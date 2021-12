Junge Startups setzen auf klassische Werbeartikel

Gerade in unserer digitalen Welt sind Werbeartikeln so wichtig wie noch nie. Wir erklären Ihnen im Folgenden, worauf Sie dabei achten sollten.

Immer mehr Unternehmen setzen wieder auf das vertraute Mittel Werbeartikel. Doch lohnt sich das in unserer digitalen Welt überhaupt noch? Es ist insbesondere die Haptik, welche die Werbeartikel auszeichnet. Durch die Greifbarkeit können Unternehmen punkten und gezielt Vertrauen schaffen. Wir erklären Ihnen im Folgenden, worauf Sie dabei achten sollten.

Vertrauen schaffen als wichtiger Faktor für junge Unternehmen

Das Vertrauen zwischen Kunden und Unternehmen ist ein wichtiger Faktor, wenn es um Kaufentscheidungen geht. Vor allem im Bereich der Dienstleistungen müssen die Kunden dem Unternehmen Ihr Vertrauen schenken. Aber auch beim Verkauf von Produkten sollte das Vertrauen positiv beeinflusst werden. Digitale Giveaways gibt es natürlich mittlerweile auch, allerdings ist es gerade jetzt wichtiger denn je, das Unternehmen greifbar zu machen. Das geht weiterhin nur in Form von Werbeartikeln.

Werbeartikel sind sehr beliebt bei Startups

Sehr beliebte Werbeartikel begleiten potenzielle Kunden in ihrem Alltag und sprechen dabei mehrere Sinne an: Sie können gefühlt und gesehen werden. Zudem sind die Werbeartikel deutlich länger präsent und verschwinden nicht schon wieder beim nächsten Mausklick. Die Haptik der Artikel schafft Verbundenheit, Vertrauen und sollte dabei möglichst hochwertig sein, um eine Verbindung zwischen Kunden und Unternehmen zu schaffen.

Beliebte Werbeartikel sind:

Kugelschreiber

Kugelschreiber sind die Klassiker unter den Werbeartikeln und erfreuen sich auch weiterhin großer Beliebtheit. Sie sind vor allem sehr nützlich, ob zu Hause, auf der Arbeit oder in der Uni: Ein Kugelschreiber wird mehrmals am Tag genutzt und schafft Verbundenheit zum Unternehmen. Auch Kugelschreiber mit Firmenlogo sind sehr einprägsam, steigern die Reichweite und das eigene Logo wird mehrmals täglich erblickt.

Notizbuch

Ebenso praktisch und auch passend zum Kugelschreiber ist ein Notizbuch. Immer wieder greift man dazu, bei diesem Werbeartikel ist insbesondere die Nützlichkeit ein großer Pluspunkt.

Einkaufstaschen

Einkaufstaschen sind ebenso sehr beliebt, vor allem da die Plastiktüten mittlerweile aus dem Einzelhandel verbannt sind. Bei jedem Einkauf können potenzielle Kunden die Einkaufstaschen nutzen und machen das Logo Ihres Unternehmens sogar für andere Personen sichtbar.

Schlüsselanhänger und Einkaufschips

In diesem Kontext eignen sich auch Schlüsselanhänger und Chips für Einkaufswagen. Sie sind kleine Retter in der Not oder schöne Hingucker.

Kaffeebecher

Auch sehr sinnvoll sind Kaffee To Go Becher, diese können überallhin mitgenommen werden und auch hierbei werden weitere potenzielle Kunden auf Ihr Logo aufmerksam.

Was Startups für Werbeartikel ausgeben

Werbeartikel erhalten sehr großen Zuspruch, machen jedoch trotzdem nur einen kleinen Teil des Marketingbudgets aus. Rund die Hälfte aller Startups gibt weniger als 1000 Euro dafür aus, 37 % investieren zwischen 1000 und 5000 Euro und gerade einmal 14 % geben mehr als 5000 Euro aus. Meist wird nur 5 % des Werbebudgets für Werbeartikel ausgegeben. Das digitale Marketing nimmt einen deutlich größeren Teil in Anspruch.

Wo kann man die Werbeartikel einsetzen?

Werbeartikel werden vor allem auf Messen verteilt. Gerade dort besteht die Möglichkeit viele Neukunden zu gewinnen. Aber auch am Point of Sale werden die Artikel gerne eingesetzt. Weitere Einsatzgebiete für die Werbeartikel sind Konferenzen, Kongresse und Seminare sowie viele weitere Events, bei denen Unternehmen und Kunden aufeinandertreffen.

Auswirkungen von Werbeartikeln auf das Unternehmen

Folgende Wirkungen können durch Werbeartikel erzielt werden:

Imagegewinn

Werbeartikel erweisen sich im besten Fall als praktischer Helfer im Alltag. Zudem können die Geschenke auch witzig oder sehr modern sein sowie in Notsituation helfen. Die positiven Eigenschaften, welche dem Werbeartikel zugeschrieben werden, verknüpfen sich unterbewusst auch mit dem Unternehmen, wodurch Sie bei Kunden Ihr Image verbessern können.

Verbundenheit

Durch Werbeartikel schaffen Sie zwischen Unternehmen und Kunden eine Brücke. Das Logo ist ständig sichtbar, dadurch fühlen sich die Kunden deutlich verbundener.

Kundenbindung

Diese beiden Punkte ergeben insgesamt eine sehr gute Kundenbindung. Das Unternehmen wird positiv durch den Kunden wahrgenommen und es entsteht eine langfristige Verbindung.

Umsatzsteigerung

Diese Verbundenheit führt im Endeffekt zu einer Umsatzsteigerung, sodass Sie durch Werbeartikel Ihr Unternehmen erfolgreicher aufstellen können.

Werbeartikel haben eine direkte Wirkung und erzielen langanhaltende Erfolge. Setzen Sie auf hochwertige sowie individuelle Artikel und profitieren Sie von den vielen Vorteilen.