Selbstständig und lokal: So wird das eigene Unternehmen regional bekannt

Das größte Problem neu gegründeter Unternehmen ist, dass sie noch niemand kennt. Der Laden ist bereits perfekt eingerichtet mit hochwertiger Ware oder das Restaurant hat bereits geöffnet, doch es kommt einfach kein Kunde vorbei. In diesen Fällen muss der Unternehmer selbst aktiv werden, um Neukunden zu gewinnen. Das eigene Unternehmen in der Region bekannt zu machen, ist eine herausfordernde Aufgabe.

Vor allem bei neu gegründeten Unternehmen, ist dieser Schritt überlebenswichtig. Häufig muss dabei Geld in die Hand genommen werden, doch gerade bei Start-Ups ist das vorhandene Budget oftmals knapp. Eine gute Möglichkeit ist es, in der Region anzufangen und zunächst regionales Marketing durchzuführen.



Was ist der ideale Weg, das Unternehmen bekannt zu machen?

Es gibt viele Möglichkeiten, die Bekanntheit eines Unternehmens zu steigern. Es lassen sich keine pauschalen Aussagen darüber treffen, wie der ideale Weg für die Gewinnung von (Neu-)Kunden aussieht. Es kommt dabei vor allem auf die Hauptzielgruppe und den aktuellen Markt an.



Es ist wichtig, die Zielgruppe zu kennen. Nur dann können die richtigen (Werbe-)Maßnahmen ergriffen werden. Im Vordergrund stehen die Fragen, wie sich Personen der Zielgruppe verhalten und nach welchen Produkten bzw. Lösungen sie suchen. Es ist beispielsweise vom Alter der Hauptzielgruppe abhängig, welche Social-Media-Kanäle am besten bespielt werden sollten und welche nicht.



Auch ein genauerer Blick auf den Markt lohnt sich, um die Konkurrenz zu kennen. Ein guter Weg für die Erhöhung der Bekanntheit ist es schließlich, sich von der Konkurrenz abzuheben. Im Grunde sind zwei Säulen entscheidend, um das eigene Unternehmen in der Region bekannter zu machen:

· das Regionalmarketing (lokales Marketing)

· das Online Marketing

Die Vorteile des Regionalmarketings

Gerade Kleinunternehmen wie Handwerksbetriebe oder Fachgeschäfte sind auf Kundschaft aus der Region angewiesen. Aus diesem Grund ist es am Anfang oft sehr empfehlenswert, klein zu beginnen. Einer der größten Vorteile des lokalen Marketings ist, dass der Markt und auch die Zielgruppe eine überschaubare Größe haben. Im Vergleich zu deutschlandweiten Kampagnen durch Google Ads sind aus diesem Grund die Kosten für das Marketing von vornherein überschaubar.



Darüber hinaus hat der Unternehmer bereits einige Kontakte und die Schaffung eines Kundennetzwerks fällt leichter. Die Werbemaßnahmen lassen sich in einem kleineren Maßstab testen, um sie für später zu perfektionieren.

Regionales Marketing - die Möglichkeiten



Das Printmailing:

Ausgerechnet in den modernen Zeiten des E-Mail-Marketings scheint die gedruckte Werbung wieder an Bedeutung zu gewinnen. Es ist kein Geheimnis, dass sehr viele Werbe-Mails und auch Newsletter niemals geöffnet werden. Eine eingegangene E-Mail lässt sich schließlich viel einfacher ignorieren als ein neuer Briefumschlag im Briefkasten oder Mail landet automatisch im Spam-Ordner.

Diese Form des Marketings wird auch Direktpost-Marketing genannt, typische Beispiele sind Flyer oder Kataloge. Durch Printmailing im persönlichen Briefkasten wird ebenfalls ein hoher „Return of Investment“ erzielt. Flyer und auch Postkarten helfen dabei, mehr Aufmerksamkeit zu erregen, außerdem sind sie deutlich einprägsamer als eine E-Mail. Allerdings sollten auch bei Werbebriefen und Co. einige wichtige Regeln beachtet werden, um von den Vorteilen dieser Marketingform bestmöglich profitieren zu können.



Werbeplakate:

Plakate sind niemals out und jederzeit eine sehr wirksame Methode, um die potenzielle Zielgruppe zu erreichen. Egal ob Fußgänger, Autofahrer oder Teilnehmer im Personennahverkehr - Plakate werden immer gesehen oder unbewusst wahrgenommen. Bei kleinem Budget eignen sich auch Werbetafeln.



Visitenkarten:

Visitenkarten sind die denkbar einfachste Möglichkeit für ein effektives Regionalmarketing. Die kleinen Kärtchen sind sehr schnell erstellt und verschlingen auch kein allzu großes Budget. Sie sind handlich und können - jederzeit griffbereit - im Geldbeutel verstaut werden.



