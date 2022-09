Als Unternehmen mehr Kunden gewinnen: 3 Tipps

Erfolg in der Neukundengewinnung beruht auf Qualität und Einzigartigkeit

Es ist ein nicht von der Hand zu weisender Fakt, dass der Wettbewerb in allen Branchen - selbst in Nischen - enorm ist. Wer heute neue Kunden gewinnen und sich aus dem breiten Pool an Mitbewerbern hervorheben möchte, muss einige essenzielle Dinge beachten. Ohne Suchmaschinenoptimierung, Online-Marketing und PR verschenkt der Unternehmer wertvolle Ressourcen und lässt vorhandenes Potenzial brach liegen. Doch was kann man tun, wenn man selbst in diesem Metier nicht bewandert ist und die zahlreichen Fallstricke umschiffen möchte? Empfehlenswert sind Agenturen wie SEO Galaxy, die sich seit vielen Jahren mit der Bekanntheits- und Sichtbarkeitssteigerung von Websites beschäftigen.

Denn eine sichtbare und auffindbare Website stellt heute einige Anforderungen an ihren Betreiber. Nur die beste Qualität und Individualität führen zum Erfolg und schließen aus, dass man mit seinem Angebot in der breiten Masse untergeht und in den organischen Suchergebnissen unsichtbar ist.

Die Suchmaschinenoptimierung - gesehen und gefunden werden als Grundstein

Aller weiteren Maßnahmen Basis ist die SEO. Mit den richtigen Links und Backlinks, aussagekräftigen Keywords und interessantem Content punktet man bei seine Zielgruppe. Suchmaschinenoptimierung beginnt aber nicht erst bei der Erstellung und Bebilderung der Inhalte. Denn bereits im Rahmen der Website-Programmierung wird der Grundstein dafür gelegt, dass sich die Seite schnell öffnet und dass sie mobil erreichbar (von Smartphones und Tablet Computern abrufbar) ist. Wer nun noch mit den passenden Suchbegriffen und einem guten Linkbuilding aufwartet, hat einen wichtigen Schritt auf der Erfolgsleiter getan und wird perspektivisch viele neue Kunden gewinnen. Bleibt man hingegen unsichtbar oder rankt nur auf den hinteren Plätzen, haben die Mitbewerber die Nase vorn und selbst hat man keine Chance.

Die SEO unterteilt sich in die technische sowie in die OnPage und OffPage Optimierung. Nur wenn alle Faktoren stimmen, kann man bei Google auf der ersten Seite und dort unter den ersten 10 Ergebnissen ranken. Es ist nicht wichtig, ob man die First Position besetzt oder ob man auf Platz 3 oder 6 zu finden ist. Wichtig ist nur, dass man auf der Startseite der organischen Suchergebnisse rankt und so die Blicke potenzieller Kunden auf sein Unternehmen lenkt.

Professionelles Marketing, der zweite Multiplikator des Erfolgs

Online Marketing ist in aller Munde und natürlich auch ein wichtiger Faktor, wenn man Kunden gewinnen und im Web erfolgreich sein möchte. Doch wer sich nur auf das Internet konzentriert und sein lokales Einzugsgebiet vergisst, nutzt die vorhandenen Möglichkeiten nicht umfassend. Neben der Kontaktaufnahme mit bekannten Influencern, einem eigenen YouTube-Kanal und Social Media Profilen ist die Freundes- und Bekanntenwerbung ein stabiles Fundament. Auch im digitalen Zeitalter hat die Mundpropaganda nicht an Bedeutung verloren - eher ist das Gegenteil der Fall. Niemand kann besser für ein Unternehmen werben als ein Bekannter, der bereits positive Erfahrungen gemacht hat und seine Erfahrungswerte gerne in der Öffentlichkeit und in seinem Bekanntenkreis teilt.

Gerade neue Unternehmer sehen das erfolgreiche Marketing heute hauptsächlich im Internet. Auch wenn 80 Prozent aller potenziellen Kunden online nach Informationen und Angeboten suchen, spielt das Persönliche nach wie vor eine wichtige Rolle. Kann man seine engsten Verwandten und Freunde mit einer Idee begeistern, verbreitet sich die Botschaft rasant und man kann obendrein Geld sparen.

Pressearbeit, weil ein starkes Image automatisch für mehr Interesse sorgt

Suchmaschinenoptimierung und Marketing sind zwei stabile Säulen, die allerdings eher dem Zustrom als der Imagebildung dienen. Hier kommt die PR ins Spiel, die man gerade als neuer Unternehmer keinesfalls vernachlässigen sollte. Auch wenn die Verfassung von Presseberichten aufgrund der Notwendigkeit des Verzichts auf werbliche Botschaften schwierig ist: Es lohnt sich. In der PR kommt es hauptsächlich darauf an, dass die Berichterstattung absolut authentisch und wertungsfrei ist. Man kann sein Unternehmen vorstellen, ein neues Produkt beschreiben oder seinen Standort bewerben, ohne dass man wirkliche Werbung betreibt. Der Vorteil der Pressearbeit beruht darauf, dass man dem potenziellen Kunden die Chance gibt, sich seine eigene Meinung zu bilden und anhand seines persönlichen Empfindens zu entscheiden. In einer Zeit, in der Werbung überall zu finden ist und die Nerven vieler Verbraucher strapaziert, ist die Pressearbeit eine gute Chance zur Gewinnung neuer Kunden.

Fazit: Das digitale Zeitalter hält einige Vorteile aber auch einige Schwierigkeiten bereit. Der Wettbewerb hat sich verstärkt und es ist heute gerade für Gründer schwer, renommierte Mitbewerber auszustechen und bei der Zielgruppe in den primären Fokus zu gelangen. Wer diese 3 Tipps beherzigt, wird in der Kundengewinnung Erfolg haben und muss sich nicht hinter Unternehmen verstecken, die durch Tradition und jahrelange Performance bisher in der Marktführung stehen. Kreativität und Einsatz zahlen sich beim Kundengewinnen aus.