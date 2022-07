Hinweise zur Berufsunfähigkeitsversicherung bei Vorerkrankung

Beim Abschluss wird geprüft, wie hoch das Risiko beim jeweiligen Antragsteller ist, dass es zu einer Berufsunfähigkeit kommt. Dabei berücksichtigen Versicherungsgeber auch mögliche Vorerkrankungen. Deshalb müssen Versicherte die sogenannten Gesundheitsfragen beantworten. Grundsätzlich ist der Vertragsabschluss bei der BU trotz Vorerkrankungen möglich. Was Betroffene beachten sollten und was sich hinter dem Risikozuschlag verbirgt, haben wir für Sie zusammengefasst.

Darum müssen Antragsteller eine Gesundheitsprüfung durchlaufen

Mit der Gesundheitsprüfung schätzen Versicherer das Risiko dafür ab, dass der Antragsteller berufsunfähig wird. Umgesetzt wird der Prozess mithilfe der sogenannten Gesundheitsfragen. Das sind einfach erklärt sämtliche Fragen, die sich auf die gesundheitliche Verfassung des Antragstellers beziehen. Zu beachten ist hierbei, dass diese unbedingt wahrheitsgemäß zu beantworten sind. Andernfalls kann der Versicherungsgeber im Schadensfall die Leistung verweigern. Typische Gesundheitsfragen sind zum Beispiel, ob man im Beruf besonderen Gefahren ausgesetzt ist oder, ob man Hobbys nachgeht, die zum Bereich der Extremsportarten zählen. Zudem wird meistens abgefragt, ob es in den letzten 5 Jahren Krankenhausaufenthalte, Operationen oder Rehamaßnahmen gab oder, ob solche in den nächsten 12 Monaten geplant sind. Nicht zuletzt wird auch nach möglichen Vorerkrankungen gefragt. Insbesondere bei chronischen Krankheitsbildern werden oft zusätzliche Informationen verlangt.

Das sollte man zu Leistungsausschluss und Risikozuschlag wissen

In seltenen Fällen kann es dazu kommen, dass ein Antrag für die Berufsunfähigkeitsversicherung wegen Vorerkrankungen abgelehnt wird. Wer sich jedoch auf einen Vertrag mit Leistungsausschluss-Klausel oder Risikozuschlag einlässt, hat trotz Vorerkrankungen gute Chancen auf eine Zusage. Versicherungsgeber nutzen die Ausschlussklausel, um bei einem durch die Vorerkrankung verursachten Schadensfall keine Leistung bieten zu müssen. Wer also etwa an chronischen Gelenkschmerzen oder einer chronischen Herz-Kreislauf-Erkrankung leidet, muss sich darauf einstellen, dass diese im Vertrag nicht eingeschlossen werden. Der Risikozuschlag ist eine andere Option, die bei vorerkrankten Antragstellern häufig genutzt wird. Dabei wird der monatliche Versicherungsbeitrag höher angesetzt. Wie viel mehr gezahlt werden muss, wird durch Art und Schwere des Krankheitsbildes beeinflusst.

Hinweis: Sofern es während der Vertragslaufzeit zur signifikanten Verbesserung chronischer Beschwerden kommt (z. B. durch Erfolge bei einer therapeutischen Behandlung), kann der Risikozuschlag auch wieder reduziert werden. Letztlich gilt in diesem Zusammenhang immer, was dazu in Ihrem Vertrag steht. Wichtig ist, dass ein Nachweis in Form eines ärztlichen Attestes vorliegt. Aus diesem sollte hervorgehen, dass das Gesundheitsrisiko beim Betroffenen genauso hoch ist wie bei Versicherten, die nicht an dieser Vorerkrankung leiden.