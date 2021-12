Fahrzeugbeschriftung für Firmenwagen und private Pkws: Wie werden Fahrzeuge zu perfekten Werbeträgern?

Wieso sich Fahrzeugbeschriftungen lohnen

In der aktuellen Zeit kommt es für Unternehmen besonders darauf an, von potenziellen Kunden gesehen zu werden. Der beste Weg dorthin führt über Werbung. In diesem Bereich gibt es vielfältige Optionen, die zur Verfügung stehen. So kann sie online erfolgen oder auf dem klassischen Weg durch Zeitungen oder Spots im Fernsehen.



Dies alles ist aber mit deutlich mehr Aufwand verbunden und auch teurer als eine vergleichsweise einfache Sichtbarkeit. Dafür ist die Beschriftung eines Firmenwagens oder Privatfahrzeuges ideal. Eine vorhandene Fläche wird auf diese Weise optimal genutzt.



Außerdem besteht eine Sicherheit, dass die Werbung auch gesehen wird. Im Straßenverkehr begegnen wir so vielen anderen Menschen, dass sich der Werbeeffekt mit Bedruckungen wie von Hermann-Direkt von alleine einstellt.



Wichtig in diesem Zusammenhang ist es, den Schriftzug gut leserlich zu platzieren. Dies erfordert eine farbliche Abgrenzung zwischen Schrift und Fahrzeug. Beim genauen Ort des Schriftzuges sind mehre Szenarien denkbar. Sowohl die Türen als auch die Heck- oder Seitenscheiben kommen dafür infrage.

Was gute Fahrzeugbeschriftung ausmacht

Die Sichtbarkeit ist zwar der Schlüssel für eine gute Werbung. So richtig haften im Kopf bleibt das Unternehmen aber erst durch eine schlagkräftige Botschaft. Daher sollte die Beschriftung nicht einfach nur lieblos das Fahrzeug zieren. Vielmehr machen gut durchdachte Slogans den Wiedererkennungswert aus.



Wenn die Marke schon etwas besser etabliert ist, steht das Logo beispielsweise für einen hohen ikonischen Wert. Menschen erkennen das Unternehmen schon auf den ersten Blick und werden erneut darauf aufmerksam.



Das Logo spielt aber auch bei vergleichsweise neuen Firmen eine große Rolle. Es ist das Erste, was wir dann mit ihr in Verbindung bringen. Wie in vielen Bereichen lohnt es sich also, die Mühen in den ersten Eindruck zu investieren.



Eine Schwierigkeit bei guten Fahrzeugbeschriftungen besteht darin, ein gutes Maß zu finden. Allzu aufdringliche Beschriftungen wirken schnell abschreckend oder im schlimmsten Fall sogar unseriös. Deswegen ist es notwendig, zwar einerseits eine gute Sichtbarkeit zu genieren, aber gleichzeitig dezent aufzutreten.

Welche Autobeschriftungen es für Firmenwagen und private Pkws gibt

Bei der Auswahl der Fahrzeugbeschriftung stehen alle Türen offen. Dies betrifft sowohl die Schriftart als auch die Farbe oder die Größe des Schriftzuges. Für wenig Geld gibt es bereits kleinere Aufkleber, die das erste Interesse wecken.



Diese Variante eignet sich vor allem, um den Namen in der Öffentlichkeit zu etablieren. Daran anschließend sollte dem potenziellen Kunden aber die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit an die Hand gegeben werden. Die Webadresse ist dafür die beste Möglichkeit. Mittlerweile hat sich auch der Aufdruck von QR-Codes etabliert, was einen noch schnelleren Zugriff auf die Website erlaubt.

Fazit: Kurz, prägnant und gut leserlich

Wer mit Fahrzeugbeschriftungen auf sich aufmerksam machen will, muss drei Dinge berücksichtigen. Zunächst muss das Unternehmen gut sichtbar präsentiert werden und dem Kunden die Kontaktaufnahme ermöglichen. Außerdem muss ein gutes Maß zwischen Sichtbarkeit und Seriosität gegeben sein. Schließlich muss die Botschaft im Kopf hängenbleiben, was einen hohen Wiedererkennungswert gewährleistet.