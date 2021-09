Luxusuhren – teure Prestige-Objekte oder geht das auch anders?

Man sieht sie inzwischen überall: Luxusuhren. Zeitmesser von renommierten Herstellern wie Rolex, Patek Philippe und Audemars Piguet tauchen derzeit in jedem Instagram-Feed, an den Handgelenken von Influencern und Promis auf dem roten Teppich oder in Ratgebern zum Thema Wertanlagen auf. Doch was steckt hinter den kostspieligen Uhren aus der Schweiz? Die goldene Rolex, die markante Breitling oder die klassisch-elegante Omega – Luxusuhren wie diese werden zumeist mit persönlichem Erfolg verbunden. Immer häufiger findet man solche Uhren nun auch an den Handgelenken überraschend junger Personen. Ist Deutschlands Jugend hoch verschuldet oder sind Luxusuhren etwa doch gar nicht so teuer, wie man gemeinhin meint?

Trend Luxusuhr: Mehr als nur ein Statussymbol?

Neben dem häufig vorgeschobenen Arguments des persönlichen Stils, ist das klassische Statussymbol immer noch einer der Hauptgründe für den Kauf einer Luxusuhr. Interessanterweise ist das Statussymbol Luxusuhr, gerade in der Altersspanne von 14 bis 30 Jahren absolut salonfähig geworden. Social Media macht’s möglich: Ob dickes Auto oder teure Uhr, wenn nicht mindestens ein hochkarätiger Zeitmesser prominent am Handgelenk vor dem Mercedes-Lenkrad blitzt, ist man gesellschaftlich schon unten durch – so scheint es zumindest.

Offensichtlich führen einen die sozialen Medien hier ein wenig in die Irre. Neben dem üblichen, wenn auch akzeptierten Gepose ist in Bezug auf Luxusuhren trotzdem eine interessante Entwicklung festzustellen. Der Trend bewegt sich nämlich nicht nur scheinbar, sondern tatsächlich in Richtung teurer Schweizer Armbanduhren von Rolex, Breitling und Co. und weg von der günstig im Urlaub erstandenen Fake-Luxusuhr.

Ob neu oder gebraucht – sie werden immer beliebter

Die Edel-Zeitmesser müssen dabei längst nicht mehr nur vom Juwelier auf Ku’damm, Kö und Co. stammen. Stattdessen kann man die Luxusuhr von Breitling auch aus zweiter Hand bei Gebrauchthändlern wie Watchmaster kaufen. Bei diesen Anbietern bekommt man die Modelle oftmals deutlich günstiger und ohne lange Wartezeiten – kein Wunder also, dass der Second-Hand-Markt für Luxusuhren boomt.

Ein weiterer Grund, der den Kauf einer gebrauchten Uhr für viele interessant macht, ist der Wertverlust. Dieser ist bei Second-Hand-Luxusuhren ähnlich wie bei Gebrauchtwagen. Nach dem Neukauf findet in der Regel ein sofortiger und nicht unerheblicher Wertverlust statt. Der Wert der gekauften Luxusuhr stabilisiert sich allerdings schnell und es scheint, als würde man tatsächlich nur noch für die Qualität und nicht mehr für den Namen der Uhr bezahlen.

Steckt hinter dem Kauf einer Luxusuhr also viel mehr als nur Angeberei? Anscheinend schon. Gerade der Blick auf die 20- bis 30-Jährigen verrät, dass man das übers Statussymbol hinausgehende Potenzial von Luxusuhren erkannt hat. Man muss eine teure Uhr nicht kaufen, um damit anzugeben, sondern sieht diese auch als vergleichsweise sichere Anlagemöglichkeit für sein Erspartes. Kauft man das richtige Modell aus zweiter Hand, erhält man nicht nur einen tollen Zeitmesser, der verspricht, ein ganzes Leben lang zu halten, sondern tätigt in den meisten Fällen zugleich auch eine solide Investition mit Wertsteigerungspotenzial.

Luxusuhr kaufen und sparen – passt das zusammen?

Tatsächlich kann man beim Kauf einer gebrauchten Luxusuhr gleich in mehrfacher Hinsicht sparen. So sind auch sehr gut erhaltene Modelle oftmals deutlich unter dem Neupreis erhältlich. In Bezug auf die Qualität der Uhr müssen aber dennoch keinerlei Abstriche gemacht werden. Auf der anderen Seite haben verschiedenste Luxusuhren bereits gezeigt, dass diese über die Jahre an Wert zulegen. Ein Umstand, der auch den jüngeren Generationen nicht unbekannt zu sein scheint.

Hier ein – zugegeben extremes – Beispiel zur Veranschaulichung: Die 2021 vorgestellte Patek Philippe Nautilus aus Edelstahl mit grünem Zifferblatt wird vom Hersteller für etwa 34.000 € verkauft. Dies ist bereits eine ordentliche Summe Geld, doch liegt der Knackpunkt hier in der Verfügbarkeit der Uhr. Erst ein einziges Exemplar tauchte bislang auf dem freien Markt auf und erzielte einen Auktionspreis von beeindruckenden 320.000 €. Bei dieser Rendite scheint das Investment von 34.000 € plötzlich mehr als sinnvoll und bei Weitem nicht mehr so abschreckend wie zuvor.

Vielversprechende Wertanlage – insbesondere aus zweiter Hand

Dies ist ganz klar nicht die Regel. Die meisten Luxusuhren halten ihren Wert jedoch immerhin recht stabil und entwickeln sich nur minimal in die eine oder andere Richtung. Bleiben wir bei unserem zuvor erwähnten Beispiel der gebrauchten Breitling Uhr als Investment. Der Schweizer Uhrenhersteller steht seit jeher für herausragende Qualität und robust konstruierte Uhren mit Chronograph. Nimmt man eines der bekanntesten Modelle der Marke, die Breitling Navitimer, und betrachtet die Wertentwicklung des Modells mit der Referenznummer A23322, so lässt sich eine Steigerung von rund 3.500 € im September 2011 auf 4.200 € im September 2021 beobachten. Zwar handelt es sich bei diesem Wertzuwachs innerhalb von zehn Jahren nicht um eine vergleichbar große Rendite wie bei der vorangegangenen Patek Philippe, dennoch ist diese Preisentwicklung keinesfalls zu verachten.

Ist selbst das Finanzieren einer gebrauchten Luxusuhr eine Option? Durchaus. Unter dem Vorbehalt, dass die finanzielle Belastung nicht die eigenen Möglichkeiten übersteigt, ist die Finanzierung einer Luxusuhr eine interessante Möglichkeit des Sparens. Auf diesem Weg fließt das Geld nicht nur in eine stabile Wertanlage, im Vergleich zu Aktien oder dem klassischen Sparbuch hat man sogar etwas von seinem investierten Geld. Die Uhr ist ein greifbarer Wert und an ihrer Qualität und dem Design kann man sich Tag für Tag erfreuen.

Es gibt noch einen weiteren und besonders wichtigen Grund, der für den Kauf einer gebrauchten Luxusuhr spricht: klassisches Sparen aufgrund deutlich günstigerer Angebotspreise. Wenn man sich eine teure Armbanduhr oder einen anderen Luxusartikel als Belohnung für einen persönlichen Meilenstein kaufen möchte und der Investitionsgedanke nicht im Vordergrund steht, dann kann man teilweise mehrere Tausend Euro im Vergleich zum Neupreis sparen. Wenn man sich also nicht daran stört, nicht der erste Besitzer der Uhr zu sein, dann kann eine Luxusuhr mitunter zu einem echten Schnäppchen werden.