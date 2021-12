Fachkräftemangel: Diese Jobs sind jetzt gefragt!

Man hört in sämtlichen Medien immer wieder davon, dass es in Deutschland an gut ausgebildetem Fachpersonal mangelt. Das klingt zunächst schwer vorstellbar, schließlich brauchen wir uns doch in Sachen Bildung eigentlich nicht zu verstecken und unser Arbeitsmarkt scheint im europäischen Vergleich auch durchaus wettbewerbsfähig zu sein. Oder täuscht das? Fakt ist, dass sich dieser Zustand in vielen Branchen sehr deutlich und folgenreich bemerkbar macht. Zudem sind regional starke Unterschiede festzustellen, die Statistik weicht von Bundesland zu Bundesland teilweise stark ab.

Es wird bereits auf vielfältige Weise versucht, das Problem zu beheben. Unter anderem gibt es das System der Arbeitnehmerüberlassung, wie es unter anderem von brunel.de angeboten wird. Hierüber können sich Firmen aufgrund von Dienst- und Werkverträgen auf Wunsch vorübergehend Unterstützung durch Experten holen. Daneben werden verstärkt qualifizierte Arbeitnehmer aus dem Ausland angeworben. Auf lange Sicht muss jedoch mehr passieren, um die Lücken dauerhaft zu schließen und die Führungsriegen vieler Unternehmen auch in nächster Generation noch erfolgreich zu besetzen.

Welche Ursachen hat der Fachkräftemangel?

Es fehlen quer durch die Bank Arbeitskräfte auf dem deutschen Markt, um die 1,2 Millionen sind es aktuell und über 60 Prozent davon entfallen jedoch auf qualifizierte Fachkräfte. Geeignete Kandidaten sind vor allem deswegen rar auf dem Arbeitsmarkt, weil die Gesellschaft stetig überaltert. Bis 2040 wird der Anteil der Menschen im arbeitsfähigen Alter dadurch sogar nochmals um weitere 10 Prozent sinken. Das heißt, der demografische Wandel trägt dazu bei, dass aufgrund der niedrigen Geburtenraten schlichtweg viel zu wenige junge, gut ausgebildete Kräfte nachrücken.

Genau die bräuchte es aber, weil sie das nötige Verständnis für unsere digitalisierte Welt mitbringen und technisch sowie medial beste Grundvoraussetzungen aufweisen. Doch genau diese junge Arbeitnehmerschicht ist auch anspruchsvoller geworden, als das noch vor ein oder zwei Jahrzehnten der Fall war. Aufgrund dieser gestiegenen Anforderungen erscheinen wohl viele der ausgeschriebenen Vakanzen für nicht mehr attraktiv genug für Bewerber zu sein. Beispielsweise, weil die zugehörigen Unternehmen in ländlichen Gegenden liegen, eine zu konservative Betriebskultur pflegen oder finanziell nicht den erforderlichen Anreiz bieten.

Welche Branchen sind besonders stark betroffen?

Die Zahlen zeigen eindeutig, dass einige Branchen mit diesem Problem viel stärker zu kämpfen haben als andere. Hierzu zählen allen voran Berufe aus dem sogenannten MINT-Bereich. Das heißt, alles was mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu tun hat. Aber auch das Handwerk, der Maschinenbau, die Elektroindustrie sowie Metallverarbeitung klagen schon seit Langem über anhaltenden Personalmangel in der Wirtschaft. Daran geknüpft ist bei vielen Betrieben die Frage, wer denn die Geschäftsleitung übernehmen kann, wenn es mit Neueinstellungen solche Schwierigkeiten gibt. Gerade mittelständische Betriebe sehen dadurch teilweise sogar ihre Existenz gefährdet.

Zwei weitere große Branchen, die den gleichen Herausforderungen gegenüberstehen, sind der Gesundheitssektor sowie der soziale Bereich. Von permanent fehlenden Kräften für die Altenpflege haben wir alle schon zuhauf gehört. Aber wussten Sie, dass es auch einen auffälligen Engpass bei Sozialpädagogen gibt? Wie bereits erwähnt, zeigen sich dabei regionale Unterschiede. Am stärksten betroffen sind landesweit die neuen Bundesländer sowie große Teile im Süden. Das liegt an der Vielzahl der dünn besiedelten und damit strukturschwachen Regionen.

Welche Probleme ergeben sich aus dieser Situation?

Mit dem anhaltenden Fachkräftedefizit geht es dem Wirtschaftswachstum ganz gehörig an den Kragen, denn es mindert die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Staaten. Das heißt auch, dass der damit verbundene Wohlstand und der hohe Lebensstandard hierzulande dauerhaft Schaden nehmen können. In den betroffenen Unternehmen wirkt sich das Ganze sehr praktisch in höheren Arbeitskosten aus. Geschäftsführer müssen zum Beispiel auf Modelle wie die Arbeitnehmerüberlassung zurückgreifen, um die Lücken zumindest übergangsweise zu abzudecken.

Welche Lösungsansätze sind denkbar?

In erster Linie sind gravierende Veränderungen in Sachen Aus- und Weiterbildung gefragt. Im Speziellen geht es darum, Arbeitnehmer für den Einsatz in digitalisierten Betrieben fit zu machen und ihnen Expertenwissen zu vermitteln. Seitens des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sind hier bereits unterstützende Schritte eingeleitet worden. Auch deutlich flexiblere Stellenprofile sind gefragt, damit Arbeitgeber und Arbeitnehmer doch zusammenfinden.

Vor allem die Themen Home-Office und Vereinbarkeit von Familie und Beruf müssen dabei deutlich mehr in den Fokus rücken. Und auch erweiterte Arbeitsmodelle sind vonnöten, um mehr Fachkräfte einzubinden, die dem Arbeitsmarkt ansonsten bedauerlicherweise abhandenkommen. So könnte man die Expertise junger Frauen viel besser nutzen, wenn die Kinderbetreuung geregelt wäre. Oder durch wandelbare Ruhestandvarianten noch länger vom Erfahrungsschatz älterer Mitarbeiter profitieren.

Auch eine größere Anzahl von Teilzeitstellen könnte zu einer positiven Wende beitragen. Ebenso müsste es aber für diejenigen, die bis dato nur halbtags arbeiten viel lukrativer werden, ihre Stunden aufzustocken, um dem Unternehmen tatkräftiger zur Verfügung zu stehen. Das klappt aber natürlich erst, wenn steuerliche Nachteile und dergleichen erfolgreich ausgeräumt wurden.