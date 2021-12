Spezialisten für Kühlschmierstoffe: Deshalb sind sie so wichtig

Was genau sind Kühlschmierstoffe?

In der Industrie entsteht beim Fertigen von Produkten Wärme. Da sich diese schnell in hohen Temperaturbereichen bewegen kann, ist eine Kühlung notwendig. Diese sorgt dafür, dass die Prozesse sicher weiterlaufen können. Kühlschmierstoffe kommen also genau für diesen Zweck zum Einsatz.



Bei einem Vorgang wie beispielsweise dem Fräsen wird das Mittel aufgetragen, um eine Abkühlung zu erzielen. Die zweite Funktion ist die Schmierung. Die Reibung, die bei der Fertigung entsteht, wird somit verringert. Das Ergebnis ist ein geringerer Verschleiß an den verwendeten Werkzeugen. Damit dies gelingen kann, müssen die bei Kluthe erhältlichen Kühlschmierstoffe einige Anforderungen erfüllen.

Kühlschmierstoffe schützen vor Schäden

Für Betriebe in der Industrie sind Kühlschmierstoffe unabdingbare Helfer. Würden beispielsweise die Maschinen in der Automobilindustrie beim Fräsen oder Bohren nicht mit den Stoffen behandelt werden, gäbe es ob der hohen Temperaturen Probleme. Dies betrifft sowohl die Maschine selbst als auch das Werkstück.



Unter hohen Temperaturen könnte sich das zu fertigende Stück zum Beispiel verziehen oder auf eine andere Weise vom gewünschten Ergebnis abweichen. Die Betriebe würden also ein hohes Risiko eingehen, da sie weniger Verlässlichkeit bezüglich ihrer Produkte hätten. Die Kosten für die Produktion wären wegen einer höheren Fehlerrate entsprechend weniger kalkulierbar.



Das gleiche Prinzip greift bei den Maschinen, die für die Produktion verwendet werden. Die hohen Temperaturen sorgen dafür, dass die Maschinen stark beansprucht werden. Die Lebensdauer dieser wäre ohne die Hilfe von Kühlschmierstoffen dementsprechend geringer. Der Betrieb könnte nicht dasselbe Maß an Effizienz verzeichnen, da er häufiger Investitionen in neue Maschinen tätigen müsste.

Eine höhere Qualität ist möglich

Die Haltbarkeit der Maschinen und der Werkstoffe ist aber nicht der einzige Vorteil, den Kühlschmierstoffe verzeichnen. Ebenfalls positiv macht sich ihr Einsatz auf die Qualität bemerkbar. So wird durch die Spülung mit dem Kühlschmierstoff ein glatteres Ergebnis erzielt, indem ungewollte Feststoffe entfernt werden.



Der Werkstoff weist dann eine noch höhere Beständigkeit auf und sorgt für eine verbesserte Lebensdauer. Im Endeffekt wird der Werkstoff damit länger haltbar und das Unternehmen muss mit weniger Reklamationen seitens der Kunden rechnen. Die Zufriedenheit steigt und der Betrieb kann ein gutes Produkt anbieten.



Dazu trägt auch ein verbesserter Korrosionsschutz bei, der beim Einsatz von Kühlschmierstoffen entsteht. Um für jedes Bearbeitungsverfahren das richtige Mittel zu finden, gibt es unterschiedliche Zusammensetzungen.



Im Wesentlichen umfasst die Auswahl zwei verschiedene Arten. So gibt es entweder wassermischbare Kühlschmierstoffe, die eine Verdünnung mit Wasser erfahren haben oder Nichtwassermischbare. Diese weisen Mineralöle als Basis auf und bieten bessere Eigenschaften, wenn der Fokus auf der Schmierung liegen soll.

Fazit: Kühlschmierstoffe gewährleisten eine hohe Produktqualität

Kühlschmierstoffe sorgen dafür, dass die Haltbarkeit der bei der Produktion eingesetzten Maschinen und Werkstoffe verbessert wird. Notwendig wird dies aufgrund der entstehenden Hitze. Darüber hinaus ergibt sich ein besseres Endprodukt, da die Stoffe unter anderem vor Korrosion schützen. Für die Betriebe sind damit effiziente und wirtschaftliche Arbeitsabläufe möglich.