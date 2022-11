Gründen während des Studiums in Nordrhein-Westfalen

Startups erfreuen sich laut aktueller Analyse immer größerer Beliebtheit. Neben dem Studium ein Unternehmen gründen ist dabei an vielen Universitäten keine Seltenheit. Gerade das Bundesland Nordrhein-Westfalen steht zukünftigen Gründern mit einer Vielzahl an Stipendien und Initiativen bei der Umsetzung zur Seite.

Warum Netzwerken wichtig ist

Neben dem Studium ein Unternehmen gründen – geht das so einfach? Eine Existenzgründung erfordert nicht nur eine gute Geschäftsidee, sondern auch die richtige Einstellung. Bei dem Gründungsprozess werden Sie, unabhängig davon, wie gut Ihr Plan, die Größe Ihres Kapitals oder die Glaubwürdigkeit Ihrer Mitgründer ist, mit gewissen Herausforderungen konfrontiert sein.

Der Zusammenschluss von einer Gründung und dem Studium bringt jedoch vor allem sehr viele Vorteile mit sich. Der Größte Vorteil ist, dass Sie während Ihres Studiums von vielen Experten umgeben sind.

Neben Professoren und Dozenten sind auch Kommilitonen ein Teil des wichtigen Netzwerkes. Den neben dem Erfahrungswert können relevante Kontakte ebenso als Kollaborationen wichtig sein.

Trotz der sehr wertvollen internen Kontakte ist es empfehlenswert Verbindungen auch außerhalb der Universität zu knüpfen. Der Besuch von Veranstaltungen und Messen ist eine großartige Möglichkeit, um ins Gespräch zu kommen. Der erste Schritt ist also ein stabiles Netzwerk.

Das Projektteam „LenneStart“ hat im Frühjahr 2022 eine Entscheidung getroffen und sich dabei genau diesen Aspekt zum Vorsatz gemacht. Dazu haben sie gemeinsam ein Projekt zur Förderung von Gründern und bestehenden Unternehmen vor Ort entwickelt. Ihre Priorität ist die Weitergabe von Ratschlägen und der Aufbau von Netzwerken.

Unternehmenskonzept prüfen

Zu Beginn der Gründung ist es wichtig, einen Businessplan zu entwickeln, um die Ideen schriftlich festzuhalten. Hinter dem Begriff verbirgt sich allerdings noch viel mehr. Der Geschäftsplan umfasst Struktur, Analyse, Finanzplanung, Geschäftsmodell, Rechtsform und Marketing.

Darüber hinaus gibt es noch weitere wichtige Bausteine, die in den Plan einfließen. Die Geschäftsidee wird also auf ihre Umsetzbarkeit und Rentabilität geprüft. Ebenso wird ein Businessplan für die Beantragung von Bankkrediten, Gründungsgremien, Geschäfts- und Kooperationspartner erstellt.

Es gibt jedoch keine festgelegte Struktur für dieses Schema. Das Wichtigste dabei ist es den Plan auf das Ziel oder den Adressaten abzustimmen. In den meisten Fällen umfasst er 10-50 Seiten. Die fünf wichtigsten Punkte, die mit aufgenommen werden können:

· Geschäftsidee

· Einschätzung der Wettbewerbssituation

· Marketingstrategie

· Unternehmensorganisation

· Finanzplanung mit Kalkulation

Foto: stock.adobe.com© Kenchiro168

Gibt es einen speziellen Studiengang für Gründer?

Wer während des Studiums ein Unternehmen gründen möchte, hat meistens noch ein Informationsdefizit. Das bedeutet, dass er besonders am Anfang Hilfe benötigt. Neben regionalen Ansprechpartnern und Professoren stellt sich oft die Frage, ob es direkt angegliederte Studiengänge gibt.

Tatsächlich ist dies nicht ungewöhnlich. So gibt es beispielsweise Bachelorstudiengänge mit dem Schwerpunkt „Unternehmertum und Unternehmensnachfolge“. Einige davon werden sogar als außerschulische Abendkurse angeboten. Für Gründer ist das ein großer Vorteil, denn so haben sie tagsüber Zeit, das Unternehmen aufzubauen.

Allerdings sind in den meisten Fällen für die Zulassung zwei Jahre Berufserfahrung erforderlich. Wenn Sie gerade erst anfangen, können Sie sich auch für einen beliebten Entrepreneurship-Kurs entscheiden. Sehr gut geeignet sind auch Seminare mit Bezug zur jeweiligen Abteilung des Unternehmens.

Daneben sind auch Marketing, Betriebswirtschaft oder Projektmanagement sehr beliebt bei den Gründern. Deshalb ist es gut zu wissen, welche Optionen in Betracht gezogen werden können.

Regionale Ansprechpartner

In Nordrhein-Westfalen gibt es sowohl für Studierende als auch für Gründerinnen und Gründer vielfältige Möglichkeiten, Hilfen um Informationen zu erhalten.

Startercenter

Gute Ideen entstehen oftmals bereits während der Schulzeit oder dem Studium. Das weiß auch das Gründerzentrum in NRW, den diese haben für sehr junge Gründer und Studenten eigene Fördermöglichkeiten in ihr Programm integriert.

Sie bieten unter anderem detaillierte Informationen zu Veranstaltungen und Workshops in der Umgebung an. Darüber hinaus beraten sie die Gründer auch zum Businessplan, Finanzkonzept und Gründungsverfahren. Das „Startercenter“ ist in vielen Regionen Nordrhein-Westfalens vertreten.

