5 Tipps für den perfekten Slogan für eine Stofftasche

Stofftaschen sind schon lange nicht mehr nur dafür bekannt, praktisch und umweltfreundlich zu sein. Clevere Designs und aufsehenerregende Sprüche haben dazu beigetragen, dass bedruckte Beutel zu den beliebtesten Werbeartikel der Deutschen gehören. Egal, ob Sie Werbemittel für Ihren Betrieb suchen oder Geschenke für einen Junggesellinnenabschied zusammenstellen, eine Tasche bedruckt mit einem wirksamen Spruch kommt immer gut an. Die folgenden Tipps können Ihnen dabei helfen, sich den perfekten Slogan auszudenken.

1. Originalität und Humor

Viele von uns können sich sicher noch an die Stofftaschen und Turnbeutel mit dem Aufdruck „Bitte nicht Schubsen, ich hab ‘nen Joghurt im Beutel“ erinnern. Die wirksamsten Sprüche punkten mit Originalität und Humor. Konzentrieren Sie sich beim Brainstorming darauf, was Sie oder Ihren Betrieb oder den Anlass einzigartig macht. Inspirieren lassen kann man sich dabei zum Beispiel von historischen oder popkulturellen Zitaten oder von Redewendungen, die im Freundeskreis oft benutzt werden.

Phrasen auf Einkaufstaschen für den privaten Gebrauch dürfen dabei je nach Geschmack auch sarkastisch und etwas frecher sein, wie „Bitte nicht stören, ich bin schon gestört genug“ oder „Bin auf Aperol-Spritztour“.

Bei Taschen mit Logo, die als Werbemittel dienen oder die man bei der Arbeit in einem Büro mit Kunden verwenden möchte, sollte der gewählte Slogan jedoch für das professionelle Umfeld angemessen sein und nicht zu negativ. Die polnische Kaffeerösterei „Java Coffee Roasters“ wirbt zum Beispiel mit dem Spruch „Good coffee is a human right“, zu Deutsch „Guter Kaffee ist ein Menschenrecht“ auf ihren Beuteln. Viele Unternehmen beschränken sich noch immer darauf, einfach ihr Logo auf eine Einkaufstasche drucken zu lassen. Die ist zwar genauso praktisch, erhält allerdings auf der Straße keinen zweiten Blick und schöpft dadurch ihr Werbepotenzial nicht voll aus.

2. Kurz und knackig

Slogans und Sprüche, die unter zehn Worten haben, eignen sich am besten als Aufdruck für Stoff- und Umhängetaschen. Auf diese Weise sind sie noch auf einige Meter Distanz hin lesbar und können als Werbeartikel ihren Zweck erfüllen.

Ein einfaches Design für ein charmantes Kundengeschenk, dass die meisten Betriebe leicht reproduzieren können, ist schlicht das Wort „Lieblingskunde“ oder „Lieblingskundin“ auf einer Tasche mit dem Firmenlogo.

3. Das Zielpublikum berücksichtigen

Besonders wenn man Stofftaschen als Werbemittel verwenden oder die Designs beispielsweise über Etsy verkaufen möchten, sollte man versuchen, mit dem Werbespruch das Zielpublikum direkt anzusprechen. Ein Spruch wie „Plastik is voll 90er“ zum Beispiel, der mit urbaner Sprache spielt, kommt bei Mitgliedern der älteren Generation wahrscheinlich weniger an als bei jüngeren Menschen.

Wer Slogans und Sprüche in verschiedenen Sprachen auf Taschen drucken möchte, sollte sich bewusst sein, dass eine wortwörtliche Übersetzung nicht immer genau die gleiche Bedeutung hat wie der Originaltext. Selbst ein einfacher Satz wie der Mac Donalds Slogan „Ich liebe es.“ kann unterschiedliche Implikationen haben. In China und Spanien ist es zum Beispiel unangemessen zu sagen, dass man ein Essen oder Restaurant liebt. Die internationale Fast-Food-Kette berücksichtigte das und übersetzte ihren Slogan in diesen Ländern, als „ich mag es (einfach)“.

Um sicher zu stellen, dass man keine problematischen oder unprofessionell aussehenden Werbeartikel in Umlauf bringt, sollte man bei Übertragungen von Firmenslogans mit Muttersprachlern oder Linguisten zusammenarbeitet.

4. Prints

Bilder und Grafiken können sich ergänzend zu Slogans auf Stofftaschen anbieten. Eine Karikatur der zukünftigen Braut auf der Party-Goodybag zum Beispiel oder ein Pfotenabdruck auf der Stofftasche vom Zoohandel.



Falls es sich bei der Tasche um ein Werbemittel handelt, sollte das gewählte zusätzliche Design in Farbe, Stil und Layout nicht mit dem Logo in Konflikt treten. Wenn sie nicht mit dem existierenden Branding vereinbar sind, ist es besser, auf zusätzliche grafische Elemente zu verzichten und ein einfaches Design mit einem einprägsamen Slogan für sich sprechen zu lassen.

5. Input und Feedback

Einen originellen Werbespruch zu erfinden, ist keine einfache Aufgabe. Ein Slogan-Generator online oder eine Umfrage unter Freunden und Mitarbeitern können eine gute Starthilfe darstellen.

Spätestens wenn Sie einen Slogan als Aufdruck in Betracht ziehen, ist es höchste Zeit, Feedback von Vertretern der Zielgruppe dazu einzuholen. Auf diese Weise können Sie sich versichern, dass Ihr Werbespruch so ankommt, wie er soll, bevor Sie ihn drucken lassen.