Wie wird man gesund alt?

Gesund Altern: Alter vs. Lebensqualität

Viele Menschen wollen möglichst alt werden, aber haben zeitgleich Angst vor dem Altern. Das liegt daran, dass das Alt-sein mit steigenden Einschränkungen und gesundheitlichen Problemen einhergeht. Dabei können wir viele Menschen des gleichen, hohen Alters vergleichen und erkennen, dass es nicht immer die Anzahl der Jahre selbst ist, die bestimmt, wie sich ein Mensch fühlt.

Durch eine Mischung aus:

● Genen,

● den eigenen Erfahrungen und Mitteln sowie

● dem Lebensstil

gibt es durchaus auch Menschen in den 80ern und 90ern, die aktiv und zufrieden leben, während andere bereits mit 50 gebrechlicher werden.

Tipps für langanhaltende Lebensqualität im Alter

Ein Teil unseres Alterungsprozesses ist durch unsere Gene vorgegeben. Sie sind aber nicht die einzigen Faktoren, die die Qualität unseres Alterns beeinflussen.

Das lässt sich an Statistiken erkennen, die die Langlebigkeit von Menschen in verschiedenen Kulturen vergleichen. Insbesondere im asiatischen Bereich finden wir beispielsweise häufiger Männer und Frauen, die ein besonders hohes Alter erreichen. Das Eiland Okinawa in Japan wird daher gerne die „Insel der Hundertjährigen“ genannt.

Webseiten wie pflegewelt.de bieten ein Portal für Pflege, Senioren und Angehörige, auf denen diese viele hilfreiche Informationen finden, um ihre Gesundheit im Alter steigern zu können. Dazu gehören die folgenden Bereiche:

Bewegung

Sport ist für uns Menschen eine Art Jungbrunnen. Auch hier gibt es Studien, die vergleichen, wie lange Menschen, die sportlich waren, gelebt haben und wie früh unsportliche Menschen gestorben sind.

● Männer haben laut einer Studie der Universität Kopenhagen das Potenzial durch Joggen im Schnitt 6,2 Jahre dazuzugewinnen.

● Bei Frauen sind es 5,6 Jahre, die sie durch sportliche Aktivität an ihr Leben hängen können.

Dabei profitieren sie durch den Ausdauersport beispielsweise davon, dass ihr Herz und ihre Lunge gestärkt wurden. Zudem helfen starke Muskeln dabei, den Körper zu stützen und zu bewegen.

Viele wissenschaftliche Untersuchungen zeigen zudem an, dass Sport auch bei anderen gesundheitlichen Faktoren helfen kann. Er soll beispielsweise vor Alzheimer und Krebserkrankungen schützen können.

Ernährung

In Kombination mit der sportlichen Aktivität ist die Ernährung ein wichtiger Bereich, um seine Gesundheit zu beeinflussen. Es ist lange bekannt, dass eine:

● zu einseitige Ernährung,

● Nährstoffmangel und

● ein Überfluss an Fettgewebe

negative Folgen auf den Körper haben können. Gefäß- und Herzerkrankungen sowie Diabetes sind häufige Folgen einer schlechten Ernährung.

Insbesondere mit steigender Gebrechlichkeit hilft es zudem, wenn Gelenke, Muskeln und Knochen nicht mit einem hohen Gewicht belastet werden.

Die Ernährung ist außerdem ein möglicher Weg, um Antioxidantien aufzunehmen. Diese Stoffe wirken gegen die freien Radikale, die in unserem Körper für den Alterungsprozess verantwortlich sind.

Andere wichtige Nährstoffe sind Omega-3-Fettsäuren, die das Risiko für Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken.

Ungesunde Gewohnheiten ablegen

Die freien Radikale können durch falsches Verhalten gesteigert werden.

● UV-Strahlung,

● Rauchen und

● Trinken

sind beispielsweise Faktoren, die nicht nur Krankheiten auslösen können, sondern auch grundsätzlich zu einem schnelleren Alterungsprozess führen. Deshalb sind viele Anti-Aging Produkte ebenfalls mit Antioxidantien versehen, die gegen Zeichen des Alterns, wie Faltenbildung, vorgehen.