Industrie- und Handelskammer

Neben der Aus- und Weiterbildung bietet die Industrie- und Handelskammer in Köln ein umfassendes Beratungsangebot für Studierende, die ein Unternehmen gründen wollen.

Die IHK hat sogar eine eigene Sektion zum Thema „Unternehmensförderung Start-Up-Unit und Gründung“ eingerichtet. Interessenten können sich Broschüren mit den ersten Informationen dazu direkt online herunterladen.

KickStart@TH Köln

Das Programm unterstützt an der Technischen Hochschule in Köln studierende Einzelpersonen und Teams sowie weitere Hochschulangehörige anderer Fakultäten.

Während des sechsmonatigen Förderzeitraums erhalten die Studenten bis zu 7.500 Euro und Schulungen. Das Programm ist offen für alle Fachrichtungen. Studierende können sich mit einem ausgefüllten Bewerbungsformular und einem Gutachten des Professors um die Zulassung bewerben.

Anschließend wählen die Experten die Projekte aus, die ihnen besonders gut gefallen und begleiten sie auf dem Weg in ihr Unternehmen.

Foto: tock.adobe.com© Southworks

Anmeldung eines Gewerbes

Viele Studierende melden neben dem Studium am Anfang ein Nebengewerbe an. Das bedeutet das die Tätigkeit nicht hauptberuflich beziehungsweise in Vollzeit ausgeübt wird. Die Grenze liegt in der Regel bei 20 Stunden pro Woche.

Das Nebengewerbe wird oft mit dem sogenanntem „Kleingewerbe“ gleichgesetzt. Dies ist jedoch nicht der Fall. Denn ein Kleingewerbe ist ein Unternehmen, das nach Art und Größe einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert. Bei einem Nebengewerbe hingegen wird dies erfordert.

Neben diesen beiden Optionen kann auch ein Hauptgewerbe angemeldet werden. Unabhängig von der wöchentlichen Arbeitszeit handelt es sich bei einem Gewerbe um eine langfristige, gewinnorientierte und eigenständige Tätigkeit.

Das Wort „Nebengewerbe“ gibt dabei keine Auskunft über die Rechtsform des Unternehmens. Als Nebengewerbe kann jede Art von Gewerbe betrieben werden, eine unterschiedliche Anmeldung in dem Gewerbeamt gibt es nicht. Daher ist es wichtig sich mit kaufmännischen und buchhalterischen Grundsätzen zu beschäftigen.

Digitale oder Physische Produkte

Wer seine Idee verwirklichen möchte, wird mit den Unterschieden zwischen physischen und digitalen Produkten konfrontiert. Daneben gibt es Produkte, die in beiden Formaten verkauft werden können. Ein Buch kann sowohl als physisches Produkt und digital als E-Book verkauft werden.

Digitale Produkte erfreuen sich einer hohen Beliebtheit denn sie ermöglichen eine größere Reichweite. Obwohl sich immer mehr Menschen mit digitalen Produkten wie E-Books und Audios anfreunden, gibt es keinen Ersatz für ein greifbares und sichtbares Buch.

Bei physischen Produkten ist auch die Verpackung entscheidend. Besonders für Startups können zu Große und unhandlichen Verpackungen zusätzliche finanzielle Mittel bedeuten.

Individuelle Faltschachtel hingegen machen den Prozess ein wenig einfacher. Dafür muss nur die richtige Größe des Produkts bestimmt werden. Das spart Platz bei der Lagerung und minimiert den Aufwand für den Versand. Es ist also vorteilhaft als Gründer die Verpackungen von Anfang an mit einzubeziehen.

Krankenkasse

Aufgrund der Gewerbeanmeldung ist es wichtig, eine neue Krankenversicherung abzuschließen. Vor allem Studierende sind in den meisten Fällen noch über die Familienversicherung der Eltern abgesichert.

Übersteigen die Betriebseinnahmen jedoch den Krankenkassenzuschuss, ist es für Studierende der Zeitpunkt gekommen, mit der Krankenkasse nach neuen Lösungen zu suchen. In einem umfassenden Beratungsgespräch können alle offenen Fragen geklärt werden.

Bafög

Studierende die Bafög beziehen dürfen im gesamten Bewilligungszeitraum nur einen maximalen Gewinn erwirtschaften. Bei einem höheren Gewinn wird der Bafög-Anteil entsprechend gekürzt.

Daher ist es gut darauf zu achten das Einkommen und die gesetzliche Familienversicherung oder Studienkredit nicht miteinander kollidieren.

Fördermöglichkeiten

Ob es sich um ein neues Produkt, Verfahren oder eine Dienstleistung handelt – der innovative und zukunftsweisende Charakter der Idee ist entscheidend für den Erhalt eines NRW-Gründerstipendiums.

Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt dabei die Gründer für maximal ein Jahr mit einer Fördersumme von 1.000 Euro monatlich.

Das EXIST-Stipendium hingegen fördert gründungsinteressierte Studierende, Absolventen und Wissenschaftler von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen.

Die Teams erhalten für 12 Monate ein EXIST-Gründerstipendium, um mit der Unterstützung Ihrer Hochschule oder Forschungseinrichtung einen Businessplan zu entwickeln und die Unternehmensgründung vorzubereiten.

Wichtigste Voraussetzung ist, dass es sich bei der geplanten Geschäftsidee um ein innovatives technologieorientiertes oder wissensbasiertes Produkt mit bedeutenden Absatzmöglichkeiten und guten Aussichten auf wirtschaftlichen Erfolg handelt.