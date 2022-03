Wie die Generalistische Pflegeausbildung die Pflege verändern soll

Die Zukunft der Pflege ist zumindest zum Teil in der Generalistischen Pflegeausbildung – und sie wird die Branche verändern: Die Krankenpflege leidet unter Personalmangel und Zeitdruck, was sowohl den Patienten als auch den Beschäftigten schadet. Dieses Problem ist zwar schon seit vielen Jahren bekannt, wird aber immer gravierender. Pflegekräfte haben oft mit 20 oder mehr Patienten pro Tag zu tun und stehen unter Druck. Sozialpraktikanten und FSJler berichten Krankenpflegern, dass sie im Wesentlichen als Angestellte gebraucht werden. Pflegekräfte werden oft ungerecht behandelt und erhalten eine unzureichende Entlohnung. Trotz all dieser Probleme kommt es vielen vor, als ändere sich nichts. Woran liegt das? Wie wäre es, die Ausbildung zu vereinfachen? Welche Schritte geht die Generalistische Pflegeausbildung?

Universelle Ausbildung mit neuen Möglichkeiten

Absolventen einer Generalistischen Pflegeausbildung haben viele Vorteile, unter anderem die Vereinheitlichung der verschiedenen Berufsfelder. Sie verfügen nach ihrer Ausbildung über ein breiteres Spektrum an Fähigkeiten und können in vielen Bereichen arbeiten. Das Alter der Pflegepatienten spielt zum Beispiel keine Rolle mehr: Eine Pflegefachkraft kann also sowohl ältere Patienten als auch Kinder und Erwachsene betreuen. Schon dieser eine Vorteil verbessert die Berufsaussichten.

Die Ausbildung zur Pflegefachkraft ist aber auch für alle von Vorteil, die ins Ausland gehen wollen. Da es sich um eine globale anerkannte Ausbildung handelt, ist sie auch in anderen Ländern anwendbar: Der Berufsschulabschluss ist beispielsweise in ganz Europa anerkannt, er entspricht den EU-Anforderungen. Nach Abschluss der Ausbildung können die Absolventen in Europa als anerkannte Pflegefachkräfte arbeiten. Worin aber liegt der Unterschied zur „alten“ Pflegeausbildung genau und was verbessert sich durch die Generalistische Pflegeausbildung?

Verbesserungen in der Ausbildung: Generalistische Pflegeausbildung

Die Bundesregierung hat die Ausbildung in der Pflege neu strukturiert und verändert. Die drei Berufsbilder Gesundheits- und Krankenpfleger/in, Altenpfleger/in und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in wurden zum 1. Januar 2020 abgeschafft: Sie wurden durch die Generalistische Pflegeausbildung ersetzt. Diese ermöglicht eine Spezialisierung in allen drei Bereichen, was wiederum einen schnelleren Einstieg in den Pflegeberuf ermöglicht, eine größere Diversifizierung erlaubt und für ein ausgewogeneres System sorgt.

Falls gewünscht, können Ausgebildete auch an einer Universität studieren

Wer möchte, kann die generalistische Pflegeausbildung durch ein Hochschulstudium ergänzen. Dieser Abschluss erstreckt sich über drei Jahre und ermöglicht es den Studierenden, einen Bachelor of Science in Nursing zu erwerben. Studierende, die eine generalistische Pflegeausbildung absolviert haben, können ihr Studium bis zur Hälfte verkürzen. Der Abschluss ist ebenfalls in ganz Europa anerkannt.

Was bedeutet das für die Absolventen und potenziellen Absolventen?

Jeder, der Krankenpfleger ist oder seine Ausbildung vor Inkrafttreten der Änderungen begonnen hat, sollte sich der möglichen Auswirkungen bewusst sein. Absolventen und Auszubildende der vorigen Bildungswege können aufatmen, denn die alten Pflegeberufe gelten weiter. Sie müssen keine zusätzliche generalistische Ausbildung absolvieren, um den Beruf weiterhin ausüben zu können: Für Pflegeausbildungen, die vor dem Stichtag abgeschlossen wurden, gilt das alte Recht. Ein Wechsel in eine generalistische Ausbildung ist in bestimmten Fällen aber möglich.

Ausbildungsprogramm und Einstiegsgehalt

Auszubildende in der Krankenpflege haben im Gegensatz zu anderen Ausbildungsberufen Anspruch auf einen gut bezahlten Arbeitsplatz. Je nach Ausbildungsjahr kann die Ausbildungsvergütung steigen. Der Durchschnittsverdienst ist auf diese Weise gestaffelt:

- Erstes Lehrjahr: Ein Gehalt von ca. 1.100 Euro

- Zweites Lehrjahr: Ein Gehalt von ca. 1.150 Euro

- Drittes Lehrjahr: Ein Gehalt von ca. 1.250 Euro

Eine fertig ausgebildete Pflegefachkraft fängt im Durchschnitt bei 2.300 Euro an. Je nach Wohnort, Berufserfahrung und Bundesland kann der Verdienst steigen. Mitunter ist ein Bruttoeinkommen von bis zu 3.200 Euro möglich.

