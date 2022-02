Zahnfehlstellungen mit Zahnspangen korrigieren - welche Möglichkeiten gibt es

Ursachen für Fehlstellungen im Gebiss

Mit einer Korrekturbehandlung sollte schon früh begonnen werden, aber es gibt auch unsichtbare Zahnspangen für Erwachsene, die sich einer Gebisskorrektur unterziehen wollen und die keine sichtbaren Metallspangen tragen wollen. Es gibt erworbene und genetisch bedingte Zahnfehlstellungen. Die erworbenen Fehlstellungen kommen durch eine Angewohnheit im Kindesalter wie zum Beispiel langjähriges Daumenlutschen zustande. Aber auch Unfälle oder stark von Karies befallene Milchzähne können für eine Fehlstellung im Gebiss sorgen, die behandelt werden sollte. Man kann viel für die Gesundheit seiner Zähne tun. Eltern sollten schon frühzeitig darauf achten, dass die Kinder an eine zahngesunde Ernährung gewöhnt werden, damit sich kein Karies festsetzen kann.



Genetisch bedingte Gebissformen müssen nicht zwangsläufig von den Eltern herkommen, sie können auch auf weiter entfernte Verwandte im Genpool zurückgehen. Es ist wichtig, Zahnfehlstellungen behandeln zu lassen und das nicht nur aus ästhetischen Gründen.

Häufige Zahnfehlstellungen und ihre Folgen für die Gesundheit

Bis zu 60 % der Menschen haben eine gewisse Zahnfehlstellung. Es gibt viele verschiedene Arten von Zahnfehlstellungen, und jede von ihnen muss anders behandelt werden. Zahnfehlstellungen können nur im Oberkiefer, oder im Unterkiefer oder auch in beiden Bereichen auftreten. Auch wenn es wie ein rein ästhetisches Problem aussieht, können falsch ausgerichtete Zähne auch starke gesundheitliche Probleme verursachen und das schon bei Kindern. Für die verschiedenen Zahnfehlstellungen, die es gibt, können verschiedene Behandlungsmethoden greifen. Sie reichen von umfangreichen kieferorthopädischen Maßnahmen, bis hin zur Anregung oder Hemmung des Kieferwachstums. Für die meisten Patienten ist eine feste Zahnspange sinnvoll, die über einen gewissen Zeitraum getragen wird. In den meisten Fällen werden diese Zahnspangen schon im Kindesalter eingesetzt, um schon frühzeitig für eine gute Kieferentwicklung zu sorgen und späteren Problemen vorzubeugen.

Es gibt eine Vielzahl von Behandlungsmöglichkeiten der Zahnkorrektur. Zu den am häufigsten Fehlstellungen, die korrigiert werden sollten, gehören Engstand, Kreuzbiss, Tief- und Überbiss sowie verlagerte Zähne. Zahnfehlstellungen, wie ein Engstand im Gebiss führen bei den Patienten häufig zu Schmerzen oder Schwierigkeiten beim Kauen der Nahrung, was zu weiteren gesundheitlichen Folge-Problemen wie Karies oder Zahnfleischerkrankungen führen kann. Die Korrektur umfasst die Behandlung durch einen Kieferorthopäden, der eine Zahnspange oder eine Zahnschiene empfiehlt, wenn die Zahnfehlstellung nicht so schwerwiegend ist, dass ein chirurgischer Eingriff erforderlich ist.



Eine unsichtbare Zahnkorrektur, auch Aligner-Schiene genannt, ist vor allem dann geeignet, wenn man im Erwachsenenalter noch eine Korrektur des Gebisses vornehmen lassen möchte. Die neuen Aligner-Schienen sind eine moderne, schmerzfreie und sehr komfortable Alternative zu herkömmlichen kieferorthopädischen Brackets. Mit dieser revolutionären Methode können die Zähne des Patienten ohne Beschwerden und Einschränkungen im Alltag begradigt werden. Denn die transparente Zahnspange ist sehr diskret und stört weder bei der Arbeit noch im Alltag. Auch bei der Ernährung gibt es keine Einschränkungen, da sie nach dem Essen leicht entfernt und gereinigt werden können, so dass sich keine störenden Rückstände darauf ablagern.