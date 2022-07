Finanzberater/-in: Ein Beruf mit guten Aussichten

Corona-Pandemie, Inflation, niedrige Renten, Ukraine-Krieg: Selten waren die Deutschen in Krisenzeiten so verunsichert wie heute. Dadurch wächst der Bedarf an guten Finanzberaterinnen und Finanzberatern, die trotz der angespannten Lage für eine effektive Rendite sorgen.

Das Tätigkeitsfeld

Die Experten in Sachen Geldanlage beraten Privatkunden und Unternehmen bei allen Fragen zur Vermögensbildung. Sie müssen deshalb ein breit gefächertes Fachwissen mitbringen. Das erforderliche Know-how umfasst die Altersvorsorge ebenso wie Aktien, Fonds, Immobilien und Versicherungen.

Bevor seriöse Finanzberater ihren Klienten ein passendes Finanzkonzept vorlegen, informieren sie sich über die individuelle Lebens- und Finanzsituation ihrer Kunden. Deshalb sollten die Berater nicht nur Zahlengeschick, sondern auch ein gehöriges Maß an Empathie mitbringen.

Breit gefächerte Anforderungen

Zudem müssen Finanzberater weitere Fähigkeiten besitzen, um im Job zu bestehen. Dazu gehören neben einem Interesse an allen Finanzfragen analytisches Denken, zeitliche Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit und eine schnelle Auffassungsgabe. Ebenso wichtig ist der Wille zum kontinuierlichen Dazulernen, um fachlich stets auf dem Laufenden zu bleiben.

Wird der Weg in die Selbstständigkeit gewählt, kommen weitere Voraussetzungen dazu: ein hohes Maß an Eigenmotivation, Vertriebswissen und unternehmerisches Denken.

Die Aus- und Weiterbildungswege

Der Begriff „Finanzberater“ ist in Deutschland keine gesetzlich geschützte Berufsbezeichnung, eine einheitliche Ausbildung wie in anderen Jobs gibt es nicht. Deshalb ist es wichtig, nicht nur einen adäquaten Ausbildungsweg zu finden, sondern ihn auch als vertrauensbildende Maßnahme für potenzielle Kunden zu dokumentieren, etwa auf der eigenen Website.

Viele Finanzberaterinnen und Finanzberater haben zunächst eine Ausbildung zur Versicherungskauffrau/zum Versicherungskaufmann oder zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann gemacht und/oder ein Studium der Wirtschaftswissenschaften absolviert. Später kommen weitere Fachseminare oder Weiterbildungen hinzu – besonders dann, wenn sich Finanzberater spezialisieren.

Gelegenheit für Quereinsteiger

Wer in ein neues Berufsfeld wechseln möchte, kann bei Finanzdienstleistungsunternehmen wie der Postbank, der MLP SE oder der tecis Finanzdienstleistungen AG den Quereinstieg in die Finanzberatung wagen. Geeignete Bewerberinnen und Bewerber werden meist in internen Schulungen auf ihren neuen Job vorbereitet.

So durchlaufen die angehenden Finanzberaterinnen und Finanzberater bei tecis unterschiedliche Coachings, Seminare und Trainings, bei denen sie ein erfahrener Mentor unterstützt. Ausbildungsziel ist ein IHK-Abschluss zur Finanzanlagenfachfrau/zum Finanzanlagenfachmann oder zur Versicherungskauffrau/zum Versicherungskaufmann, später kann bei tecis ein noch höherer IHK-Abschluss als staatlich anerkannte Finanzberaterin/staatlich anerkannter Finanzberater absolviert werden.

Danach haben die angehenden selbstständigen Finanzberater die Möglichkeit, selbst ein tecis-Beratungsteam aufzubauen oder eine Karriere als Profiberater anzustreben.

Die Einkommensmöglichkeiten

Laut Angaben der Recruiting-Plattform Stepstone verdienen angestellte Finanzberaterinnen und Finanzberater in Deutschland durchschnittlich 43.800 Euro im Jahr. Die Spanne rangiert zwischen einem Minimum von 37.500 Euro und einem Maximalgehalt von 54.000 Euro.

Dabei kommt es auch auf den Standort an: Während Finanzberater in Duisburg 45.400 Euro jährlich verdienen, bringen sie es in München auf 57.600 Euro. Überraschend ist, dass in der Bankenmetropole Frankfurt am Main das Durchschnittsgehalt bei lediglich 51.800 Euro liegt – Berater in Hamburg bringen beispielswei