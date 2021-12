Ein Spritzer ans Handgelenk: Wo Parfüm sich gut entfaltet

Der Duft eines Parfüms wirkt an verschiedenen Personen unterschiedlich. Aber die Intensität verändert sich auch je nachdem, wo man ihn am eigenen Körper aufträgt.

An Körperstellen, an denen man den Puls gut fühlen kann, verbreitet sich Parfüm am besten.

Ein Parfüm, Eau de Parfum oder Eau de Toilette entfaltet sich besser an warmen und gut durchbluteten Hautstellen - also auf Partien, wo man den Puls gut fühlen kann, wie unterhalb des Handgelenks. Aber auch hinter dem Ohr und in der Ellenbeuge verbreitet er sich gut, heißt es vom Portal «Haut.de». Frisch gewaschene Haare und Wollkleidung sind ebenso gute Träger.

Hinter den verschiedenen Begriffen für die Düfte steht eine unterschiedliche Zusammensetzung der Duftmittel. So enthält ein als Parfüm deklariertes Produkt durchschnittlich 20 bis 40 Prozent Duftstoffe, in Eau de Parfum sind es 10 bis 20 Prozent. Eau de Toilette hat einen Duftstoffanteil von 8 bis 10 Prozent, Eau de Cologne nur von 3 bis 8 Prozent. Man braucht also von einem Parfüm mit höherer Duftkonzentration weniger, um intensiv zu duften.

Das Portal «Haut.de» kooperiert mit der Arbeitsgemeinschaft ästhetische Dermatologie und Kosmetologie.