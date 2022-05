Edle Düfte wecken Assoziationen und steigern das Wohlbefinden

Jeder Mensch riecht anders. Der Körperduft ist ein charakteristisches Merkmal, das man teilweise nur unterbewusst wahrnimmt und das – glaubt man einigen Wissenschaftlern – in Sekundenbruchteilen über Zu- und Abneigung entscheidet. Doch allzu gerne helfen die Menschen ihrer „Duftmarke“ auf die Sprünge und nutzen Duftwasser in Form von Eau de Toilette, Rasierwasser oder Parfüm. Die Auswahl ist grenzenlos und für jeden ist die richtige Kreation dabei. Auch ist das umgangssprachliche „Parfüm“ längst nicht immer wirklich ein Parfüm. Der Begriff wird oft synonym für sämtliche Duftwasser benutzt. Es kommen ständig neue Kombinationen hinzu, denn Parfumeure arbeiten permanent an der Entwicklung neuer Duftmischungen. Allzu schnell wird ihnen die Arbeit nicht ausgehen, denn der menschliche Geruchssinn kann Zigtausende an verschiedenen Gerüchen zu unterscheiden. Neuere Forschungen gehen gar von einer astronomischen Zahl aus.

Sie möchten Ihrem besten Freund ein Parfüm zum Geburtstag schenken? Wirklich ein Parfüm? Oder vielleicht doch eher ein Eau de Toilette? Onlineshops wie Notino haben verschiedene Arten Duftwasser im Angebot, wie zum Beispiel hochwertige Parfüms von Hugo Boss. Doch worin unterscheiden sich die Produkte nun genau? Die Antwort: am Gehalt ihrer Duftöle.

Diese Einteilung hat sich in der Duftstoffindustrie durchgesetzt:

· Parfüm enthält 15 – 30 % Duftöle und ist damit der stärkste Vertreter

· Eau de Toilette: bis zu 12 % - es handelt sich dabei also um ein „mittelstarkes“ Duftwasser

· Eau de Cologne: mit lediglich 3 – 5 % ist das „Kölnisch Wasser“ ein sehr leichtes Produkt

Eine Sonderstellung nimmt das Eau de Parfum ein, hier sind die Duftölanteile variabel. Auch das berühmte After Shave läuft etwas außerhalb dieser Einteilung. Es handelt sich dabei nämlich in erster Linie um ein Pflegeprodukt, dass für die Desinfektion frisch rasierter Haut konzipiert wurde. Um einen angenehmen Duft zu versprühen, werden aber häufig Duftöle hinzugefügt. Die entsprechenden Geschäfte heißen übrigens trotzdem Parfümerie, auch wenn sie natürlich noch viele weitere Produkte im Angebot haben.

Zutaten für Parfüm und Co. möglichst natürlich

Gerade hochpreisige Hersteller setzen so weit wie möglich auf natürliche Rohstoffe ihrer Produkte. Nur wenn eine Zutat den Produktpreis zu sehr steigern würde, weicht man auf synthetisch hergestellte Alternativen aus. Sieht man von wenigen Ausnahmen ab, lässt sich sagen: Je teurer das Produkt, desto höher ist der „Natur-Anteil“. Und folgende Zutaten werden von Parfumeuren besonders gerne für ihre Kreationen verwendet:

· Moschus

· Lavendelöl

· Zimt

· Patchouli

· Sandelholz

· Nelke

· Zitrusfrüchte

· Lavendel

Doch bei all den edlen Düften ist unser Geruchssinn schnell überfordert und irgendwann riecht alles gleich. Wenn Sie sich also durch eine Parfümerie „durchprobieren“ möchten, planen Sie ausreichend Pausen ein.

Wundermaschine Geruchssinn

Duftprodukte erfreuen sich deswegen einer so großen Beliebtheit, weil man mit Gerüchen viele Assoziationen hervorruft. Erinnerungen werden wachgekitzelt, das Wohlbefinden gesteigert. Schon die alten Ägypter haben in ihren Laboren Duftkreationen gezaubert. Damals wusste man aber noch nicht, dass der menschliche Geruchsinn eine wahre Wundermaschine ist. Über 10.000 Gerüche können wir unterscheiden, so zumindest der Wissensstand bis vor einigen Jahren. Neuere Forschungen gehen gar von bis zu einer Billion aus[1]. Kein Wunder also, dass Parfumeur ein sicherer Job ist. Und längst gibt es nicht nur Düfte für Damen und Herren; sogenannte Unisex-Düfte kommen immer mehr in Mode.

[1] Wolfsberger F. Mensch nimmt eine Billion Düfte wahr. Spektrum, Veröffentlichungsdatum: 20.03.2014, Abrufdatum: 09.07.2020