Klassisches und elegantes Aussehen: wiederkehrende Modetrends

Strick, Häkelbordüren, Broschen und Co. liegen in der Modewelt wieder total im Trend. Sie waren lange Zeit in Vergessenheit geraten bzw. als nicht mehr zeitgenössisch angesehen und daher auch in Modegeschäften kaum noch erhältlich.

Jetzt zieren klassische Details so viele Kleidungsstücke, Taschen und andere Accessoires wie nie zuvor, da der elegante Kleidungsstil sogar in der Freizeitgarderobe sein großes Comeback feiert. Selbst bekannte Luxus-Modemarken setzen vermehrt auf Kunsthandwerk und bringen altbekannte Tradition auf die Laufstege der Welt.

So lassen sich klassische Accessoires integrieren

Elegant und klassisch heißt nicht gleich steif und verklemmt – ein Bild, das viele vor Augen haben, wenn sie von dieser Stilrichtung hören. Ganz im Gegenteil werden heute jedoch hochwertige Stile mit dem Freizeitlook kombiniert und sorgen für eine Extravaganz der Modewelt, die es nur selten gegeben hat. Ob Arbeitskleidung oder Freizeitoutfit, Sie können jeden Look mit trendigen Accessoires abrunden und bewundernde Blicke auf sich ziehen. Als eines der beliebtesten Accessoires der Frau können nützliche und schöne Taschen dem gesamten Outfit einen völlig neuen Stil verpassen. Die Tasche gehört nicht um sonst zur Grundausrüstung eines modischen Outfits.

Welche Taschen sind modern?

Auch bei Taschen setzt sich aktuell das klassische und gleichzeitig elegante Design durch. Vor allem Taschen, die mit kleinen aber feinen Details großes bewirken, liegen im Trend – sei es eine Nietenverzierung, ein klassisches Stickmuster oder eine Lederbordüre. Mit der gigantischen Auswahl bei WE LOVE BAGS finden Sie garantiert eine Tasche, die Ihnen zusagt und Ihren Stil mit einem modischen Detail ergänzt.

Was für Taschen gibt es?

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Taschen. Sie können aus kleinen runden oder kantigen Umhängetaschen, Clutchs und Abendtaschen, großen Shopper-Taschen und vielem mehr wählen. Der klassische Modetrend zieht sich durch alle Taschenarten und findet sich in allen neuen Designerkollektionen wieder.

Elegant und bequem – passt das?

Der Kombination aus eleganter und bequemer Kleidung mag der ein oder andere noch kritisch gegenüberstehen. Passt doch das Bild dieser zwei scheinbar gegensätzlichen Stilrichtungen nicht so ganz zusammen. Wer die Modewelt aber verfolgt, der weiß, dass es gerade diese unvorstellbaren Kombinationen sind, die sich durchsetzen. Wir haben in den letzten Jahren schon so einige interessante Trends erleben dürfen, der Mix aus bequem und elegant spiegelte sich aber in besonders vielen wider.

Die Damenmode wurde stark vom wiederkehrenden Trend der Sneaker und Sportschuhe geprägt. So werden diese mittlerweile mit allen möglichen Stilrichtungen kombiniert. Zuerst waren es Kleider und Röcke und nun werden sie sogar zu Anzughosen und Business-Outfits getragen. Das lang erhaltene Bild der Frau mit Stöckelschuhen wurde verabschiedet und ist längst nicht mehr der Standard. Dass der Trend der bequemen Sneaker so gut ankommt, lässt sich mit Sicherheit auch darauf zurückführen, dass diese doch wesentlich bequemer sind und nicht verlangen, sich nach einem langen Tag mit tagelangen Fußschmerzen arrangieren zu müssen.

Auf zum Trendsetter!

Beobachtet man die Modeszene, lässt sich schnell feststellen, dass man in Sachen Kleidungsstil heutzutage eigentlich kaum noch etwas falsch machen kann. In Hochzeiten des Streetstyles entstehen an jeder Ecke neue Trends und wirklich jeder kann dazu beitragen, der Mode neue Ideen und Inspirationen zu liefern. Das Beste ist, dass vor allem alte Modestücke wahnsinnig gefragt sind – schauen Sie doch also einfach mal in die tiefsten Ecken Ihrer Schränke und kreieren Sie Outfits, die direkt vom Designer stammen könnten!