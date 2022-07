Geschützt durch den Sommer mit dem richtigen Hut

Der Sommer bringt viel Entspannung, Sonnenschein und Freizeit im Freien mit sich. Wenig verwunderlich, dass es sich bei ihm um eine der beliebtesten Jahreszeiten handelt. Schließlich ist auch der heiß geliebte Sommerurlaub untrennbar mit ihm verbunden. Zugleich geht die warme Jahreszeit mit potenziellen Risiken für die Gesundheit einher. Einer der Hauptgründe dafür sind die UV-Strahlen. Setzen sich Menschen über einen längeren Zeitraum einer stark scheinenden Sonne aus, schadet das nicht selten dem Organismus. Der Sonnenstich ist ein bekanntes Beispiel dafür. Zum Glück lässt sich dieser mit einem qualitativen Hut vorbeugen. Dieses sommerliche Accessoire sieht also nicht nur gut aus, sondern bietet auch wertvollen Schutz an heißen Tagen.

Darum ist eine qualitative Kopfbedeckung im Sommer so wichtig



Wenn die Sonne intensiv auf Kopf, Hals oder Nacken brennt, kann das unschöne Folgen haben. Ein Sonnenbrand oder auch der Sonnenstich zählen dazu. Schließlich reizen die Sonnenstrahlen die Hirnhäute, die direkt unter der Schädeldecke liegen. Ein qualitativer Hut dient als Schutz für diese empfindlichen Körperpartien. Dennoch ist ein verlässlicher Sonnenschutz nicht nur für Kinder oder ältere Menschen wichtig. Auch Personen mit Glatze sollten unbedingt einen Hut tragen. Gleiches gilt für Leute, die sich für eine längere Zeit im Freien aufhalten. Vor allem bei direkter Sonneneinstrahlung ist ein hochwertig gefertigter Hut in den Sommermonaten Pflicht. Übrigens: Um dem Sonnenstich vorzubeugen, sollte auch ausreichend Wasser getrunken werden.



Welche Hüte bieten optimalen Schutz vor der Sonne?



Wer einen schützenden Sommerhut tragen möchte, greift am besten auf den Strohhut oder den Panamahut zurück. Beide sind dafür bekannt, verlässlich vor einer intensiven Sonneneinstrahlung zu schützen. Darüber hinaus fühlen sie sich leicht auf dem Kopf an. Das trifft auch auf einen atmungsaktiven Charakter zu, den beide Hutmodelle bieten. Dennoch muss es nicht unbedingt ein Sommerhut mit Krempe oder der Strohhut sein, der vor zu viel Sonneneinstrahlung schützt. Auch andere Qualitative Hüte, wie zum Beispiel von Hut.de wie Bucket Hats und Panama Hüte welche voll im Trend liegen findet man im Handel oder Online.

Hierzu zählen sorgsam gefertigte Accessoires aus Stroh, Leinen oder Baumwolle. Wichtig zu wissen ist an dieser Stelle: Soll es ein Baumwoll-Hut sein, muss die Wahl auf eine feine Variante fallen. Schließlich könnte sonst der Tragekomfort oder die Atmungsaktivität leiden.



Drei Tipps, um einen schützenden Hut auszuwählen



Leichte Materialien bevorzugen: Leichte Rohstoffe wie Stroh oder Leinen stellen eine ideale Basis für den perfekten Sommerhut dar. Sie sind atmungsaktiv, wobei sie dennoch verlässlich vor einer zu starken Sonneneinstrahlung schützen.



Auf Hüte mit UV-Schutz achten: Nicht alle Hüte bietet einen UV-Schutz. Aus diesem Grund sollte beim Kauf in jedem Fall auf einen entsprechenden Hinweis geachtet werden. Ist dieser nicht vorhanden, lohnt das Nachfragen beim Händler.



Sich für Qualität entscheiden: Wer sich für einen qualitativen Hut entscheidet, profitiert nicht nur im Sommer von zahlreichen Vorteilen. Schließlich bieten hochwertige Produkte neben einem ansprechenden Tragekomfort auch eine dauerhaft gute Passform. Darüber hinaus sind die Materialien überzeugend - in Sachen Optik ebenso wie beim Sonnenschutz.