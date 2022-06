Warum Start-ups auf Werbemittel angewiesen sind

Auf das Image kommt es an

Werbemittel sind im Prinzip alle Dinge, die sich bedrucken oder auf andere Weise personalisieren lassen. Das zur Verfügung stehende Budget und die Marketingstrategie entscheiden darüber, welche zum Einsatz kommen. Sie tragen zur besseren Corporate-Identity bei, das Firmenimage wird in vielen Bereichen aufpoliert. Werbeartikel machen ein Unternehmen sowie dessen Dienstleistungen und Produkte sympathisch. Dieses hebt sich von Konkurrenten und Mitbewerbern ab. Doch sie erfüllen mitunter einen weiteren Zweck. Viele Artikel verhelfen dem Start-up zum höheren Bekanntheitsgrad, indem sie Botschaften und das Erscheinungsbild in die weite Welt tragen. Das ist beispielsweise durch bedruckte Textilien wie Shirts, Stoff-Einkaufstaschen oder Mützen möglich. Stimmt der Look, werden Menschen angesprochen, die eigentlich nicht zur Zielgruppe gehören.

Werbemittel für Start-ups: Qualität muss sein

Give-aways punkten nur dann, wenn sie zur Zielgruppe passen. Sie sollten eine gewisse Wertigkeit aufweisen. Billigen Ramsch unter die Leute zu bringen, hat oft nachteilige Auswirkungen. Schnell entsteht der Eindruck, dass die Qualität nicht nur bei Werbeartikeln zu kurz kommt, sondern auch bei Produkten und Dienstleistungen. Im schlimmsten Fall landen minderwertige Dinge gleich im Müll – der Werbeeffekt verpufft.

Originelle Werbegeschenke kommen immer gut an. Sie präsentieren die kreativen, dynamischen und innovativen Seiten von Start-up-Unternehmen. Je ausgefallener, umso besser. Auch nützliche Dinge haben das Potenzial, einen guten Eindruck zu erzielen. Den Klassiker stellen bedruckte Büroartikel dar. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt, vom stilsicheren Kugelschreiber über Kaffeebecher bis hin zur Schreibtischunterlage lässt sich fast alles mit Firmenlogos und Textbotschaften versehen. Auch hierbei gilt, die Qualität nicht aus den Augen zu verlieren. Wer auf Nummer sicher gehen will, der lässt hochwertige Büroartikel in Deutschland bedrucken.

Werbeartikel mit Mehrwert

Unsere Lebensweise hat sich in den letzten Jahrzehnten geändert. Im Gegensatz zu den 70er- und 80er-Jahren greifen Menschen weniger zur Zigarette, sie treiben mehr Sport und leben gesünder. Bei der Wahl von Werbemitteln ist das unter Umständen zu berücksichtigen – es kommt natürlich auf die Zielgruppe an. Feuerzeuge, Aschenbecher, Bierdeckel und Co finden nicht immer Zuspruch. Darüber hinaus rücken Nachhaltigkeit und Umweltschutz in den Fokus. Auf Einwegprodukte zu setzen, ist daher nicht immer angebracht. Es gibt jedoch viele Artikel, bei denen es selbst in ökologische Hinsicht nichts zu meckern gibt.

Werbung muss nicht teuer sein

Bei Start-ups ist es nicht so einfach, den Werbe-Etat festzulegen. Kein Firmengründer weiß genau, wie hoch die Umsätze ausfallen. Zwar geben Businesspläne die Ziele vor, doch ob diese erreicht werden, steht auf einem anderen Blatt Papier. Darüber sind sich jedoch alle einig: Ohne Marketing- und Absatzstrategie bringt die beste Geschäftsidee nichts. Bei der Werbung zu knausern, ist keine gute Idee, schließlich geht es darum, einen möglichst großen Menschenkreis zu erreichen. Auf der anderen Seite: Give-aways kosten nun mal Geld, das gerade in der Anfangszeit knapp bemessen ist. Werbemittel wahllos aus der Hand zu geben, führt selten zum Erfolg. Es gilt herauszufinden, wer Werbegeschenke erhalten soll und wer nicht. Eine Faustregel gibt es nicht, Fingerspitzengefühl ist gefragt. Bei Handwerksbetrieben und Taxiunternehmen lohnt es sich, möglichst jedem Kunden oder Fahrgast eine Kleinigkeit zu übergeben. Auf Kugelschreibern, Notizblöcken und Schlüsselanhängern sind meist die Kontaktinformationen wie Telefonnummer oder Webseitenadresse angegeben. Es liegt auf der Hand, dass sich die Beschenkten eher an die vertraute Firma wenden, als einen neuen Anbieter zu suchen.

Bei Onlineshops müssen nicht alle Besteller Werbepräsente erhalten. In diesem Bereich hat sich die Festlegung von Quoten bewährt. So kann beispielsweise nur jeder dritte Käufer ab einem bestimmten Warenwert etwas bekommen. Sind die Werbeartikel hingegen hochpreisig, sollten diese nur guten Kunden und Geschäftspartnern vorbehalten sein. Sie verleihen der Wertschätzung mehr Ausdruck. Ist etwa eine Großbestellung oder ein wichtiger Abschluss unter Dach und Fach, können Firmeninhaber ruhig etwas tiefer in die Tasche greifen. Der Empfänger wird sich auch in Zukunft wohlwollend an das Unternehmen erinnern.