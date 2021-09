Virtuelle Events: 4 Tipps, wie Sie Werbegeschenken überreichen

Wenn ein Unternehmen eine Veranstaltung organisiert, sollte es den Teilnehmern einige Werbegeschenke bereiten. Das hat dabei zwei Gründe: Den Gästen soll eine Freude gemacht und für ihre Anwesenheit gedankt werden, aber es soll auch Ihre Marke fördern und Ihnen zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. Auch nach der Veranstaltung nutzen die Menschen die erhaltenen Werbeartikel weiter und sehen so regelmäßig Ihr Firmenlogo. In den letzten Monaten finden Konferenzen, Messen, Workshops und andere professionelle Treffen jedoch online statt. Wie können wir also personalisierte Artikel anbieten und deren Vorteile für die Unternehmenskommunikation nutzen? Es folgen 4 Tipps, wie Sie Werbegeschenken während Ihrer virtuellen Events überreichen können.

indigoextra Ltd.

Foto: indigoextra Ltd.

1. Verteilen Sie Ihr Veranstaltungsbudget um

Wenn Sie Werbeartikel an Personen verschenken möchten, die an Ihrer virtuellen Veranstaltung teilgenommen haben, müssen Sie diese verschicken. Egal, ob Sie über die Post oder einen Kurierdienst gehen, es fallen Kosten an.

Da die Organisation einer Online-Konferenz jedoch viel weniger kostet als eine Präsenzveranstaltung (Miete, Caterer, Bedienpersonal, Sicherheitsmaßnahmen usw.), können Sie problemlos einen Teil des Budgets der Veranstaltung den Versandkosten zuweisen. Sie werden letztendlich trotzdem deutlich geringere Ausgaben haben.

2. Wählen Sie passende Geschenke aus

Des Weiteren ist es wichtig, die richtigen Werbeartikel auszuwählen. Diese Wahl ist bereits sonst schon entscheidend, da nützliche Geschenke ausgewählt werden sollten, die zu Ihren Zielen, Ihrem Markenimage und Ihrem Budget passen. Bei einer virtuellen Veranstaltung ist auch darauf zu achten, ob sich das Geschenk gut per Post verschicken lässt.

Suchen Sie gezielt Werbeartikel aus, die kompakt, leicht und nicht zerbrechlich sind. So können Sie die Versandkosten auch niedrig halten. Besuchen Sie diesen Shop, um verschiedene Referenzen zu finden, die diese Kriterien erfüllen. Perfekt sind zum Beispiel eine bedruckte Stofftasche, ein USB-Stick, ein Kugelschreiber oder personalisierte Kopfhörer. Sie können auch Coffee to go Becher bedrucken und dabei aus vielen verschiedenen Modellen wählen: https://www.maxilia.de/coffee-to-go-becher-bedrucken/. Denken Sie daran, dem Paket eine Dankeskarte beizufügen.

3. Beschenken Sie nur tatsächliche Teilnehmer

Dieser dritte Tipp mag offensichtlich erscheinen, aber man sollte ihn trotzdem im Hinterkopf behalten. Wenn Sie Geschenke für Ihre Gäste planen, senden Sie diese nur an Personen, die tatsächlich an Ihrer virtuellen Veranstaltung teilgenommen haben. Verlassen Sie sich also nicht allein auf die Liste der angemeldeten Teilnehmer.

Bitten Sie die Teilnehmer während der E-Konferenz, ein kurzes Formular auszufüllen, um ihr Werbegeschenk zu erhalten. Dadurch wird die Postanschrift validiert und gleichzeitig sichergestellt, dass Sie Werbeartikel nur an wirklich interessierte Empfänger versenden.

4. Erzielen Sie einen Vorzugspreis für den Massenversand

Abschließend empfehlen wir Ihnen, sich über Angebote für Ihren Massenversand zu informieren. Viele Paketdienste bieten Unternehmen einen Vorzugstarif für Werbesendungen an. Diese sind ab einer bestimmten Menge verfügbar.

Manche Kurierdienste bieten auch ähnliche Angebote zu bestimmten Preisen und Bedingungen an. Nehmen Sie sich also die Zeit, verschiedene Angebote zu vergleichen.

Viele virtuelle Events laufen seit Monaten, aber nur wenige Veranstalter verteilen Werbegeschenke. Ihre Teilnehmer werden daher angenehm überrascht sein, diese von Ihrem Unternehmen per Post zugeschickt zu bekommen!