Bartwuchs Roller Modell mit 0,5 – 1 mm großen Nadeln an das Thema heran.

Man sollte nicht unbedingt das günstigste Modell nutzen. Am besten sind Bartwuchsroller Modelle mit Titannadeln geeignet, da diese besonders stabil und gut zu reinigen sind.

5. Fazit

Wenn man sich für einen Bartwuchsroller interessiert, sollte man sich vorerst ein wenig einlesen. Mit diesem Artikel beispielsweise ist eine gute Grundlage gelegt, um hier nicht mehr viel falsch zu machen.

Ein Microneedling Bart kann viele Vorteile bringen, wie beispielsweise mehr Glanz der Barthaare, eine bessere Durchblutung der Haut sowie eine bessere Nährstoff- und Pflegestoffaufnahme.

Solange auf ausreichend Pause zwischen den Anwendungen geachtet wird, heilen die minimalen Verletzungen nach 3 Stunden ab und nach einer gewissen Eingewöhnungszeit ist die Haut die Anwendung gewöhnt. Es wird dann eher als sehr angenehmes Prickeln empfunden.

Der Bartwuchs kann optimal angeregt werden, wenn hochwertige Pflegeprodukte einsetzt werden. Auch die Kombination mit verkapselten Bartnährstoffen kann einen sehr guten Effekt erzielen. Hierdurch kann der Wuchs des Bartes von innen und außen angeregt werden.