Wie Sie Karies vorbeugen können

Es gibt mehrere Faktoren, die zur Entstehung von Karies beitragen. Dazu gehören vor allem eine schlechte Mundhygiene, falsche Ernährung, Stress, Rauchen, genetische Faktoren, hormonelle Veränderungen und bestimmte Medikamente. Hier erfahren Sie, was Sie selbst tun können, damit Ihre Mundflora gesund bleibt.

Tägliches Zähneputzen ist Pflicht

Bereits im frühen Kindesalter lernen die Kleinsten, dass das tägliche Putzen der Zähne zum Alltag dazugehört.



Hat ein Kind keinen Gefallen daran, sich täglich die Zähne putzen zu lassen, empfiehlt es sich spielerisch an der Sache heranzugehen.



Zähneputzen gehört jedoch bis heute zu den Dingen, über die die meisten Menschen nicht viel nachdenken, bis sie irgendwann feststellen, wie schlecht ihre Mundhygiene wirklich ist. Es mag zwar wie eine unbedeutende Aufgabe erscheinen, aber es ist tatsächlich eine der wichtigsten täglichen Gewohnheiten, die man sich jedoch angewöhnen sollte, wenn es bisher noch nicht der Fall gewesen ist.



Regelmäßiges Zähneputzen hilft dabei, Karies, Zahnfleischerkrankungen, Karies und Mundgeruch vorzubeugen.



Eine gute Zahnbürste ist für eine gute Mundhygiene unentbehrlich. Statt einer herkömmlichen Zahnbürste sind Schallzahnbürsten sehr zu empfehlen. Diese sind zwar etwas teurer in der Anschaffung, dafür kann die Zahnbürste Bakterien aus dem Mundraum deutlich besser entfernen. Zudem sorgen die schwungvollen Bewegungen dazu, dass möglichst alle Stellen und vor allem auch die Zwischenräume erreicht werden.



Wenn Sie sich mindestens zweimal am Tag die Zähne putzen, haben Sie nicht nur saubere Zähne, sondern beugen damit auch Zahnfleischentzündungen und Mundgeruch vor.

Warum es sich lohnt, mit dem Rauchen aufzuhören

Es ist erwiesen, dass Zigarettenrauchen Zahnfleischerkrankungen, Karies und Mundhöhlenkrebs verursachen kann.



Rauchen schadet demnach nicht nur Ihrer Gesundheit, sondern auch Ihren Zähnen.



Rauchen verursacht Zahnbelag, der zu Karies und Zahnfleischbluten führt. Zudem erscheinen Ihre Zähne gelblich und verfärbt.



Es spielt dabei keine Rolle, ob Sie nur eine oder 20 Zigaretten am Tag rauchen - wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, wird Ihre Zahngesundheit davon profitieren. Eine Schachtel Zigaretten kostet inzwischen etwa 8 Euro. Das ist eine Menge Geld für etwas, dass Ihrer Gesundheit schadet.

Die Raucherentwöhnung wird nicht nur Ihre allgemeine Gesundheit, sondern auch Ihren Mundgeruch verbessern beziehungsweise ihn ganz verschwinden lassen. Das gesparte Geld können Sie dann beispielsweise für den Kauf von gesunden und qualitativen Lebensmitteln verwenden.

Gesunde Lebensmittel essen

Wir hören oft, dass eine gesunde Ernährung wichtig für die Gesundheit ist. Aber wir denken selten darüber nach, wie wichtig sie für unsere Zähne ist.



Es ist daher von Vorteil, Lebensmittel zu verzehren, die reich an Kalzium, Vitamin D und K2 sind. Kalzium trägt zusammen mit Vitamin K2 zur Stärkung der Knochen und Zähnen bei, das Vitamin D fördert das Knochenwachstum. Eine ausgewogene Ernährung kann die Mundflora verbessern beziehungsweise dabei helfen, sie wieder aufzubauen.



Zu den kalziumreichen Lebensmitteln gehören Milch, Käse, Joghurt und dunkles Blattgemüse wie Grünkohl und Spinat. Vitamin D reiche Lebensmittel sind vor allem fetter Fisch sowie Eigelb.



Es empfiehlt sich, weitestgehend auf raffinierten Zucker zu verzichten, um Karies vorzubeugen. Er ist vor allem in verarbeiteten Lebensmitteln wie Süßigkeiten, Limonade und Fruchtsaft enthalten.



Essen Sie stattdessen Obst und Gemüse, welches den Vorteil mit sich bringt, dass es eine Menge Ballaststoffe enthält. Ballaststoffe beugen Verstopfung vor und fördern einen regelmäßigen Stuhlgang. Zudem sorgt es für ein angenehmes Sättigungsgefühl und vermeidet Heißhunger.