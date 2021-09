Die perfekte Veranstaltung

Wie wird ein Firmenevent organisiert? In jedem Marketingplan eines Unternehmens werden Firmenevents auftauchen. Diese dienen zum internen Teambuilding, werden aber auch gerne zur Steigerung des Images, zur Weiterbildung und für Produktpräsentationen genutzt. Bei der Organisation dieser Events sollte der Verantwortliche einen genauen Plan haben, wie das Event gestaltet werden soll und was die eigentliche Zielsetzung der Veranstaltung ist. Besonders auf den Punkt der Zielsetzung sollten alle organisatorischen Pläne hinauslaufen – wenn die Zielsetzung durch das Event erreicht wurde, dann kann man von einer erfolgreichen Organisation und Veranstaltung sprechen.

Die Planung – erste Überlegungen



Der verantwortliche Organisationsleiter muss sich über die Ziele und besonders über die Zielgruppen des Events Gedanken machen. Wird eine interne Veranstaltung geplant, eine Produktpräsentation, oder ein Event, welches auf die Kundenbindung abzielt? Diese Fragestellungen sollten dokumentiert werden, um die zu erreichenden Ziele klar zu definieren.

Der Zeitpunkt des Events



Eine Veranstaltung sollte grundsätzlich so geplant werden, dass es keine Überschneidungen mit wichtigen Terminen, Feiertagen, oder Urlaubszeiten gibt. Eventuell sollte auch ein Ausweichtermin eingeplant werden. Auch der Zeitrahmen sollte klar abgesteckt sein – handelt es sich um eine Ganztagsveranstaltung, oder wird ein Seminar am Vormittag geplant? Eventuell ist ja auch ein internes Event an einem Wochenende geplant, bei dem man mit der Datumsfindung erst eine interne Akzeptanz abschätzen muss?

Personalisieren der Teilnehmer



Besonders bei Events, welche eine hohe Teilnehmerzahl aufweisen können, möchte der Besucher gerne wissen, mit welcher Person er es zu tun hat, oder wer mit ihm beim Catering an einem Tisch sitzt. Hier bieten sich personalisierte Tischaufsteller an, die es den Teilnehmern einfacher machen mit dem Gegenüber ins Gespräch zu kommen. Besonders bei größeren Events kennt man die meisten Teilnehmer nicht beim Namen und bei Veranstaltungen mit externen Unternehmenskunden, möchte man sicherlich wissen, mit welcher Person man an einem Tisch sitzt und zu welcher Firma diese Person gehört. Dies bietet im Kundengespräch besonders in vertrieblicher Hinsicht große Vorteile und bietet dem veranstaltenden Unternehmen somit große Chancen. Tischaufsteller sind also ein wichtiger Faktor, um die Kommunikation innerhalb eines Events zu erhöhen und den Teilnehmer nicht in der „grauen Masse“ untergehen zu lassen.

Das Eventprogramm

Ohne ein gut geplantes Programm kann kein erfolgreiches Event durchgeführt werden. Es muss sich um Key-Note-Speaker gekümmert werden und natürlich sollte ein Moderator durch das Programm führen. Wird ein Rahmenprogramm geplant, so sollte man Bands, oder andere Gäste in einem passenden zeitlichen Rahmen einplanen. Grundsätzlich sollte für diese externen Eventhighlights auch eine betreuende Person abgestellt werden. Besonders für den Bereich der vortragenden Personen, ist immer einen passenden Ersatz bereitstellen, falls ein Teilnehmer am Eventtag ausfallen sollte. Dies vermeidet peinliche Programmlücken.

Die Einladung zu Event



Ist das Eventprogramm geplant, kann man die gewünschte Zielgruppe einladen. Dies geschieht via Briefmailing, persönlicher Ansprache, oder per E-Mail. Bei einigen Events kann man auch Werbung auf Social Media schalten und die Presse informieren. Grundsätzlich sollte man mit der Einladung auch das geplante Programm und eine Zielsetzung versenden, damit die eingeladene Person abschätzen kann, ob die Teilnahme an dem Event lohnend und zeitlich machbar ist. Der Verantwortliche sollte um eine Rückmeldung bitten, damit er die tatsächliche Teilnehmerzahl im Auge behalten kann und das Event somit zielgerichtet durchgeführt wird.