Welche Werbung sich für Unternehmen wirklich lohnt - Tipps und Hintergründe

Angesichts der großen Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen ist es für Unternehmen überlebensnotwendig, Werbung zu schalten. Die Welt der Werbemaßnahmen ist vielschichtig und auf den ersten Blick recht undurchsichtig. Für Firmeninhaber und Marketingverantwortliche stellt sich daher die Frage, in welche Werbung es sich zu investieren lohnt. Was es bei der Auswahl zu berücksichtigen gilt und worauf es beim Schalten von Werbung ankommt, beleuchtet dieser Beitrag.

Erste Amtshandlung bei der Marketingkonzeption - Definition der Zielgruppe

In Werbung zu investieren, bedeutet für Unternehmen, ein Budget bereitzuhalten. Ganz gleich, ob dieses etwas größer oder kleiner ausfällt: Die Investition soll sich in jedem Fall lohnen. Damit die avisierten Werbemaßnahmen nicht verpuffen, sondern einen nachhaltigen Effekt entfalten, ist es elementar, zunächst die eigene Zielgruppe zu definieren. An dieser Entscheidung bemessen sich schließlich die weiteren Überlegungen für einen Marketingmix.

Aus diesen Gründen ist die Zielgruppendefinition entscheidend:

Erhöhung qualifizierter Kontakte (Leads) und Anzahl umgewandelter Interessenten in Kunden (Conversions) Unternehmen verleiht sich selbst Expertenstatus optimierte Kundenkommunikation

Chancen von Werbung für Unternehmen

Neben dem Ziel, die Umsätze zu erhöhen, bergen Werbemaßnahmen für Unternehmen Chancen, von denen sie auf Jahre hinaus profitieren können.

Mit Werbung ist es Firmen möglich, sich in ihrer jeweiligen Nische vom Wettbewerb im Marktumfeld deutlich abzuheben. Vorzüge von Produkten und Dienstleistungen lassen sich ins rechte Licht rücken und neu gelaunchte Produkte in den Fokus der Öffentlichkeit schieben. Des Weiteren fördert Werbung bei Unternehmen die Kreativität, neue und noch bessere Produkte zu entwerfen. Gibt es Produktmerkmale, die das Leben des Endkunden noch stärker verbessern? Innovationen lassen sich durch Werbung beim Verbraucher gezielt platzieren.

Des Weiteren ermöglicht Marketing eine intensive Kundenbindung. Streuartikel wie bedruckte Kugelschreiber lassen sich in den privaten und beruflichen Alltag integrieren und rufen das Unternehmen immer wieder ins Gedächtnis. Darüber hinaus können Firmen ihr Image durch Werbung gezielt stärken und Botschaften transportieren. Wer beispielsweise eine grüne (nachhaltige) Unternehmensstrategie verfolgt, kann Erfolge verzeichnen, wenn dies dem Kunden per Green Marketing kommuniziert und dieser so zum Kauf von Produkten oder Dienstleistungen animiert wird.

Offline- oder Online-Werbung - so klappt die richtige Auswahl

Firmen haben im Internet, aber auch außerhalb zahlreiche Möglichkeiten, Werbung zu platzieren. Der Glaube, dass Online-Werbung lediglich für eine jüngere und Offline-Werbung für eine ältere Zielgruppe geeignet ist, besteht in vielen Chefetagen unverändert fort. Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte und ein gut durchdachter Marketingmix kann der goldene Wurf sein. Welche Werbung eignet sich demnach für wen? Auch hier steht die Zielgruppe im Fokus.

Vorteile von Offline-Werbung

Werbung in Form von Flyern, Broschüren oder kleinen Kundengeschenken hat den Vorteil, dass der Kunde ein haptisches Erlebnis hat. Unternehmen machen sich auf diese Weise das Subliminal Marketing - die Wirkung von Werbung auf das Unterbewusstsein des Menschen - zunutze und hinterlassen einen nachhaltigen Eindruck. Des Weiteren können Prospekte und Kataloge immer wieder zur Hand genommen werden. Offline-Werbung wird von vielen Verbrauchern als ausgesprochen unaufdringlich wahrgenommen und erfährt daher in der Bevölkerung eine hohe Akzeptanz. Zu Werbemaßnahmen außerhalb des Internets zählen außerdem Plakate und Banner im öffentlichen Verkehrsraum. Wer jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit an einem Werbeplakat vorbei fährt, behält die damit gesendete Botschaft meist in Erinnerung. Ebenso verkürzt ein unterhaltsam gestaltetes Werbeplakat die Wartezeit an einer Haltestelle. Verbraucher können bei Offline-Werbung selbst entscheiden, ob und in welchem Umfang sie sie konsumieren möchten. Ein echter Pluspunkt, da der Kunde die Kontrolle behält.

Vorteile von Online-Werbung

Im Internet ausgespielte Werbung ist für Firmen ohne großen Aufwand zu realisieren. Dadurch lassen sich Kampagnen auch kurzfristig und ohne eine lange Planungszeit umsetzen. Des Weiteren profitieren Unternehmen von einem Monitoring just in time. Eine solche Überwachung ermöglicht einen Einblick in den Verlauf der Werbekampagne. Auf diese Weise können bei Bedarf zeitnahe Anpassungen vorgenommen werden. So lässt sich der Verpuffungseffekt von Maßnahmen so niedrig wie möglich halten und der Kampagnen-Erfolg ausweiten. Gilt es, ein neues Produkt zu bewerben, können dafür bestehende Werbeträger wie die eigene Internetpräsenz genutzt werden.

Besonderes Augenmerk liegt auf den Social-Media-Kanälen, welche nicht nur von der jüngeren Zielgruppe frequentiert werden. Hier sind auch Kurzzeit-Kampagnen möglich, die nur einen einzigen Tag laufen. Das verschafft dem werbenden Unternehmen eine hohe Flexibilität. Nicht zuletzt lässt sich Online-Werbung - insbesondere, wenn sie auf den Social-Media-Kanälen ausgespielt wird - vom Kunden nicht ignorieren und erzielt in jedem Fall einen unmittelbaren Effekt.

Mögliche Maßnahmen der Online-Werbung sind:

Suchmaschinenwerbung (per Google Ads) Bannerwerbung Social-Media-Marketing In-Stream-Video-Ads E-Mail-Newsletter Affiliate-Marketing

Des Weiteren kann es hilfreich sein, mit einem Cashback-Programm die Kundschaft an das eigene Unternehmen zu binden.

Fazit

Für erfolgreiche Werbung ist die Definition der eigenen Zielgruppe elementar, um wertvolle Zeit und auch Geld zu sparen. Bei der Auswahl der Werbemittel tun Unternehmen zudem gut daran, sich um einen Mix aus Offline- und Online-Werbung zu bemühen.