Der Fachkräftemangel ist nur die eine Seite der Medaille

Gegen Überforderung, Zeitdruck und Personalmangel hilft nur eines: Personal. Genau diesen Mangel soll die Generalistische Pflegeausbildung ausgleichen: Der Pflegeberuf ist aufgrund seiner geringen Bezahlung und seines schlechten Rufs für junge Menschen nicht attraktiv genug – Teufelskreis, denn ohne mehr Personal lässt sich die Situation nicht verbessern. Das schreckt viele Menschen davon ab, Pflege zu studieren oder im Gesundheitswesen zu arbeiten.

Der Mangel an Fachkräften ist nur ein Problem. Es gibt auch viele andere Möglichkeiten, die Krankenpflege attraktiver zu machen, damit sich mehr Menschen für diesen Beruf entscheiden. Da ist zum Beispiel das Gehalt: Es ist bekannt, dass Krankenschwestern in Deutschland nicht gut bezahlt werden. Ver.di, IG Metall und andere haben gezeigt, dass ein tariflicher Mindestlohn etwas bewirken kann. Obwohl ein nationaler Mindestlohn für Pflegekräfte in einem Tarifvertrag vorgeschlagen wurde, wurde im Jahr 2021 nicht verabschiedet:

Mindestlohn für Pflegerinnen und Pfleger

Es ist schwer zu glauben, dass der Mindestlohn von den Betreibern von Pflegeheimen, nicht beschlossen wurde – gerade in einem derart sozialen Beruf. Die Realität ist jedoch komplizierter. Die katholische Caritas, die seit langem für hervorragende Pflege und hohe Löhne steht, brach die Verhandlungen 2021 ab. Dies geschah zum Teil aus der egoistischen Befürchtung heraus, dass ein höherer Mindestlohn die Caritas für die Beschäftigten unattraktiver machen würde. Schließlich würden die Gehaltsunterschiede zwischen anderen Einrichtungen und der Caritas geringer ausfallen, wenn ein branchenweiter Mindestlohn gelten würde. Es wurde eigentlich erwartet, dass die Verhandlungen erfolgreich verlaufen und der Mindestlohn bis 2023 auf 19 Euro pro Stunde steigen wird. Eine entsprechende Vereinbarung war bereits zwischen den Arbeitgeberverbänden ver.di und BVAP in Kraft. Mit Hubertus Heil (Bundesarbeitsminister, SPD) wollten die Parteien diese Regelung auf alle Branchen ausweiten. Das Gesetz sieht jedoch vor, dass die Parteien die Zustimmung von Diakonie und Caritas sowie der deutschen Kirchenverbände einholen müssen.

Schuld daran ist die Politik - aber nicht nur sie

Nahezu jeder in der Gesellschaft, ob Heimbetreiber, Pflegekräfte, Angehörige oder Bedürftige, hat gelernt, die Politik für ihre Nachlässigkeit zu kritisieren. Der Betreuungsbonus für die Corona-Epidemie war ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Politik es auch anders machen kann. Und Caritas, Diakonie und andere haben gezeigt, dass es Wege gibt, die Situation zu verbessern, ohne via Mindestlohn eingreifen zu müssen. Die Pflegereform von vor 20 Jahren hat wiederum Einsparungen möglich gemacht und den Kostendruck erhöht. Sie war aber nicht die Ursache allen Übels: Es ist wichtig, auch unabhängig von der Politik gute Pflege zu leisten. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, kann man sich zusammentun, sich engagieren, sich selbstständig machen oder eine Ausbildung zur Pflegefachkraft machen.

Mit einer Generalistischen Pflegeausbildung gibt es viele Karrieremöglichkeiten

Wo steht ein Pfleger mit einer Generalistischen Pflegeausbildung heute? Die gute Nachricht ist, dass sich die Situation nicht zum Schlechten verändert hat. Viele Bereiche oder Berufe in der Pflege sind jetzt in einem Beruf zusammengefasst: Die Generalisierte Ausbildung bietet den Auszubildenden mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Der Wissenstransfer ist umfangreicher und breiter angelegt, so dass die Absolventen effektiver und flexibler in verschiedenen Bereichen und in ganz Europa eingesetzt werden können. Und nach wie vor bietet der Pflegesektor zukunftssichere Arbeitsplätze, weil er dank demografischer Veränderung auch für künftige Generationen relevant sein wird.