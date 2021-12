Alliance & Eternity-Ringe: Warum gelten sie als Symbole der Ewigkeit?

Ringe sind aus traditionellen Gründen eng mit dem Thema Hochzeit verknüpft. Dabei drücken die beiden Partner ihre gegenseitige Liebe durch edle Ringe aus, die am Hochzeitstag getauscht werden. Bei zwei besonders hochwertigen Arten handelt es sich um sogenannte Alliance und Eternity-Ringe. Warum diese beiden die ewige Verbundenheit in besonderem Maße unterstreichen, wollen wir uns einmal etwas genauer ansehen.

Eternity-Ring = Der ewige Ring

Wie der Begriff „Eternity“ schon vermuten lässt, drücken Eternity-Ringe die unendliche Liebe aus. Gehen sie verloren, kann es schnell etwas ungemütlich werden. Während normale Ringe auch außerhalb der Ehe getragen werden, sind Eternity-Ringe also genau auf das Symbol der partnerschaftlichen Verbundenheit festgelegt. Entsprechend wenig verwunderlich ist es auch, dass sie sich durch eine etwas hochwertigere Verarbeitung von einfacheren Ringen abheben.



Die höhere Verarbeitung macht sich im Speziellen in der Resistenz gegen Gebrauchsspuren wie Kratzer bemerkbar. Außerdem sind die Ringe aufwendig verziert, was den höheren Preis rechtfertigt. In der Regel sorgen Diamanten dabei für einen wahren Hingucker. Wer also auf der Suche nach dem ultimativen Liebesbeweis für seinen Partner oder seine Partnerin ist, greift gerne zu einem Eternity-Ring.



Wie hier gut zu sehen ist, gibt es Eternity-Ringe in den unterschiedlichsten Ausführungen. Gold wird bei der Verarbeitung genauso eingesetzt wie Platin. Preislich bewegen sie sich auf einem Niveau ab 1.500 Euro aufwärts. Daraus leitet sich auch der Status der Ringe als ernst gemeinte Zuwendung ab.

Gibt es einen Unterschied zu Alliance-Ringen?

Neben Eternity-Ringen taucht auch der Begriff des Alliance-Ringes häufig auf. Wer sich auf den verschiedenen Wegen schon einmal umgesehen hat, dem wird dies aufgefallen sein. Dabei drängt sich die Frage auf, ob es überhaupt einen Unterschied zwischen den beiden Arten gibt.



Im Grunde ist die Antwort auf diese Frage, dass beide Ringe im Prinzip das Gleiche meinen. Bei beiden Ringen handelt es sich um ein Symbol, mit dem besondere Zuneigung zu einem anderen Menschen ausgedrückt wird. Allerdings sind Eternity-Ringe etwas stärker auf die romantische Liebe zugeschnitten.



Ein Alliance-Ring ist seinem Namen entsprechend eher ein Ring der Verbundenheit. Während der Eternity-Ring also die Liebe symbolisiert, verkörpert der Alliance-Ring die Zusammengehörigkeit zwischen zwei Menschen. Die Grenzen verlaufen fließend, sodass sowohl Eternity-Ringe als auch Alliance-Ringe bei Eheschließungen Verwendung finden.



Gemein ist den beiden Arten aber, dass sie hochwertig mit Diamanten verarbeitet sind. Es ist demnach ein Gegenstand, der nicht einfach wahllos an Menschen in unserem Leben verschenkt wird.

Fazit: Eternity und Alliance-Ringe sind der Liebesbeweis schlechthin



Unter den verschiedenen Ringarten nehmen Alliance und Eternity-Ringe eine gehobene Stellung ein. Sie sind nicht einfach nur ein schlichtes Symbol der Verbundenheit. Vielmehr drücken sie als Hochzeitsring speziell die Liebe zum wichtigsten Menschen im Leben aus.



Der Unterschied zwischen den beiden genannten Ringarten liegt in den Feinheiten der Symbolik. Während Eternity-Ringe die Liebe unterstreichen, drücken Alliance-Ringe die Verbundenheit aus.



Beide sind hochwertig verarbeitet und deshalb sehr langlebig. Die Oberfläche bleibt länger vor äußeren Einflüssen geschützt, als dies bei einfacheren Ringen der Fall ist. Im übertragenen Sinne symbolisiert dies die Hoffnung, dass die Ehe über eine möglichst lange Zeit wie am ersten Tag verläuft.