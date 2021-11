Ethisch reine und ressourcenschonende Labordiamanten: Werden sie zu einem langfristigen Trend?

In den Medien findet man immer öfter Werbung, die ethisch reine und ressourcenschonende Verlobungsringe mit synthetischen Labordiamanten als neuen Trend anpreisen. Vor ein paar Jahren war es noch nicht möglich hochwertige, künstliche Diamanten zu erschaffen, aber spezielle Verfahren ermöglichen jetzt die Erzeugung der gefragten Steine auf einem hohen Niveau. Die heutige Technologie ermöglicht es, dass die Diamantenbranche sogar Steine mit mehreren Karat anbieten kann, die man optisch nicht von echten Diamanten unterscheiden kann. Auch die Produktionszeit ist kurz bemessen und somit kann ein Diamant in etwa 28 Tagen gezüchtet werden.

Sind Verlobungsringe mit künstlichen Diamanten nur ein vorübergehender Trend?

Viele Personen des öffentlichen Lebens setzen sich für die Nutzung von künstlichen Diamanten ein, da die Steine aus dem Labor als besonders ressourcenschonend gelten und keine natürlichen Vorkommen ausgebeutet werden müssen. Als Werbeträger konnte, beispielsweise Leonardo Di Caprio gewonnen werden, der dem neuen Trend ein Gesicht gibt.



Von einem vorübergehenden Trend kann man nicht sprechen, da alle Prognosen auf eine Aufbruchsstimmung hinweisen, die dem herkömmlichen Edelsteinmarkt in Zukunft ernste Konkurrenz machen wird. Große Förderfirmen haben die Chance erkannt und investieren immer mehr in Start-up-Unternehmen, die den Markt der künstlichen Diamanten bedienen sollen.

Möchte man einen Verlobungsring mit künstlichem Labordiamant und somit ein edles Schmuckstück erwerben, so bietet sich der Kauf auf Internetplattformen wie www.verlobungsring.de an, welche eine große Auswahl an Designs, Farben und Formen von synthetischen Labordiamanten vorweisen kann.



Auch die Qualität der gezüchteten Diamanten spricht eine deutliche Sprache. Große Labore sind in der Lage Diamanten zu erschaffen, die nur mit speziell entwickelten Verfahren von echten Diamanten zu unterscheiden sind.

Welchen Vorteil bringt der Kauf von künstlichen Labordiamanten?

Künstliche Diamanten bieten dem Käufer viele Vorteile. Möchte man einen Verlobungsring erwerben und scheut Geschäfte mit Konfliktregionen, in den viele Diamanten aufzufinden sind, so sollte man auf künstliche Diamanten zurückgreifen, die beispielsweise in den USA oder China hergestellt werden.



Aber nicht nur ein fairer Kauf ist für viele Menschen äußerst wichtig, sondern der Verlobungsring sollte auch möglichst ressourcenschonend erworben werden. Interessant ist hierbei, dass man rund 200 Tonnen Erde bewegen muss, um 1 Karat Diamanten zu fördern. Ein Karat Diamanten entspricht einem Gewicht von 0,2 Gramm.



Um dieser Energieverschwendung zu entgehen und die Fördergebiete zu schonen, ist der Kauf eines Schmuckstücks mit einem künstlichen Diamanten fast schon als umweltschonend zu bezeichnen. Auch die Qualität der künstlichen Schmuckstücke ist erstaunlich und Unterschiede zu einem echten Diamanten sind mit den eigenen Augen nicht zu erkennen.

Auch preislich können synthetische Diamanten einen Anreiz bieten, da sie in vielen Fällen deutlich günstiger als echte Diamanten angeboten werden können.

Lohnt sich der Erwerb eines Schmuckstücks mit künstlichem Edelstein?

Natürlich haben Diamanten schon immer eine Faszination auf den Menschen ausgeübt und sind ein Sinnbild für Reichtum und Schönheit. Besonders die lange Entstehungsgeschichte aus Druck und Zeit machen einen Diamanten einzigartig.



Aber auch ein Verlobungsring mit künstlichem Diamant ist einzigartig und kommt von Herzen. Vielen Menschen ist in der heutigen Zeit der Schutz der Umwelt wichtig und auch das Herkunftsland eines Edelsteins sollte beachtet werden.



Ein Verlobungsring mit einem künstlichen Diamanten ist also in jeder Hinsicht ein vernünftiger Erwerb, der sich vor seinem „echten Bruder“ nicht verstecken muss.