Wichtig ist, dass Visitenkarten ein ansprechendes Layout und auch eine entsprechende (Papier-)Qualität haben. Gewöhnliche finden sich auf einer Visitenkarte die wichtigsten Informationen wie

· der Ansprechpartner

· das Logo des Unternehmens

· die URL der Webseite und

· die Kontaktmöglichkeiten (Email, Telefon)

Auto- oder Buswerbung:

Jeden Tag sind unzählige Menschen mit Bus oder Bahn unterwegs. Aus diesem Grund ist bei entsprechend vorhandenem Budget eine Werbung auf Bussen oder Zügen zu empfehlen. Deutlich günstiger ist dagegen die Werbung auf den eigenen Wagen. Das lohnt sich vor allem dann, wenn es im Unternehmen mehrere Fahrzeuge gibt. Eine andere Möglichkeit ist die Werbung auf Taxis.



Beteiligung an Veranstaltungen:

Vor allem lokale und gesellschaftliche Veranstaltungen bieten sich an, um das eigene Unternehmen bekannt zu machen. Eine Möglichkeit ist es, bei Veranstaltungen einen Geldbetrag zu sponsern oder sich für ein lokales Ereignis zu engagieren. Es sollte sich um Dinge handeln, die einem selbst am Herzen liegen. So bleibt man authentisch und man erhält die Möglichkeit für etwas Eigenwerbung. Wenn ein Laden eröffnet wird, dann ist eine Eröffnungsparty zu empfehlen.

Das Onlinemarketing:

Das Onlinemarketing basiert als Marketing-Disziplin allein auf dem Medium Internet. Mittlerweile spielt bei vielen Menschen das Internet eine sehr wichtige Rolle im Alltag. Wir nutzen unsere Smartphones zur Kommunikation, suchen unbekannte Begriffe bei Google, kaufen online mit der Kreditkarte bei Amazon ein und nutzen Streamingdienste wie Netflix. Diese Liste lässt sich noch lange fortsetzen.



Darüber hinaus hat das Onlinemarketing den entscheidenden Vorteil, dass sämtliche Maßnahmen passgenau auf die Zielgruppe zugeschnitten werden können. Das Onlinemarketing gliedert sich in mehrere Teilbereiche und einigen von ihnen werden nachfolgend näher erläutert:

· das Suchmaschinen-Marketing und die Suchmaschinenwerbung (SEA)

· die Suchmaschinenoptimierung (SEO)

· das Video-Marketing

· das Social Media Marketing

Die Suchmaschinenoptimierung und lokales SEO:

Es lohnt sich grundsätzlich, die Inhalte der Unternehmenswebseite für die Suchmaschine zu optimieren. Gerade für Neulinge ist SEO eine Wissenschaft für sich und es braucht Zeit, um die Zusammenhänge zu verstehen und die Maßnahmen richtig anzuwenden. Gerade für kleine Unternehmen ist Local SEO ein sehr wichtiges Stichwort, denn ein Großteil aller Suchanfragen bezieht sich auf lokale Unternehmen.



Das Unternehmen auf Social-Media Plattformen bekannt machen:

Allein die Plattform Facebook hat weltweit mehr als eine Milliarde Nutzer. Immer mehr Menschen sind auf Instagram oder TikTok unterwegs und so liegt es auf der Hand, dass auch Unternehmen die sozialen Medien als Werbeplattform nutzen, um mehr Menschen zu erreichen. Die individuell ideal geeigneten Social-Media-Kanäle hängen von vielen Faktoren wie beispielsweise dem Durchschnittalter der Zielgruppe ab.



Über die sozialen Medien ist es vergleichsweise einfach, mit anderen Personen direkt zu interagieren. Schließlich leben diese vom Interagieren untereinander. Wichtig ist dabei, die einzelnen Kanäle regelmäßig mit interessanten Inhalten oder Stories zu füttern, um aktuell zu bleiben.



Video-Marketing:

Gerade das Video-Marketing ist eine Möglichkeit, die oftmals unterschätzt wird von Unternehmen. Insbesondere die Plattform YouTube hat sich über die Jahre zur zweitgrößten Suchmaschine überhaupt entwickelt. Immer mehr Menschen suchen auf YouTube nach einer Lösung, wenn sie ein Problem haben oder sich Bewertungen anschauen möchten. Aus diesem Grund werden auch immer mehr Erklär-Videos, Tutorials oder so genannte Reactions hochgeladen. Wie auch bei den sozialen Medien und klassischen Suchmaschinen sollte man immer den jeweiligen Algorithmus im Hinterkopf haben und sich bestmöglich über die verschiedenen Möglichkeiten und Stellschrauben informieren.



Das eigene Unternehmen regional bekannt machen - Fazit:

Es gibt viele Möglichkeiten, um die Bekanntheit des eigenen Unternehmens regional zu steigern. Dabei sind zwei Säulen entscheidend

· das regionale Marketing und

· das Online-Marketing

Das regionale Marketing umfasst klassische Werbemaßnahmen wie zum Beispiel Flyer. Auch in digitalen Zeiten sind diese Möglichkeiten gerade regional oftmals sehr effektiv. Ergänzend zu diesen Maßnahmen ist auch das Online-Marketing sehr hilfreich. Der Fantasie sind im Grunde keine Grenzen gesetzt. Entscheidend ist es, sich mit dem Markt zu beschäftigen und auch die Zielgruppe zu kennen.