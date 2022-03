Gutscheinrabatte beim Online-Shopping

Die Konsumbereitschaft in Deutschland ist während der Corona Pandemie laut einer in 2020 erhobenen Studie gesunken. 60 Prozent der Studienteilnehmer geben an, dass sie beim Geldausgeben seit Eintritt der Corona Pandemie achtsamer Entscheidungen treffen. Gutscheinrabatte können Kaufentscheidungen begünstigen und Sparenden gute Deals ermöglichen.

Wann sollte man mit Gutscheinen im Internet shoppen?

Gutscheine können im Internet vor der Zahlung im Warenkorb hinterlegt werden. Die Art des Gutscheins unterscheidet sich nach der jeweiligen Aktion. So gibt es Gutscheine, die einen Wert besitzen. In diesem Fall würde der Wert von der Endsumme abgezogen werden. Wiederum andere Gutscheine geben prozentuale Rabatte oder bieten einen kostenfreien oder Expressversand an.

Häufig gibt es zudem Gutscheine, die beim Kauf von Aktionsprodukten weitere Produkte kostenlos der Bestellung hinzufügen. Seltener sich Cashback Gutscheine. In solchen Fällen würde ein Anteil der Bestellsumme auf ein Konto zurückerstattet werden.

Solche Gutscheine bieten sich somit je nach Wunsch an. Wer nicht für den Versand zahlen möchte, solle Ausschau nach Gutscheincodes halten, welche die Versandkosten übernehmen. Wer hingegen bares Geld sparen möchte, kann prozentuale Rabatte oder Wertgutscheine für Bestellungen nutzen.

Gutscheine auf Online-Portalen

Gutscheine und Aktionen werden nur noch selten per Post oder Newsletter verschickt. Vor der Bestellung in einem Online-Shop lohnt es sich, Gutscheinportale nach passenden Aktionen zu durchsuchen.

Wird beispielsweise bei Zalando bestellt, können Gutscheinportale durchsucht werden. Gibt es passende Gutscheine für die Zalando Lounge würden diese auf der passenden Landing-Page wie in dem Fall https://www.gutscheinsammler.de/gutscheine/zalando-lounge dargestellt werden. Häufig sind Gutscheine auf Online-Portalen an bestimmte Voraussetzungen geknüpft und haben nur eine begrenzte Gültigkeit. Um Gutscheine einlösen zu können, ist zunächst ein Grundverständnis für das Portal notwendig.

Wie funktionieren die Gutschein-Portale?

Gutschein-Portale sammeln chronologisch Gutscheine, die von verschiedenen Online-Shops gewährt werden. Aktionsgutscheine werden meist hervorgehoben und sind von der Erfüllung von Konditionen abhängig.

Über die Portale lässt sich somit nach Gutscheinen suchen, die im Online-Shop dem Warenkorb hinzugefügt werden können. Mit Klick auf den jeweiligen Gutschein öffnen sich die Konditionen sowie ein Code, der beim Bezahlvorgang eingegeben werden kann.

Nicht immer ist ein Code hinterlegt. In diesem Fall würde der Gutschein automatisiert von dem Portal abgezogen werden oder es bedarf einer Newsletter-Anmeldung oder einer anderen Sonderaktion, welche nicht direkt über das Portal durchgeführt werden kann.

Zu den Gutschein-Portalen zählen auch Cashback-Portalen. Eine Anmeldung ist hier erforderlich, um von den Vorteilen zu profitieren. Beim Kauf von Waren über das Cashback-Portal werden Kaufbeträge anteilig auf das Cashbackkonto zurücktransferiert bzw. diesem gutgeschrieben. Diese Summen können für weitere Käufe eingesetzt werden. Der Rabatt ist somit nicht auf den eigentlichen Bezahlvorgang anwendbar, sondern erst auf eine nächste Bestellung.

Wie löst man den Gutschein ein?

Ist der Gutscheincode nicht direkt vom Online-Shop im Bezahlvorgang integriert worden, gibt es immer einen Code, der einzugeben ist, um den Gutschein einzulösen. Dieser befindet sich entweder auf der Seite des Gutschein-Portals oder in einer E-Mail, die der Online-Shop versendet hat. Dieser Code muss vor der Bestätigung der Bestellung eingegeben werden.

In der Regel ist der Code bei der Eingabe der Zahlungsdaten einzugeben. Am Warenkorb lässt sich überprüfen, ob der Gutschein funktioniert hat. Codes, die für Weiterbildungszwecke oder speziell für Studierende und Schüler gewährt werden, binden sich zudem an einen Nachweis des Bildungsweges. Dieser müsste nachträglich per E-Mail an den Online-Shop versendet werden.

Online-Gutscheine - Eine Win-Win-Situation für Kunde und Anbieter

Online-Gutscheine bieten somit hohe Sparvorteile beim Einkauf in Online-Shops. Es ist stets ratsam, auf Gutschein-Portalen zu schauen, ob aktuell Rabattaktionen vorliegen. Während Anbieter von mehr Bestellungen profitieren, können Kunden echtes Geld bei der Bestellung sparen – eine Win-win-Situation.