Vorsorge

Auch wenn wir keine akuten Beschwerden haben, sollte man regelmäßig zur gesundheitlichen Vorsorge gehen. Viele Untersuchungen werden durch die Krankenkassen übernommen.

Je früher eine Erkrankung erkannt wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie erfolgreich behandelt oder verlangsamt werden kann.

Psychische Gesundheit

Neben physischen Vorgängen ist die geistige Gesundheit nicht zu unterschätzen. Auch Faktoren wie Stress sind dafür verantwortlich, mehr freie Radikale in unserem Körper entstehen zu lassen. Stehen wir unter Dauerbelastung, wird unser Immunsystem geschwächt.

Deshalb ist es wichtig, auf einen guten Schlafrhythmus zu achten und Stressfaktoren zu limitieren. Auszeiten sind ein wichtiger Teil unseres Lebens. Psychosomatische Probleme stammen vielleicht von unserer Psyche, aber haben tatsächliche Auswirkung auf unseren Körper, die unsere Gesundheit nachhaltig negativ beeinflussen können.

Studien haben gezeigt, dass die Lebenssituation von Senioren häufig belastend ist. Altersarmut und Einsamkeit sind neben Krankheiten und chronischen Schmerzen Faktoren, die zu Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen führen.

● Die Mitgliedschaft in Vereinen,

● der Austausch mit anderen, und

● Entspannungsübungen wie Yoga

helfen dabei, Belastungen zu reduzieren und positive Erfahrungen zu erleben.

Neues Lernen

Für unsere psychische Gesundheit ist es auch wichtig, nicht mit dem Erleben neuer Dinge aufzuhören. Indem wir immer wieder neues lernen, geben wir uns neue Herausforderungen.

Unsere Kapazitäten für soziale und emotionale Entwicklung hört nicht auf, sobald wir das Erwachsenenalter erreicht haben. Auch unsere kognitiven Fähigkeiten funktionieren ähnlich wie ein Muskel. Veränderungen unserer Gedächtnisleistung und Konzentrationsfähigkeit, die mit dem Alter einhergehen können, können dadurch kompensiert werden, dass wir auch im Alter nicht aufhören zu lernen.

Die Bildung kann so dazu beitragen, zu unserer langanhaltenden eigenständigen Lebensführung beizutragen.

Dabei ist es wichtig, nicht nur einseitig zu lernen und beispielsweise täglich Kreuzworträtsel oder Sudoku auszufüllen. Stattdessen sollten wir uns auf eine abwechslungsreiche Stimulation konzentrieren.

Nicht nur unsere kognitiven Fähigkeiten, auch das Denken, unsere Wahrnehmung und Teilnahme am sozialen Leben, durch unsere Einstellung und Austauschfähigkeit, sind wichtige Bereiche, die durch das Kennenlernen neuer Situationen gestützt werden.

Deshalb lohnen sich vielseitige Lernsituationen, wie das Lernen von Instrumenten, das Tanzen oder ein erneuter Studiengang.

Wenn wir dauerhaft lernen, geben wir uns selbst häufiger das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Die Wahrnehmung, neue Dinge lernen zu können und Probleme zu lösen, die uns zuvor unmöglich erschienen, stärkt auch im Alter weiter unser Selbstbewusstsein.

Durch das Aufrechterhalten der geistigen und körperlichen Aktivitäten:

● steigern wir unser psychisches und physisches Wohlbefinden,

● senken das Demenzrisiko, und

● tragen zu einer höheren gesellschaftlichen Integration bei.

Fazit

Menschen wollen alt werden, um das Meiste aus ihrem Leben zu holen. Das reine Erreichen eines hohen Alters sollte dabei aber nicht das Ziel sein. Die Lebenssituation von vielen Senioren kann durch Einsamkeit, chronische Schmerzen und gesundheitliche Probleme eine hohe Belastung sein. Damit wir im Alter eine hohe Lebensqualität haben, müssen wir darauf achten gesund zu altern.

Sportliche Bewegung, vielseitige Ernährung, das Ablegen von ungesunden Verhaltensweisen, lebenslanges Lernen und ein Fokus auf die psychische Gesundheit sind wichtig, damit wir nicht nur lange leben, sondern unser Leben auch lange genießen.