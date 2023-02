Digitale Zusammenarbeit sicherstellen: Auf diese Punkte kommt es an

Denn egal, ob es um inter-unternehmerische Kooperation geht, Datenaustausch mit und zwischen Ämtern oder andere Notwendigkeiten: stets müssen verschiedene Positionen gleichermaßen berücksichtigt werden, damit alle Beteiligten sich nicht nur verstehen, sondern auf eine vergleichbare Weise agieren (können).

1. Gleiche Programme auf jeder Nutzerebene

Viele Leser dieser Zeilen dürften es bereits erlebt haben: Man erstellt mit einem Textbearbeitungsprogramm ein Dokument. Und obwohl dieses in einem etablierten Dateiformat wie .doc oder .docx abgespeichert wurde, sieht ein zweiter User, der ein anderes Programm nutzt, das Dokument in einer völlig anderen Formatierung – die sich mitunter deutlich vom originären Look unterscheidet.

Tatsächlich mögen wir zwar in einer Welt leben, in der sich lediglich einige Dutzend Dateiformate für alle möglichen Anwendungen etabliert haben. Leider ist es jedoch vielfach weiterhin nicht möglich, dennoch bei der Verwendung unterschiedlicher Programme eine 1:1-Darstellung zu erreichen – einige im Grundzustand plattformunabhängige Formate wie .pdf einmal ausgenommen; zumal diese nicht für jede Anwendung verfügbar sind.

Wie es für maximale digitale Kooperationsfähigkeit laufen kann, lässt sich aktuell bei deutschen Gesetzeshütern beobachten: In immer mehr Bundesländern wird das Programm „VIS-Polizei“ genutzt. Eine übergreifende Plattform für sämtliche Formen von Aktenführung und Vorgangsbearbeitung – sowohl bei den Polizeidienststellen als auch beispielsweise Staatsanwaltschaften und anderen Behörden. Die Vorteile sind dieselben wie bei der generellen Herangehensweise mit gleichen Programmen:

· Alle User arbeiten auf einem vergleichbaren Interface.

· Es gibt keinerlei Risiken für Medienbrüche gleichwelcher Art.

Ähnliches sollte ebenso die Basis für jede andere Form digitaler Zusammenarbeit sein. Denn nur dann werden sämtliche Risiken für vermeidbare, rein technische Probleme vermieden. Übrigens sollte sich diese Herangehensweise nicht nur auf einzelne Softwares beschränken, sondern idealerweise bis in die Betriebssysteme gehen, denn diese können trotz gleicher Programme ebenfalls eine Fehlerquelle sein.

2. Zentrale Ablageorte für Teams

Ein typisches Tabellen-Sheet aus dem Büroalltag: Der Gründer selbst bearbeitet es, andere Mitglieder des Teams ebenfalls, mitunter sogar noch Externe, etwa Dienstleister oder Kunden – eine heute absolut typische Vorgehensweise.

Was allerdings passiert, wenn jede dieser Personen durch lokale Herangehensweisen ihre „eigene Suppe“ kocht, können sich Leser sicher denken: Auf jedem Rechner gibt es andere Dateiversionen. Was der Chef editiert hat, ist für seine Büroassistenz nicht sichtbar; was diese bearbeitet hat, bleibt im Dokument der Buchhaltung unsichtbar. Ein Quell für mannigfaltige Schwierigkeiten.

Die einzige wirklich tragbare Lösung hierfür sind zentrale Ablage- und idealerweise Bearbeitungsorte. Dabei ist es gleich, ob dafür eine simple Inhouse-NAS genutzt wird oder eine Form von Cloud-Computing – der Umfang der digitalen Zusammenarbeit diktiert die bestmögliche Vorgehensweise. Wichtig ist nur folgendes:

· Keiner arbeitet mit lokalen Dateiversionen.

· Jede Datei, die von mehreren bearbeitet wird, lagert zentral und wird (von) dort bearbeitet.

· Egal, wer editiert, seine Änderungen werden spätestens nach dem Abspeichern (idealerweise allerdings in Echtzeit) für alle anderen sichtbar.

Nur auf diese Weise lässt sich ein Goldstandard der digitalen Zusammenarbeit erreichen: Egal wer ein Dokument wann öffnet, er bekommt stets die aktuelle Version angezeigt, die auch alle anderen User zu sehen bekommen.

Übrigens: Es bietet sich dringend an, die textbasierte Kommunikation über vergleichbare Tools wie Teams, Slack oder Ähnliche laufen zu lassen, keinesfalls über E-Mails oder andere Herangehensweisen. Hierbei geht es nicht nur darum, jedem stets aktuelle Informationen zu liefern, sondern überquellende Mail-Eingänge zu verhindern.

