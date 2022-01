Die ausgefallensten Nageldesigns

Diese sind jedoch nicht selten mit Schwierigkeiten verbunden. Vielleicht kennen Sie das Problem, dass Ihre Fingernägel schnell brechen oder dass der Nagellack schon nach einem Tag absplittert. Beides ist sehr ärgerlich und sorgt dafür, dass die Nägel alles andere als gepflegt aussehen. Sie müssen den Nagellack entfernen, die Nägel neu feilen und den Lack anschließend neu auftragen. Dies kostet Zeit und manchmal auch Nerven. Es gibt jedoch verschiedene Alternativen, mit denen Sie schöne Nägel gestalten können. Dies ist auch zu Hause möglich.



Schöne Nägel selbst gestalten



Gelnägel sind eine Möglichkeit, mit der Sie für einen Zeitraum von drei bis vier Wochen ein attraktives Design tragen können. Doch diese Option ist nicht für jede Frau die richtige Wahl. Gelnägel sind teuer und mit einem gewissen Aufwand verbunden. In der Regel suchen Sie ein Nagelstudio auf, was mit Kosten verbunden ist. Ausgefallene Designs kosten häufig extra. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, schön gestaltete Fingernägel mit hohem Anspruch selbst zu kreieren. Wenn Sie sich für Foliennägel entscheiden, können Sie das Design selbst auf den Nagel aufbringen. Dafür benötigen Sie keine Vorkenntnisse. Sie haben die Auswahl aus vielen verschiedenen Designs. Neben schlichten einfarbigen Varianten können Sie auch ausgefallene Farbkombinationen tragen. Das Design lässt sich schnell wechseln. So haben Sie jederzeit die Option, die Farbe Ihrer Nägel auf den Anlass oder auf die Kleidung abzustimmen.



Einfache Anwendung der Nagelfolie



Eine Nagelfolie ist sehr einfach anzuwenden. Im Shop suchen Sie sich ein oder mehrere Designs aus. Sie bekommen die Nagelfolien nach einer kurzen Lieferzeit bequem nach Hause gesendet. Somit brauchen Sie keine langen Wege in Kauf nehmen und können Ihr Lieblingsdesign bequem von zu Hause aus auswählen. Möchten Sie die Folien auf Ihre Nägel aufbringen, sind keine speziellen Vorbereitungen notwendig. Pflegen Sie Ihre Nägel, wie Sie es gewohnt sind. Haben Sie bereits Nagellack aufgetragen, entfernen Sie diesen mit einem klassischen Nagellackentferner. Die Folien sind auf einem Bogen aufgebraucht. Sie liegen in verschiedenen Breiten vor. Vergleichen Sie vor dem ersten Aufkleben die Breite der Folie mit der Ihrer Fingernägel. Wählen Sie eine Größe aus, die passend ist. Dann führen Sie folgende Schritte aus:



* Tragen Sie etwas Kleber auf den unteren Rand Ihrer Fingernägel auf

* Ziehen Sie die gewünschte Nagelfolie von dem Bogen ab

* Kleben Sie die Folie auf den Fingernagel auf und knicken Sie diese am äußeren Rand Ihrer Nägel ab

* Feilen Sie den Nagel, sodass er mit der Folie eine Einheit bietet

* Trennen Sie die überflüssige Folie an der Nagelspitze ab



Im letzten Schritt tragen Sie einen farblosen Nagellack auf die Nagelfolie auf. Dieser ist im Paket enthalten. Der farblose Nagellack sorgt dafür, dass die Nagelfolie für einen Zeitraum von mehreren Tagen sicher hält. Möchten Sie das Design verändern, ist dies ebenso einfach. Sie lösen die Nagelfolie einfach von dem Finger ab und wählen ein neues Design aus. Ob klassisch oder auffällig: Sie finden mit Sicherheit das Nageldesign, das zu Ihrer Stimmung und zu dem Anlass passt.