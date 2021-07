Wie Gründer am CBD-Boom partizipieren

Die Nachfrage nach CBD (Cannabidiol) steigt rasant an! Die Substanz der weiblichen Hanfpflanze Cannabis Sativa wird in unzähligen Produkten weiterverarbeitet.

Aufgrund seines breiten Anwendungsspektrums bedient es Branchen wie Fitness und Wellness, Gesundheit und Kosmetik und wird als Nahrungsergänzungsmittel vertrieben. Zudem wird es seit einiger Zeit zu therapeutischen Zwecken genutzt. Seit 2017 darf Cannabis unter bestimmten Umständen auch als Medikament verschrieben werden.

Goldene Zeiten für Menschen, die daran denken, sich rund um CBD eine Existenz aufzubauen. Die Produkte, welche den Wirkstoff enthalten, können legal erworben werden. Online-Shops eröffnen en masse. Sie existieren als White Lable, Franchise-Unternehmen oder entspringen dem Affiliate-Marketing. Zusammen mit einem CBD Großhandel ein Startup gründen stellt eine weitere Alternative dar, um am Boom mit CBD zu profitieren.

Was ist CBD?

Der Wirkstoff besitzt im Gegensatz zu THC (Tetrahydrocannabinol) keinerlei berauschende Wirkungen. Er unterliegt nicht dem Betäubungsmittelgesetz (BtMG) und ist deshalb in spezialisierten Online-Shops und vielen Apotheken legal zu erwerben.

CBD werden entzündungshemmende, entspannende und krampflösende Wirkungen attestiert. Dadurch steigert es bei Gesunden das allgemeine Wohlbefinden. Zudem kann es bei vielen Krankheitsbildern zur Linderung von Symptomen beitragen. Es wird vorzugsweise in der Schmerztherapie angewandt. Cannabidiol unterstützt die Stressbewältigung, viele Krankheiten und Psychosen kommen daher gar nicht erst zum Ausbruch oder die Anfälle werden in Anzahl und Stärke abgeschwächt.

Der Weg in die Selbstständigkeit

Theoretisch ist der Weg in die Selbstständigkeit von simpler Natur. Eine Anmeldung beim Gewerbeamt und eine Meldung beim zuständigen Finanzamt – schon sind die bürokratischen Hürden genommen. Allerdings sollte zuvor ein Businessplan aufgestellt werden, bevor die Anmeldung in Angriff genommen wird. Es gilt, sich in die Materie einzuarbeiten, um notwendige Zertifikate und Analysen einzuholen. Dabei lohnt es sich, Konkurrenten zu kontaktieren und Erfahrungen auszutauschen. Der Weg in die Selbstständigkeit ist Pionierarbeit. Jede kleine Info bringt einen Schritt voran.

Jedes Produkt hat seine schwachen Seiten. Bei CBD ist das der hohe Verwandtschaftsgrad zu THC. Viele Verbraucher sind verunsichert, ob sie beim Erwerb von CBD-Produkten den legalen Boden verlassen. Dabei ist die rechtliche Lage von CBD eindeutig, aber verzwickt. Es überschneiden sich EU-Recht mit der nationalen Gesetzgebung, welche zudem von den Bundesländern interpretiert und von der Polizeigewalt auf Gemeindeebene durchgesetzt werden muss. Für Gewerbetreibende im CBD-Business ist somit die Aufklärung über diesen Sachverhalt ein drängendes Thema. Beruhend auf diesen Vorgaben ist eine Gründung im CBD-Bereich in einigen Variationen möglich.

Online-Shop und White Lable

Derzeit bieten Modelle die besten Lösungen an, welche sich auf den Vertrieb von Produkten anderer Hersteller konzentrieren. Dabei gibt es unterschiedliche Geschäftsmodelle. Das einfachste ist der Kauf und Wiederverkauf über ein Ladengeschäft oder einen Online-Shop.

Etwas kreativer kommt das White-Lable-Modell daher. Der Händler bestellt beim Hersteller Produkte ohne Etiketten. Die Hauptaufgabe neben dem Aufbau eines Vertriebsnetzes ist die Entwicklung einer eigenen Marke. Diese wird in Verbindung mit den gesetzlichen Angaben aufs Etikett gedruckt und auf die Ware geklebt. Die Investition bleibt überschaubar. Sie besteht aus den Druckkosten und den Ausgaben für die erste Charge. Sinnvoll erscheint es, sich frühzeitig die eigenen Markenrechte zu sichern.

Affiliate-Marketing und Dropshipping

Das Affiliate-Marketing ist vornehmlich für Blogbetreiber interessant. In den Blogtexten werden Links platziert, die auf das CBD-Produkt hinweisen. Wenn nun ein Erzeugnis verkauft wird, erhält der Blogbetreiber einen vorher vereinbarten Prozentsatz als Provision.

Auch beim Dropshipping wird direkt am CBD-Handel profitiert. Es handelt sich bei diesem Modell um eine Art Direktversand. Vom Kunden wird Vorkasse verlangt und die Ware dann beim Händler bestellt. Dieser verschickt seine Produkte an den Käufer, der Dropshipper bezahlt den Händler unter dem Einbehalt eines Rabatts.

Franchising

Hierbei muss sich an ein erfahrenes Unternehmen gebunden werden. Ausschließlich dessen Produkte dürfen vom Franchise-Nehmer gehandelt werden. An den Franchise-Geber ist eine monatliche Gebühr zu bezahlen. Trotzdem hat Franchising zahlreiche Vorteile:

Der Franchise-Geber bündelt die Einkäufe und erzielt günstige Großhandelspreise, die er an seine Partner weitergibt. Die Marke hat einen gewissen Bekanntheitsgrad und ist schon auf dem Markt präsent. Der Franchise-Geber steht im Hintergrund und unterstützt das Startup bei Marketingfragen, Coaching und weiteren Fragen.