Foto: stock.adobe.com © NicoElNino

Einheitliche Dateibezeichnungen

Es mag im Jahr 2023 fast ein wenig anachronistisch wirken, aber tatsächlich stellen „fehlerhafte“ Dateibezeichnungen nach wie vor eine häufige Problemquelle dar. Ganz besonders gilt dies bei sämtlichen Formen von Cloudcomputing. Einfach formuliert: Insbesondere, was die Nutzung von Zeichen jenseits des Alphabets und arabischer Ziffern anbelangt, gibt es nach wie vor enorme Unterschiede dessen, was Systeme (und deren Anbieter) gestatten und was nicht.

Windows beispielsweise erlaubt bis heute keine Doppelpunkte in Dateinamen – gibt aber wenigstens einen Hinweis, wenn Nutzer es dennoch versuchen. Andere Tools ändern jedoch mitunter den Dateinamen in solchen Fällen eigenständig und ohne Warnung auf ihren genutzten Zeichensatz ab.

Allerdings gibt es noch einen Grund, warum digitale Zusammenarbeit sich auf einheitliche Dateibezeichnungen stützen sollte: Dadurch wird die „Fehlerquelle Mensch“ ein wenig aus der Gleichung entfernt. Alle sehen eine immer gleichlautende Bezeichnung, damit gibt es zumindest hierbei niemals Verwirrung.

4. Jederzeit für alle einsehbare Vorgaben auf einem Wiki

In welchem Channel auf Teams werden welche Themen diskutiert? Wie sind welche Dateiformate für den zentralen Ablageort korrekt zu bezeichnen? Welches Passwort gibt es für die allen zur Verfügung stehenden Bilddatenbanken und welche Vorgaben sind beim Bearbeiten von Dateien zu beachten?

Rund um eine effiziente digitale Zusammenarbeit gibt es verschiedene Fragen. Und insbesondere, wenn die Mitglieder solcher Gruppen häufig wechseln, ist es nicht mehr zielführend, jedem neuen Mitglied die Fragen stets aufs Neue zu beantworten.

Dennoch ist es natürlich unbedingt nötig, diese Vorgaben ständig für alle einsehbar zu machen – in jederzeit aktualisierten Versionen. Wird Cloud-Computing genutzt, kann dies in Form eines zentral zugänglichen Dokuments gehandhabt werden. Die rundherum bessere, da vielfältigere, Herangehensweise sind jedoch eigene Wikis.

Da unter anderem die größte Wiki-Software (MediaWiki, auf der unter anderem auch die Wikipedia basiert), quelloffen ist, kann jeder sie nutzen. Tatsächlich lässt sie sich mit weiteren Open-Source-Bausteinen hervorragend auf die besonderen Notwendigkeiten eines Firmen-Wikis anpassen.

Der Aufbau ist ein Job, den jeder IT-Mitarbeiter problemlos durchführen kann. Das Editieren benötigt jedoch keine gesteigerten Kenntnisse. Das ist die große Stärke: Jeder kann an diesen Wikis arbeiten, die Infos stehen allen zur Verfügung – und es bleiben keine Fragen offen.

Foto: stock.adobe.com © maicasaa

5. Regelmäßige (Video-) Meetings zur Evaluierung und Verbesserung

Eine nach diesen Vorgaben aufgebaute digitale Zusammenarbeit funktioniert ungeachtet der Team-Zusammensetzung und Aufgabenstellung stets hervorragend – selbst, wenn die Mitglieder über den gesamten Globus verteilt sind.

Allerdings zeigt die Praxis dennoch immer wieder, wie sehr einzelne Mitglieder dazu neigen, beispielsweise Themen nur mit einzelnen Personen zu diskutieren. Je nach Zusammenstellung und Zweck der Gruppe kann sich zudem eine gewisse Einsamkeit einstellen.

Kurzum: Insbesondere bei räumlicher Trennung besteht die Gefahr, dass selbst eine gut konzipierte digitale Zusammenarbeit irgendwann „aus dem Ruder läuft“. Um dies zu vermeiden, sollten in regelmäßigen, eher kurzfristigen Abständen, Meetings anberaumt werden; wahlweise in Persona oder als Video-Call. Hierbei wird nicht nur eine menschliche Ebene der Zusammenarbeit gepflegt, sondern können etwaige Verbesserungen und Kritikpunkte in der Gruppe besprochen werden. Häufig ist dies die niedrigschwelligere Lösung als ein hin und her Schreiben in Chat-Programmen.

Stets sollten derartige Calls jedoch nach Möglichkeit aufgezeichnet werden. Einerseits, um die Informationen zu speichern. Andererseits, um alle relevanten Themen abwesenden Mitgliedern zugänglich zu machen.