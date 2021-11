Verantwortlich für Millionenwerte: Lkw-Fahrer beim Speziallogistiker

(djd) Auch wertvolle Kunst und jahrtausendealte Sensationsfunde ziehen manchmal um. Meistens von einem Museum ins andere. Hier sind Speziallogistiker gefragt, deren Mitarbeitende nicht nur mit Weltgeschichte in Berührung kommen, sondern vor allem die Verantwortung für millionenschwere Exponate tragen.

Projektkoordinatoren planen die komplexen Abläufe, Kunstpacker sorgen mit hoch entwickelten Verpackungslösungen dafür, dass die oft fragilen Objekte keinen Schaden nehmen, und Lkw-Fahrer bringen ihre außergewöhnliche Fracht behutsam bis ans Ziel. Das Unternehmen Hasenkamp beispielsweise ist spezialisiert auf den Transport von Kunst- und Kulturgütern. „Schätze“ sicher von A nach B zu befördern, ist hier Teil des Tagesgeschäfts: von der Totenmaske Tutanchamuns über Gemälde von Leonardo da Vinci bis hin zur Himmelsscheibe von Nebra und den Tonkriegern der Terrakotta-Armee.

High-End-Klimakisten "reisen" um den Globus

„In unserer Manufaktur stellen wir objektspezifische Verpackungen her. Manche Güter sind in einer robusten Holzkiste bereits sicher verstaut, für andere benötigen wir High-End-Klimakisten“, sagt Geschäftsführer Thomas Schneider. Diese gewährleisten den gesamten Transport über eine stabile Temperatur und eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit. Versendet wird weltweit, natürlich versichert, per Luft- und Seefracht oder mit einem Lkw der eigenen Flotte.

Vielfältige Anforderungen an die Lkw-Fahrer

Der Job als Lkw-Fahrer bei einem Speziallogistiker unterscheidet sich wesentlich von dem bei einer klassischen Spedition. Das verdeutlicht eine aktuelle Stellenausschreibung auf www.hasenkamp.com (https://hasenkamp.com/de/karriere/jobs/detail/kraftfahrer-koeln). „Unsere Fahrer sind in der Regel in einem Zweierteam auf den Fahrzeugen. Und sie begleiten die zu transportierenden Güter viel länger als üblich“, so Thomas Schneider. Bei einem Kunstwerk beginne die Arbeit mit dem Verpacken und Verladen beim Kunden und sei erst mit dem Auspacken und der Installation im Ziel-Museum abgeschlossen. Hier seien vor allem Mitdenken und Feingefühl gefragt – wichtige Eigenschaften eines Lkw-Fahrers bei Hasenkamp.

Großprojekt mit zerbrechlichen Gipsfiguren

Auch beim Abtransport der gut 30.000 Exponate aus dem Akademischen Kunstmuseum in Bonn, das umfassend saniert werden soll, mussten sich die Logistikprofis zunächst einmal herantasten. Denn die Antikensammlung des Bonner Museums enthält zahlreiche Gipsfiguren, mitunter über drei Meter hoch und überaus zerbrechlich. „Gips verzeiht nichts. Gerade an den Kanten ist er sehr sensibel“, erklärt Stefan Velte, Leiter der technischen Abteilung bei Hasenkamp. Im Laufe des Jahres 2025, wenn die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind, bringen Lkw-Fahrer sämtliche Exponate zurück ins Akademische Kunstmuseum – und das logistische Großprojekt ist vollendet.