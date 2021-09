Der perfekte Lebenslauf – Diese No-Gos sollte man vermeiden

Rechtschreibfehler ✘ Hobbyangaben ✘ Unseriöse Kontaktdaten ✘ ► Diese Fehler sollte man in Lebensläufen vermeiden! Der Lebenslauf ist der erste Schritt zum Erfolg. Im besten Fall öffnet man sich damit die Türen zu dem neuen Traumjob. Dabei klingt es leichter als getan, seine bisherige Laufbahn überzeugend auf Papier festzuhalten. Wer zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen werden möchte, sollte deshalb unbedingt auf die folgenden Fehler verzichten.

Der Lebenslauf ist der erste Eindruck bei der Bewerbung

In der Regel hat man nicht die Möglichkeit, sich vor dem Einreichen einer Bewerbung persönlich vorzustellen. Deshalb sind die Bewerbungsunterlagen der allererste Eindruck, der von einer Person vermittelt wird. So wie wir Menschen, die wir treffen, oft auf einen Blick als sympathisch einschätzen können, passiert das auch ganz automatisch bei dem Anblick von Unterlagen.

Der Lebenslauf ist eine erste Arbeitsprobe. Ein Personaler, der Fehler und unsorgsame Arbeit entdeckt, stellt sich darauf ein, dass auch die Arbeit, die die Person im Unternehmen leisten würde, nicht die Beste ist. Denn eigentlich erwarten sie, dass man sich gerade in den Bewerbungsunterlagen von der besten Seite zeigt. Wer hier schon schludert, ist sonst vermutlich gar nicht erst zu gebrauchen oder hat kein richtiges Interesse an dem Job.

Wer mehr Tipps für die einfache Lebenslauf-Erstellung braucht, findet dazu Dienste im Internet, beim Arbeitsamt oder bei Job-Coaches. Hier gibt es schon einmal Informationen dazu, was ungern gesehen wird.

Diese Fehler sollte man vermeiden

Rechtschreibfehler

Rechtschreibfehler sind das allergrößte No-Go in einem Lebenslauf. Während man nicht von allen Menschen verlangen kann, dass sie gut im Layouten sind, ist die Rechtschreibung eins der Basiszeichen für Bildung und Sorgfalt. Dabei geht es nicht so sehr darum, dass die bewerbende Person ein Wort falsch geschrieben hat, sondern darum, dass es nicht verbessert wurde.

Gerade heute stehen uns in Word und durch andere kostenfreie Online-Angebote Rechtschreibchecks zur Verfügung, die die wichtigsten Fehler aufgreifen und korrigieren. Daneben ist es immer hilfreich, da man bei Korrekturlesen der eigenen Texte gerne betriebsblind wird, eine bekannte Person darum zu bitten über den Lebenslauf zu lesen. Wenn man komplett verunsichert, darüber ist, wie ein Wort geschrieben oder ein Zeichen gesetzt wird, kann man im Duden danach suchen.

Das sind Schritte, die einfach umzusetzen sind. Wer Rechtschreibfehler in seinem Text hat, lässt es so aussehen, als wäre es ihm egal gewesen und er hätte deshalb nicht die Motivation gefunden, sie korrigieren zu wollen. Im Umkehrschluss sind fehlerfreie Texte ein Zeichen für Aufmerksamkeit und Professionalität.

Lücken und Lügen

Man darf gerne Mut zur Lücke beweisen, das heißt in diesem Fall aber, dass man auch Zeiträume angibt, in denen man einmal nichts getan hat. Darüber kann ein angenehmeres Gespräch entstehen als mit dem Misstrauen, das bei ungenauen Angaben auftaucht, im Hintergrund.

Natürlich kann man diese Phasen auch beschönigen, wenn man sie als Zeiten der eigenen Orientierung und Weiterbildung beschreibt. Lügen sind aber absolut verboten. In der Regel zeigen Arbeitgeber Akzeptanz für Lücken im Lebenslauf, wenn man offen mit ihnen umgeht und sie gut erklären kann.

Fehler in der Formatierung

Formatierungsfehler sind nicht so fatal, wie ein Rechtschreibfehler. Dennoch sollte man darauf achten, dass man sparsam und vor allem gleichmäßig mit Einzügen, Schriftarten und ähnlichem umgeht. Sie sollen den Text lesbarer machen und direkt zeigen, was wichtig ist.

Eine gute Faustregel ist: Nutze nur dann eine Formatierung, wenn etwas betont werden muss und das nur in Maßen! Nicht alles kann wichtig sein.

Jede Formatierung hat hier einen festen Zweck, für den sie genutzt wird. Wer die genannten Firmennamen fett markiert, sollte dann nichts anderes mehr fett schreiben. Diese Formatierung ist dann fest zu diesem Nutzen vergeben.

Amateurhafte Fotos

Auch hier kann man beweisen, dass man professionell ist und keine Mühen gescheut hat, weil man den Job wirklich will. Deshalb braucht man ein hochwertiges Bewerbungsfoto. Dazu muss man nicht zum Fotografen, aber man sollte sich mehr oder weniger an die dort entstehenden Vorgaben halten. Das heißt: Das Outfit und die Pose müssen stimmen und die Bildqualität muss gut sein. Oft hat man in kreativen Berufen mehr Freiheiten, aber auch hier muss die Qualität stimmen.

Obacht bei den Kontaktdaten

Auf jeder Seite deiner Bewerbung, auch dem Lebenslauf, sollten deine Kontaktdaten zu sehen sein. Für den Fall, dass der Personaler aktuell nur eine der Seiten zur Hand hat, kann er sie dennoch zuordnen.

Wichtig ist auch, gerade bei der E-Mail-Adresse, dass Professionalität gewährt wird. Wer keine E-Mail-Adresse hat, die nichts als den eigenen Namen enthält, sollte das lieber ändern, bevor die Bewerbung abgeschickt wird. Zahlen, Spitznamen und ähnliches haben hier nichts zu suchen.

Keine überflüssigen Hobbys angeben

Hobbys in seinem Lebenslauf anzugeben, kann wichtig sein, vor allem, wenn man noch nicht viel getan hat, was man unter Berufserfahrung auflisten könnte. Dabei sollte man aber nicht blind jedes Hobby aufschreiben, das einem so einfällt. Hier geht es besser darum, eine gezielte Auswahl zu treffen.

Und zwar nur die Hobbys, die man als Beweis dafür auslegen kann, dass die angegebenen Stärken und Schwächen stimmen. Wer sich als Krankenschwester bewirbt, hat zum Beispiel einen Vorteil durch Hobbys wie das Babysitten oder Gruppenleiter-sein. Damit zeigt man, dass man bereits Erfahrungen im Umgang und der Pflege anderer Menschen hat.

Fazit

Die Inhalte eines Lebenslaufs sind ohne Frage wichtig. Manche Personaler kommen aber gar nicht so weit, sie zu lesen, wenn das äußere Erscheinungsbild nicht stimmt. Die wichtigste Regel bei der Erstellung von Lebensläufen ist deshalb Sorgfalt. Es geht darum zu beweisen, dass man den Job wirklich will und sich deshalb große Mühe gegeben hat. Wer das nicht zeigt, wird kaum zum Bewerbungsgespräch eingeladen.